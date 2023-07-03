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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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特发性间质性肺炎概述

作者：Joyce Lee, MD, MAS, University of Colorado School of Medicine
已审核/已修订 7月 2023
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特发性间质性肺炎是原因不明的间质性肺病，这类疾病在症状以及累及肺部的方式方面有一些相似之处。

  • 这些疾病中某些类型比其他类型要严重得多。

  • 为做出诊断，需进行胸部 X 线、计算机断层扫描，偶尔还需分析肺组织样本（活检）。

  • 治疗取决于疾病的类型。

（另见间质性肺疾病概述。）

“特发性”一词意指病因不明，因此当间质性肺疾病的原因不能确定时，即诊断特发性间质性肺炎。肺炎通常认为是感染，但这些疾病并不是感染所致。

特发性间质性肺炎有 8 种类型。按发生频率高低顺序排列如下

所有类型都可引起呼吸短促，并对肺部造成类似的影响。手指尖增厚或呈杵状（见图识别杵状指）。通过听诊器，医师常听到爆裂音。尽管症状可能相似，但疾病在症状发展的速度，如何治疗以及严重程度方面有所不同。

表格
表格

不同类型特发性间质性肺炎的比较*

疾病

常见受累人群

吸烟患者比例

治疗

预后

特发性肺纤维化

更频发于 50 岁以上男性

超过 60%

肺康复治疗

肺移植

吡非尼酮或尼达尼布

50%～70% 的患者在5年内死亡。

脱屑型间质性肺炎

好发于 30～50 岁男性

大于 90%

戒烟

皮质类固醇

10 年生存率为 70%。

非特异性间质性肺炎

好发于 40～60 岁女性

少于 40%

皮质类固醇

不到半数患者在 5 年内死亡。

死亡率：差异很大，但通常优于特发性肺纤维化。

隐源性机化性肺炎

任何年龄人群，通常为 40～50 岁

少于 50%

皮质类固醇

复发很常见

5 年生存率 >90%

死亡少见。

呼吸性细支气管炎相关性间质性肺疾病

30～50 岁人群（男性稍多）

大于 90%

戒烟

皮质类固醇

只要患者戒烟，极少发生死亡。

急性间质性肺炎

任何年龄人群

未知

最佳治疗不知

有时使用皮质类固醇

50% 以上的患者在不到 6 个月内死亡。

淋巴细胞性间质性肺炎

多为女性（年龄层不限）

未知

皮质类固醇

很难对预后作出预测。

特发性胸膜肺实质弹力纤维增生症

任何年龄人群（中位年龄 57 岁）

通常为不吸烟者

最佳治疗未知（可能是皮质类固醇）

5 年生存率约为 25% 至 60%。

* 按发生频率高低排序。

特发性间质性肺炎的诊断

  • 胸部计算机断层扫描

胸部计算机断层扫描 (CT) 是用于评估特发性间质性肺炎的主要影像学工具。CT 可让医师做出诊断。如不能诊断，医师在获取小块肺组织标本显微镜下检查（肺活检）。通常，使用胸腔镜进行手术活检。

通常行血液检查。它们通常不能确诊，但可作为其他疾病检查的一部分。医生还可能会行心电图 (ECG) 或超声心动图检查，以确定心脏是否受累于肺病。

特发性间质性肺炎的治疗

  • 戒烟

  • 通常使用药物，如皮质类固醇或新型抗纤维化药物，具体取决于疾病

  • 有时候需要肺移植

始终建议戒烟，因为吸烟可加速疾病进展。

其他治疗取决于特发性间质性肺炎的类型，但可能包括皮质类固醇或其他药物，如新型抗纤维化药物。

对于某些患者，进行肺移植

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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