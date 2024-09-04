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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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护理院

（专业护理机构）

作者：Debra Bakerjian, PhD, APRN, University of California Davis
已审核/已修订 9月 2024
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护理院适合那些存在慢性疾病需要医学看护但不需要住院的老年人。情况的变化可能让老年人做出入住护理院的决定。疾病突然加重，或受伤。身体机能突然或者逐渐变差。家庭情况发生改变，居家护理遇到困难。

护理院有时被用作长期看护机构的代名词。但是这里的护理院特指经过州政府认证的可以同时提供基础护理和专业护理的专业机构。“专业”是指由经过专门培训的医务人员提供某些护理。“护理”指护士可以在该机构内提供几乎所有的看护服务。护士协助患者服药、监测疾病情况、督导治疗、和医生商讨看护计划以及安排护理院的大部分生活起居。护理人员包括注册护士（经过最高级别的培训）、持牌实习护士、护士助理以及一个护理主管。

监管护理

每个护理院都有一个医学总监，从全局上督导医学诊疗。有些护理院医学总监是唯一的医生，但大多数护理院拥有医生团队，他们和执业护士 (NP) 以及医生助理合作提供服务。有时，在患者进入护理院前提供相关服务的医生（可能是患者的家庭医生），会继续提供医疗护理。否则需要患者挑选或指派一个医生。根据联邦规定，医生、执业护士 (NP) 和医生助理应该至少每隔一个月对护理院的所有患者进行一次诊疗活动。许多患者因为慢性病治疗的需要或出现新发情况（比如感染或精神混乱）而更频繁地接受医学诊疗。一些州的规定可能要求更高频率的诊疗。护士也可以随时呼叫医生对诊疗中出现的变化进行讨论。但是，这些讨论不算作诊疗。

护理和服务类型

很多护理院都提供以前被认为只有医院提供的服务，如连续吸氧和静脉输注液体或药物（静脉内治疗）。

几乎所有的护理院都提供康复服务，包括理疗、职业疗法，有时还会提供呼吸训练和语言康复。许多患者专门到护理院进行康复，然后数周后回家。

牙科和其他医学专家，包括足病医生，眼科医生，精神病专家或心理医生会定期进行现场诊疗活动。但更多情况下，患者需要到不同机构解决相应的特殊问题。在美国，养老医保应支付必要医疗就诊的所有交通费用。

有些护理院设置专门护理痴呆患者的单元。这些单元安排了经过特殊培训的护士。许多护理院对病危的患者提供临终关怀

所有护理院都可享受机构跨学科团队成员提供的服务，包括医生、护士、社工和药师。社工可以帮助入住者适应护理院，合适时可帮助入住者回归家庭或接受低一级护理。他们确定哪些患者相对孤独且沉默寡言，并协助患者，职工以及家庭成员进行沟通和交流。他们也可以帮助患者和家属合理安排经济事务。例如，他们可以帮助患者和家属申请养老医保和医疗救济计划。社工也可以协助整合护理院中不同医务人员之间的工作。这些医务人员协作在最大程度上恢复患者的各种功能，并尽可能改善生活质量。

所以许多护理院开始逐渐从制度上进行适当转变，使其环境更人性化。有些护理院允许饲养宠物，鼓励来院居住的人继续原有的兴趣爱好或发展新的兴趣爱好，并提供很多机会让在院里居住的人以及护理院周围社区各年龄层的人互相交流。提供这种环境非常复杂，因为护理院入住者通常患有疾病，身体虚弱。许多护理院提供食堂，娱乐室，美容沙龙，公共庭院和花园。所有护理院都提供社交和娱乐服务。

护理院由政府监管。为了监督和评估护理院的服务质量，各州卫生部门会开展检查，并访问入住者和家属。患者和家属可以随时了解监督和评价的结果。除了政府部门以外，其他项目也可以对护理院进行监督，促使其提高服务质量。

新冠疫情暴露出了护理院护理质量的一些问题，促使政府调查人员更加仔细地监查护理院的护理工作。对此，调查员为护理院工作人员提供了有关感染防控的培训，有些州要求护理院必须聘用具有感染预防专业知识的全职工作人员。

你知道吗……

  • 各州卫生部门会定期评估护理院，护理院必须向入住者及其家属公布评估结果。

选择

尽管有上述政府监管机制，护理院的服务质量，收费等仍千差万别。所以，患者和家属应该尽可能多的获取相关信息。他们可以向护理院管理者索要政府评估报告。

养老医保的护理院对比工具还提供有关每个养老医保和医疗救济计划认证的护理院的详细信息。养老医保和医疗救济服务中心创建五星级质量评估体系，以帮助需要护理的人员、他们的家人和护理人员更轻松地对比护理院。该评估体系包括有关护理院如何照顾其入住者身体和临床需求的信息，包括查看护理院入住者中普遍发生或恶化的问题，包括：

这些评估体系是否有效存在争议。但是，提供的信息可以帮助老年人更好地了解护理院。

要询问管理者的其他重要问题包括

  • 护理院是否有资格享受养老医保和医疗救济保险

  • 多长时间对入住者护理情况进行一次评估

  • 可以提供何种医疗护理

  • 患者及家属是否都包括在评估范围之内

  • 是否有家庭和/或居民委员会

有些管理者会示意患者和家属和医学总监或护理主管讨论相关事宜。

和熟悉护理院的其他人员沟通可能是有帮助的。这些人包括长期看护监察员（他们经常拜访护理院并接受患者投诉），医生，牧师，患者家属，患者本人以及护理院的雇员。有些护理院成立了患者理事会组织，由患者的家属和朋友组成，对护理院中出现的一些问题进行讨论。这些组织可以为家属提供更多的信息。未经提前安排对护理院进行拜访，并进行数小时的实地观察可能是确定其好坏并最终决定是否把自己的亲人送来的最佳方法。

选择护理院

护理哲学

  • 护理院只提供看护（如洗澡、进食和穿衣），还是尽力提高入住者的自理能力？

环境

  • 是否友好，有家的感觉，让人放松并具有吸引力？

  • 是否存在不良气味？ 护理院是否干净整洁？

  • 食堂和其他公共场所是否明亮，令人愉快？

  • 公共区域的噪音水平是如何监控以保证不会打扰附近房间的人？

  • 有没有安全方便的行走通道？

  • 有没有花园和公共庭院？

  • 有没有适当的安全设备，比如火警？ 有没有突发事件预案，比如火灾？

患者：

  • 护理院接收新患者吗？

  • 患者看上去是快乐和积极的还是漫无目的地闲逛或静静的呆着？

  • 入住者的服装是否干净得体？

  • 某些入住者是否被限制自由？

员工

  • 员工对患者是否尊敬，耐心和友善？

  • 员工是否有资质和经验？

  • 入住者每天看到的工作人员是否相同？

  • 工作人员的流动率高吗？

  • 员工对求助应答反应快吗？

  • 员工和患者的比例如何？

居室

  • 是否有足够的储物空间和储衣空间？

  • 患者居室是否干净，令人愉快？

  • 是否提供私人居室？

  • 室友是如何选择的？

  • 私人物品如何储存并保障安全？

  • 入住者有自己的电话、电视和互联网接入吗？

  • 入住者需要饮水时，是否方便取用？

  • 患者可以自行装饰他们的房间吗？

  • 有没有安全实施，比如把手和线控装置（用于求助）？

餐饮

  • 就餐时间如何？

  • 饮食是热的吗？

  • 餐间有零食吗？

  • 从居室到食堂方便吗？

  • 如果需要，患者可以在居室叫餐吗？

  • 餐食是否可口并且有营养？

  • 特殊餐食或菜单如何？ 进餐时是否可以选择？

  • 可以提供特殊饮食吗？ 是否另外收费？

  • 工作人员是否可帮助进食？

  • 是否设有注册营养师？

卫生保健

  • 患者可以继续保留自己的医生吗，还是需要护理院指派？

  • 医生多长时间诊疗一次，在哪出诊？

  • 护理院和就近的医院有联系吗？

  • 如果患者必须住院，之前护理院的床位会保留吗？

  • 提供其他医务人员（比如牙医、足病医生、理疗师、验光师、心理辅导师和社工）的服务吗？

  • 是否提供理疗和语言治疗？

  • 护理院对患有诸如老年痴呆和艾滋病等疾病的老年人有无特殊计划？

  • 护理院为患有末期疾病的入住者提供哪些服务？

  • 如何为入住者开处方药并给药？ 如何监测用药情况？

  • 入住者服用非处方药的政策是什么？

  • 是否鼓励患者和家属参与看护计划的制定？

服务

  • 是否提供日常牙齿保健？

  • 个人衣物如何清洗？

  • 有无阅读资料？

探访

  • 护理院的地理位置是否方便家属和朋友时常前来探访？

  • 可以随时探访吗？

活动

  • 可提供什么活动？

  • 是否鼓励患者参与，如何通知患者参与这些活动？ 入住者如何了解活动信息？

  • 有没有活动总监？

  • 需要另外收费吗？

  • 有没有相关场所，比如电视间或游戏间？

  • 护理院开展宗教活动吗？

费用

  • 所有患者需要的服务到包括在基础费用之内吗？

  • 什么服务需要另外收费，收费多少（比如美发沙龙或衣物清洗）？

患者权利和隐私

  • 护理院是否设有积极的入住者或家属委员会，或者两者都有？

  • 是否允许入住者随意进出？

  • 是否限制其自由？ 在何种情况下以及原因是什么？

  • 私人房间有门锁吗？ 工作人员进入前会敲门吗？

  • 已婚夫妇可以住在一起吗？ 如何保护隐私？

  • 是否重视患者的性或亲密行为需求？

  • 入住者多久洗一次澡？ 可以随时洗澡或淋浴吗？ 洗澡空间足够温暖吗？ 洗浴空间的私密性如何？

  • 是否允许饲养宠物？ 访客是否可以携带宠物？

  • 患者是否可以在居室内存留食物或酒精饮品？

  • 对贵重物品遗失有何措施？

  • 出现紧急情况谁来通知家属？

  • 如果患者想要离开，发出通知并返还相关费用的制度是什么？

经济问题

在美国，由医疗救济计划、养老医保和美国退伍军人事务部 (VA) 承担护理院护理费用的绝大部分。住院超过 3 天以上之后而短期内需要在有资质的护理院每天进行专业护理的，由养老医保付费。在病情好转的情况下，患者可享受最多 100 天的养老医保。养老医保报销其中 20 天的费用，其余80天需要费用共担。超过 100 天后，需要自费或由医疗救济计划付费（符合条件者）。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。

  1. 疗养院比较：提供每个 Medicare 和 Medicaid 认证疗养院的详细信息

  2. LongTermCare.gov: 基于社区生活管理局的信息，提供有关获得长期护理及其费用的信息

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版权所有 © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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