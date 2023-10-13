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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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某些口服降糖药物的常见副作用

药物

一些副作用

双胍类药物

所有双胍类药物都会导致

  • 腹泻

  • 体液酸性增加（少见）

  • 肝功能衰竭（少见）

二甲双胍

缓释型二甲双胍

磺脲类

所有磺脲类都会导致

  • 体重增加

  • 低血糖

Acetohexamide

腹泻

恶心

体液潴留（水肿）

氯丙酰胺

低血钠

格列美脲

头晕

头痛

格列吡嗪

腹泻

恶心

低血细胞计数（贫血）

格列吡嗪缓释片

腹泻

恶心

格列本脲

消化不良

微粉化格列本脲

消化不良

妥拉磺脲

恶心

呕吐

甲苯磺丁脲

头痛

低血细胞计数

格列奈类药物

所有氯茴苯酸类都会导致

  • 低血糖

那格列奈

体重稍微增加

Repaglinide

噻唑烷二酮类药物

所有噻唑烷二酮类都会导致

  • 体重增加

  • 体液潴留（水肿）

  • 骨折风险增加

吡格列酮

发生膀胱癌的风险可能增加

罗格列酮

心脏病发作可能增加

α-葡萄糖苷酶抑制剂

所有 α-葡萄糖苷酶抑制剂都会导致

  • 腹泻

  • 腹痛

  • 胃气胀

  • 气体相关症候群

阿卡波糖

米格列醇

二肽基肽酶-4 抑制剂

所有的二肽基肽酶-4 抑制剂都会导致

  • 头痛

  • 上呼吸道感染

  • 增加胰腺发炎（胰腺炎）的风险

阿格列汀

关节疼痛

利拉利汀

腹泻

沙格列汀

关节疼痛

西格列汀

腹泻

关节疼痛

钠-葡萄糖共转运蛋白-2 (SGLT2) 抑制剂

所有钠-葡萄糖共转运蛋白-2 (SGLT2) 抑制剂可能

SGLT2 抑制剂可能会

  • 增加骨折风险

  • 增加发生糖尿病酮症酸中毒的风险

  • 使胆固醇水平升高

  • 增加生殖器周围部位发生危及生命的感染（福尼尔坏疽）的风险

贝格列净

卡格列净

截肢（罕见）风险增加

达格列净

恩格列净

Ertugliflozin

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