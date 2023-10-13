某些口服降糖药物的常见副作用
药物
一些副作用
双胍类药物
所有双胍类药物都会导致
二甲双胍
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缓释型二甲双胍
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磺脲类
所有磺脲类都会导致
Acetohexamide
腹泻
恶心
体液潴留（水肿）
氯丙酰胺
低血钠
格列美脲
头晕
头痛
格列吡嗪
腹泻
恶心
低血细胞计数（贫血）
格列吡嗪缓释片
腹泻
恶心
格列本脲
消化不良
微粉化格列本脲
消化不良
妥拉磺脲
恶心
呕吐
甲苯磺丁脲
头痛
低血细胞计数
格列奈类药物
所有氯茴苯酸类都会导致
那格列奈
体重稍微增加
Repaglinide
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噻唑烷二酮类药物
所有噻唑烷二酮类都会导致
吡格列酮
发生膀胱癌的风险可能增加
罗格列酮
心脏病发作可能增加
α-葡萄糖苷酶抑制剂
所有 α-葡萄糖苷酶抑制剂都会导致
阿卡波糖
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米格列醇
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二肽基肽酶-4 抑制剂
所有的二肽基肽酶-4 抑制剂都会导致
阿格列汀
关节疼痛
利拉利汀
腹泻
沙格列汀
关节疼痛
西格列汀
腹泻
关节疼痛
钠-葡萄糖共转运蛋白-2 (SGLT2) 抑制剂
所有钠-葡萄糖共转运蛋白-2 (SGLT2) 抑制剂可能
SGLT2 抑制剂可能会
贝格列净
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卡格列净
截肢（罕见）风险增加
达格列净
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恩格列净
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Ertugliflozin
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