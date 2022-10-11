筛查检测用于在症状出现前检查疾病存在的可能性。筛查检测通常并非明确诊断。证实或否认结果，需进一步检测和检查。

一旦医生怀疑某人患有癌症，则进行诊断性检测（另见癌症诊断）。

在选择进行筛查检查前，医生确定特定个人是否存在患癌的特殊风险——由于年龄、性别、家族史、既往史或生活方式因素。美国癌症学会已经提供广泛使用的的癌症筛查指南。其它团体也已经开发了筛查指南。有时，不同团体之间的建议不同，取决于团体的专家们如何权衡可用科学证据的相对强度和重要性。

虽然筛查检测有助于拯救生命，但检测结果可能是假阳性或假阴性：

假阳性结果：结果提示癌症存在，但癌症实际上不存在

假阴性结果：结果提示癌症不存在，但癌症实际上存在

假阳性结果可产生过度心理压力，并且可导致患者进行其他侵入性或昂贵的检查。假阴性结果可能会给人一种假的安全感，即使一个人已患有癌症。由于这些原因，仅存在少数筛查检查，其被认为足够可靠使医生常规使用。

在女性中，使用较广泛的筛查检测是宫颈癌的巴氏（Pap）检查和高风险人类乳头瘤病毒（HPV）亚型检测，以及乳腺癌的乳腺 X 光检查。两种筛查检查均已经成功降低某些年龄组中因这些癌症所致的死亡率。

在男性，血液中的前列腺特异性抗原（PSA）水平可以用来筛查前列腺癌。患有前列腺癌的男性中 PSA 水平通常高，但是前列腺非癌性（良性）肥大男性中其水平也升高。因此，使用 PSA 作为筛查检查的主要缺点是假阳性结果数目大，这通常导致侵入性更大的检查例如前列腺活检。而且医生现在意识到，并非活检中发现的所有前列腺癌都会继续引起问题。前列腺特异性抗原检查是否应当常规用来筛查前列腺癌尚无定论，来自不同团体的建议不同。男性应当与医生讨论 PSA 检查。

有几种检查可用于筛查结肠癌，人们应与医生讨论使用哪种检查。结肠癌的常见筛查检测包括检查粪便中肉眼不能看到的血液（潜血）。粪便中发现潜血是消化道某处有问题的迹象。这个问题可能是癌症，不过许多其它疾病，例如溃疡、痔疮、憩室病（结肠壁中的小袋）和肠壁内血管异常，也能引起少量血液漏入粪便。此外，服用阿司匹林或另一种非甾体类抗炎药（NSAID）或甚至吃红肉也可以暂时造成阳性检查结果。另一种检查使用结肠癌患者的粪便检测是否有异常 DNA。门诊程序例如乙状结肠镜检查、结肠镜检查和特殊类型的结肠计算机断层扫描（CT）（CT 结肠成像）也经常用于结肠癌筛查。

对于目前吸烟或在过去 15 年内有吸烟史的人，可以通过肺部 CT 进行肺癌筛查。应与医生讨论肺癌筛查的风险和益处。

有时建议常规自检癌症征象。但是，除了可能对睾丸癌有用以外，在家中进行的自检筛查尚未被证明能有效识别癌症，因此即使患者在家进行检查，也必须遵循筛查检测的建议，这一点很重要。

可以在家中进行某些筛查检测，例如通过将少量粪便放在一张特殊的卡片上，并将其邮寄到实验室进行处理，来检查粪便中是否有血液。结果异常应提示去看医生，以进行确认。

肿瘤标志物是某些肿瘤分泌到血流中的物质。最初认为测量这些标志物的水平将是筛查无症状人群中癌症的优异方式。然而，除了前列腺特异性抗原（PSA），肿瘤标志物作为对无症状癌症患者的筛查并不是非常有帮助。发现肿瘤标志物并不必然地意味着某人患有癌症，并且肿瘤标志物在癌症筛查中具有非常有限的作用。

表格 癌症筛查建议* 表格