不同类型特发性间质性肺炎的比较*
疾病
常见受累人群
吸烟患者比例
治疗
预后
特发性肺纤维化
更频发于 50 岁以上男性
超过 60%
肺康复治疗
肺移植
吡非尼酮或尼达尼布
50%～70% 的患者在5年内死亡。
脱屑型间质性肺炎
好发于 30～50 岁男性
大于 90%
戒烟
皮质类固醇
10 年生存率为 70%。
非特异性间质性肺炎
好发于 40～60 岁女性
少于 40%
皮质类固醇
不到半数患者在 5 年内死亡。
死亡率：差异很大，但通常优于特发性肺纤维化。
隐源性机化性肺炎
任何年龄人群，通常为 40～50 岁
少于 50%
皮质类固醇
复发很常见
5 年生存率 >90%
死亡少见。
呼吸性细支气管炎相关性间质性肺疾病
30～50 岁人群（男性稍多）
大于 90%
戒烟
皮质类固醇
只要患者戒烟，极少发生死亡。
急性间质性肺炎
任何年龄人群
未知
最佳治疗不知
有时使用皮质类固醇
50% 以上的患者在不到 6 个月内死亡。
淋巴细胞性间质性肺炎
多为女性（年龄层不限）
未知
皮质类固醇
很难对预后作出预测。
特发性胸膜肺实质弹力纤维增生症
任何年龄人群（中位年龄 57 岁）
通常为不吸烟者
最佳治疗未知（可能是皮质类固醇）
5 年生存率约为 25% 至 60%。
* 按发生频率高低排序。