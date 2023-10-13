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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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选择护理院

护理哲学

  • 护理院只提供看护（如洗澡、进食和穿衣），还是尽力提高入住者的自理能力？

环境

  • 是否友好，有家的感觉，让人放松并具有吸引力？

  • 是否存在不良气味？ 护理院是否干净整洁？

  • 食堂和其他公共场所是否明亮，令人愉快？

  • 公共区域的噪音水平是如何监控以保证不会打扰附近房间的人？

  • 有没有安全方便的行走通道？

  • 有没有花园和公共庭院？

  • 有没有适当的安全设备，比如火警？ 有没有突发事件预案，比如火灾？

患者：

  • 护理院接收新患者吗？

  • 患者看上去是快乐和积极的还是漫无目的地闲逛或静静的呆着？

  • 入住者的服装是否干净得体？

  • 某些入住者是否被限制自由？

员工

  • 员工对患者是否尊敬，耐心和友善？

  • 员工是否有资质和经验？

  • 入住者每天看到的工作人员是否相同？

  • 工作人员的流动率高吗？

  • 员工对求助应答反应快吗？

  • 员工和患者的比例如何？

居室

  • 是否有足够的储物空间和储衣空间？

  • 患者居室是否干净，令人愉快？

  • 是否提供私人居室？

  • 室友是如何选择的？

  • 私人物品如何储存并保障安全？

  • 入住者有自己的电话、电视和互联网接入吗？

  • 入住者需要饮水时，是否方便取用？

  • 患者可以自行装饰他们的房间吗？

  • 有没有安全实施，比如把手和线控装置（用于求助）？

餐饮

  • 就餐时间如何？

  • 饮食是热的吗？

  • 餐间有零食吗？

  • 从居室到食堂方便吗？

  • 如果需要，患者可以在居室叫餐吗？

  • 餐食是否可口并且有营养？

  • 特殊餐食或菜单如何？ 进餐时是否可以选择？

  • 可以提供特殊饮食吗？ 是否另外收费？

  • 工作人员是否可帮助进食？

  • 是否设有注册营养师？

卫生保健

  • 患者可以继续保留自己的医生吗，还是需要护理院指派？

  • 医生多长时间诊疗一次，在哪出诊？

  • 护理院和就近的医院有联系吗？

  • 如果患者必须住院，之前护理院的床位会保留吗？

  • 提供其他医疗从业者的服务吗（比如牙医，足病医生，理疗师，验光师，心理辅导员和社工）？

  • 是否提供理疗和语言治疗？

  • 护理院对患有诸如老年痴呆和艾滋病等疾病的老年人有无特殊计划？

  • 护理院为患有末期疾病的入住者提供哪些服务？

  • 如何为入住者开处方药并给药？ 如何监测用药情况？

  • 入住者服用非处方药的政策是什么？

  • 是否鼓励患者和家属参与看护计划的制定？

服务

  • 是否提供日常牙齿保健？

  • 个人衣物如何清洗？

  • 有无阅读资料？

探访

  • 护理院的地理位置是否方便家属和朋友时常前来探访？

  • 可以随时探访吗？

活动

  • 可提供什么活动？

  • 是否鼓励患者参与，如何通知患者参与这些活动？ 入住者如何了解活动信息？

  • 有没有活动总监？

  • 需要另外收费吗？

  • 有没有相关场所，比如电视间或游戏间？

  • 护理院开展宗教活动吗？

费用

  • 所有患者需要的服务到包括在基础费用之内吗？

  • 什么服务需要另外收费，收费多少（比如美发沙龙或衣物清洗）？

患者权利和隐私

  • 护理院是否设有积极的入住者或家属委员会，或者两者都有？

  • 是否允许入住者随意进出？

  • 是否限制其自由？ 在何种情况下以及原因是什么？

  • 私人房间有门锁吗？ 工作人员进入前会敲门吗？

  • 已婚夫妇可以住在一起吗？ 如何保护隐私？

  • 是否重视患者的性需求？

  • 入住者多久洗一次澡？ 可以随时洗澡或淋浴吗？ 洗澡空间足够温暖吗？ 洗浴空间的私密性如何？

  • 是否允许饲养宠物？ 访客是否可以携带宠物？

  • 患者是否可以在居室内存留食物或酒精饮品？

  • 对贵重物品遗失有何措施？

  • 出现紧急情况谁来通知家属？

  • 如果患者想要离开，发出通知并返还相关费用的制度是什么？

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