特发性间质性肺炎概述

特发性间质性肺炎是原因不明的间质性肺病，这类疾病在症状以及累及肺部的方式方面有一些相似之处。

这些疾病中某些类型比其他类型要严重得多。

为做出诊断，需进行胸部 X 线、计算机断层扫描，偶尔还需分析肺组织样本（活检）。

治疗取决于疾病的类型。

（另见间质性肺疾病概述。）

“特发性”一词意指病因不明，因此当间质性肺疾病的原因不能确定时，即诊断特发性间质性肺炎。肺炎通常认为是感染，但这些疾病并不是感染所致。

特发性间质性肺炎有 8 种类型。按发生频率高低顺序排列如下

所有类型都可引起呼吸短促，并对肺部造成类似的影响。手指尖增厚或呈杵状（见图识别杵状指）。通过听诊器，医师常听到爆裂音。尽管症状可能相似，但疾病在症状发展的速度，如何治疗以及严重程度方面有所不同。

表格 不同类型特发性间质性肺炎的比较* 表格

特发性间质性肺炎的诊断 胸部计算机断层扫描 胸部计算机断层扫描 (CT) 是用于评估特发性间质性肺炎的主要影像学工具。CT 可让医师做出诊断。如不能诊断，医师在获取小块肺组织标本显微镜下检查（肺活检）。通常，使用胸腔镜进行手术活检。 通常行血液检查。它们通常不能确诊，但可作为其他疾病检查的一部分。医生还可能会行心电图 (ECG) 或超声心动图检查，以确定心脏是否受累于肺病。