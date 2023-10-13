选择护理院
护理哲学
护理院只提供看护（如洗澡、进食和穿衣），还是尽力提高入住者的自理能力？
环境
是否友好，有家的感觉，让人放松并具有吸引力？
是否存在不良气味？ 护理院是否干净整洁？
食堂和其他公共场所是否明亮，令人愉快？
公共区域的噪音水平是如何监控以保证不会打扰附近房间的人？
有没有安全方便的行走通道？
有没有花园和公共庭院？
有没有适当的安全设备，比如火警？ 有没有突发事件预案，比如火灾？
患者：
护理院接收新患者吗？
患者看上去是快乐和积极的还是漫无目的地闲逛或静静的呆着？
入住者的服装是否干净得体？
某些入住者是否被限制自由？
员工
员工对患者是否尊敬，耐心和友善？
员工是否有资质和经验？
入住者每天看到的工作人员是否相同？
工作人员的流动率高吗？
员工对求助应答反应快吗？
员工和患者的比例如何？
居室
是否有足够的储物空间和储衣空间？
患者居室是否干净，令人愉快？
是否提供私人居室？
室友是如何选择的？
私人物品如何储存并保障安全？
入住者有自己的电话、电视和互联网接入吗？
入住者需要饮水时，是否方便取用？
患者可以自行装饰他们的房间吗？
有没有安全实施，比如把手和线控装置（用于求助）？
餐饮
就餐时间如何？
饮食是热的吗？
餐间有零食吗？
从居室到食堂方便吗？
如果需要，患者可以在居室叫餐吗？
餐食是否可口并且有营养？
特殊餐食或菜单如何？ 进餐时是否可以选择？
可以提供特殊饮食吗？ 是否另外收费？
工作人员是否可帮助进食？
是否设有注册营养师？
卫生保健
患者可以继续保留自己的医生吗，还是需要护理院指派？
医生多长时间诊疗一次，在哪出诊？
护理院和就近的医院有联系吗？
如果患者必须住院，之前护理院的床位会保留吗？
提供其他医疗从业者的服务吗（比如牙医，足病医生，理疗师，验光师，心理辅导员和社工）？
是否提供理疗和语言治疗？
护理院对患有诸如老年痴呆和艾滋病等疾病的老年人有无特殊计划？
护理院为患有末期疾病的入住者提供哪些服务？
如何为入住者开处方药并给药？ 如何监测用药情况？
入住者服用非处方药的政策是什么？
是否鼓励患者和家属参与看护计划的制定？
服务
是否提供日常牙齿保健？
个人衣物如何清洗？
有无阅读资料？
探访
护理院的地理位置是否方便家属和朋友时常前来探访？
可以随时探访吗？
活动
可提供什么活动？
是否鼓励患者参与，如何通知患者参与这些活动？ 入住者如何了解活动信息？
有没有活动总监？
需要另外收费吗？
有没有相关场所，比如电视间或游戏间？
护理院开展宗教活动吗？
费用
所有患者需要的服务到包括在基础费用之内吗？
什么服务需要另外收费，收费多少（比如美发沙龙或衣物清洗）？
患者权利和隐私
护理院是否设有积极的入住者或家属委员会，或者两者都有？
是否允许入住者随意进出？
是否限制其自由？ 在何种情况下以及原因是什么？
私人房间有门锁吗？ 工作人员进入前会敲门吗？
已婚夫妇可以住在一起吗？ 如何保护隐私？
是否重视患者的性需求？
入住者多久洗一次澡？ 可以随时洗澡或淋浴吗？ 洗澡空间足够温暖吗？ 洗浴空间的私密性如何？
是否允许饲养宠物？ 访客是否可以携带宠物？
患者是否可以在居室内存留食物或酒精饮品？
对贵重物品遗失有何措施？
出现紧急情况谁来通知家属？
如果患者想要离开，发出通知并返还相关费用的制度是什么？