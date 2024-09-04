护理院适合那些存在慢性疾病需要医学看护但不需要住院的老年人。情况的变化可能让老年人做出入住护理院的决定。疾病突然加重，或受伤。身体机能突然或者逐渐变差。家庭情况发生改变，居家护理遇到困难。
护理院有时被用作长期看护机构的代名词。但是这里的护理院特指经过州政府认证的可以同时提供基础护理和专业护理的专业机构。“专业”是指由经过专门培训的医务人员提供某些护理。“护理”指护士可以在该机构内提供几乎所有的看护服务。护士协助患者服药、监测疾病情况、督导治疗、和医生商讨看护计划以及安排护理院的大部分生活起居。护理人员包括注册护士（经过最高级别的培训）、持牌实习护士、护士助理以及一个护理主管。
监管护理
每个护理院都有一个医学总监，从全局上督导医学诊疗。有些护理院医学总监是唯一的医生，但大多数护理院拥有医生团队，他们和执业护士 (NP) 以及医生助理合作提供服务。有时，在患者进入护理院前提供相关服务的医生（可能是患者的家庭医生），会继续提供医疗护理。否则需要患者挑选或指派一个医生。根据联邦规定，医生、执业护士 (NP) 和医生助理应该至少每隔一个月对护理院的所有患者进行一次诊疗活动。许多患者因为慢性病治疗的需要或出现新发情况（比如感染或精神混乱）而更频繁地接受医学诊疗。一些州的规定可能要求更高频率的诊疗。护士也可以随时呼叫医生对诊疗中出现的变化进行讨论。但是，这些讨论不算作诊疗。
护理和服务类型
很多护理院都提供以前被认为只有医院提供的服务，如连续吸氧和静脉输注液体或药物（静脉内治疗）。
几乎所有的护理院都提供康复服务，包括理疗、职业疗法，有时还会提供呼吸训练和语言康复。许多患者专门到护理院进行康复，然后数周后回家。
牙科和其他医学专家，包括足病医生，眼科医生，精神病专家或心理医生会定期进行现场诊疗活动。但更多情况下，患者需要到不同机构解决相应的特殊问题。在美国，养老医保应支付必要医疗就诊的所有交通费用。
有些护理院设置专门护理痴呆患者的单元。这些单元安排了经过特殊培训的护士。许多护理院对病危的患者提供临终关怀。
所有护理院都可享受机构跨学科团队成员提供的服务，包括医生、护士、社工和药师。社工可以帮助入住者适应护理院，合适时可帮助入住者回归家庭或接受低一级护理。他们确定哪些患者相对孤独且沉默寡言，并协助患者，职工以及家庭成员进行沟通和交流。他们也可以帮助患者和家属合理安排经济事务。例如，他们可以帮助患者和家属申请养老医保和医疗救济计划。社工也可以协助整合护理院中不同医务人员之间的工作。这些医务人员协作在最大程度上恢复患者的各种功能，并尽可能改善生活质量。
所以许多护理院开始逐渐从制度上进行适当转变，使其环境更人性化。有些护理院允许饲养宠物，鼓励来院居住的人继续原有的兴趣爱好或发展新的兴趣爱好，并提供很多机会让在院里居住的人以及护理院周围社区各年龄层的人互相交流。提供这种环境非常复杂，因为护理院入住者通常患有疾病，身体虚弱。许多护理院提供食堂，娱乐室，美容沙龙，公共庭院和花园。所有护理院都提供社交和娱乐服务。
护理院由政府监管。为了监督和评估护理院的服务质量，各州卫生部门会开展检查，并访问入住者和家属。患者和家属可以随时了解监督和评价的结果。除了政府部门以外，其他项目也可以对护理院进行监督，促使其提高服务质量。
新冠疫情暴露出了护理院护理质量的一些问题，促使政府调查人员更加仔细地监查护理院的护理工作。对此，调查员为护理院工作人员提供了有关感染防控的培训，有些州要求护理院必须聘用具有感染预防专业知识的全职工作人员。
你知道吗……
选择
尽管有上述政府监管机制，护理院的服务质量，收费等仍千差万别。所以，患者和家属应该尽可能多的获取相关信息。他们可以向护理院管理者索要政府评估报告。
养老医保的护理院对比工具还提供有关每个养老医保和医疗救济计划认证的护理院的详细信息。养老医保和医疗救济服务中心创建五星级质量评估体系，以帮助需要护理的人员、他们的家人和护理人员更轻松地对比护理院。该评估体系包括有关护理院如何照顾其入住者身体和临床需求的信息，包括查看护理院入住者中普遍发生或恶化的问题，包括：
这些评估体系是否有效存在争议。但是，提供的信息可以帮助老年人更好地了解护理院。
要询问管理者的其他重要问题包括
护理院是否有资格享受养老医保和医疗救济保险
多长时间对入住者护理情况进行一次评估
可以提供何种医疗护理
患者及家属是否都包括在评估范围之内
是否有家庭和/或居民委员会
有些管理者会示意患者和家属和医学总监或护理主管讨论相关事宜。
和熟悉护理院的其他人员沟通可能是有帮助的。这些人包括长期看护监察员（他们经常拜访护理院并接受患者投诉），医生，牧师，患者家属，患者本人以及护理院的雇员。有些护理院成立了患者理事会组织，由患者的家属和朋友组成，对护理院中出现的一些问题进行讨论。这些组织可以为家属提供更多的信息。未经提前安排对护理院进行拜访，并进行数小时的实地观察可能是确定其好坏并最终决定是否把自己的亲人送来的最佳方法。
选择护理院
护理哲学
环境
患者：
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卫生保健
服务
探访
活动
费用
患者权利和隐私
经济问题
在美国，由医疗救济计划、养老医保和美国退伍军人事务部 (VA) 承担护理院护理费用的绝大部分。住院超过 3 天以上之后而短期内需要在有资质的护理院每天进行专业护理的，由养老医保付费。在病情好转的情况下，患者可享受最多 100 天的养老医保。养老医保报销其中 20 天的费用，其余80天需要费用共担。超过 100 天后，需要自费或由医疗救济计划付费（符合条件者）。
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