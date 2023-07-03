特发性间质性肺炎概述

特发性间质性肺炎是原因不明的间质性肺病，这类疾病在症状以及累及肺部的方式方面有一些相似之处。
这些疾病中某些类型比其他类型要严重得多。
为做出诊断，需进行胸部 X 线、计算机断层扫描，偶尔还需分析肺组织样本（活检）。
治疗取决于疾病的类型。
（另见间质性肺疾病概述。）
“特发性”一词意指病因不明，因此当间质性肺疾病的原因不能确定时，即诊断特发性间质性肺炎。肺炎通常认为是感染，但这些疾病并不是感染所致。
特发性间质性肺炎有 8 种类型。按发生频率高低顺序排列如下
所有类型都可引起呼吸短促，并对肺部造成类似的影响。手指尖增厚或呈杵状（见图识别杵状指）。通过听诊器，医师常听到爆裂音。尽管症状可能相似，但疾病在症状发展的速度，如何治疗以及严重程度方面有所不同。
不同类型特发性间质性肺炎的比较*
疾病
常见受累人群
吸烟患者比例
治疗
预后
特发性肺纤维化
更频发于 50 岁以上男性
超过 60%
肺康复治疗
肺移植
吡非尼酮或尼达尼布
50%～70% 的患者在5年内死亡。
脱屑型间质性肺炎
好发于 30～50 岁男性
大于 90%
戒烟
皮质类固醇
10 年生存率为 70%。
非特异性间质性肺炎
好发于 40～60 岁女性
少于 40%
皮质类固醇
不到半数患者在 5 年内死亡。
死亡率：差异很大，但通常优于特发性肺纤维化。
隐源性机化性肺炎
任何年龄人群，通常为 40～50 岁
少于 50%
皮质类固醇
复发很常见
5 年生存率 >90%
死亡少见。
呼吸性细支气管炎相关性间质性肺疾病
30～50 岁人群（男性稍多）
大于 90%
戒烟
皮质类固醇
只要患者戒烟，极少发生死亡。
急性间质性肺炎
任何年龄人群
未知
最佳治疗不知
有时使用皮质类固醇
50% 以上的患者在不到 6 个月内死亡。
淋巴细胞性间质性肺炎
多为女性（年龄层不限）
未知
皮质类固醇
很难对预后作出预测。
特发性胸膜肺实质弹力纤维增生症
任何年龄人群（中位年龄 57 岁）
通常为不吸烟者
最佳治疗未知（可能是皮质类固醇）
5 年生存率约为 25% 至 60%。
* 按发生频率高低排序。