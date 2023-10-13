有关性别和性身份的术语定义
有关性别和性身份的术语定义如下：
性别：指生物特征，例如生殖器、染色体和激素，用于将一个人分类为男性或女性（罕见情况下，人们出生时的生殖器性别不明，包含男性和女性特征，称为中间性）。当一个人是跨性别者时，用来指代其出生性别的短语是“出生时指定性别”；一个人可能是出生时指定为男性 (AMAB) 或出生时指定为女性 (AFAB)。
性身份： 人们看待自己的方式，无论是男性、女性还是某些其他性身份，这些性身份与出生时的指定性别可能一致也可能不一致。性别多样化身份的例子包括性别酷儿、非二元性别和其他性别身份。
性别表达： 一个人在公共场合所表现出的性别。它可能包括人们穿衣、说话或装扮头发的方式。
性别焦虑症： 当性别不一致的人经历与性别不一致相关的严重心理痛苦或功能损害时，医生可能诊断为性别焦虑症。诊断依据是患者的痛苦，而不是性别不一致。痛苦通常是焦虑、抑郁和易激惹的组合。
顺性别： 指性身份和性别表达与出生时指定性别相符的人。
跨性别者： 一个通用术语，指代性身份或性别表达与出生时所指定性别相关典型性身份或性别表达不同的人。（变性人是一个过时的术语，不再被性身份专家使用。）
性别错位： 指性身份或性别表达与出生时指定性别相关的性别规范不同。
性别酷儿： 指性身份不是严格男性或女性的人，可能包括两者或两者都不包括在内。
非二元性别： 指同时或在不同时间有多个性身份的人。
跨性别女性： 出生时指定为男性 (AMAB) 并已采用女性性身份的人，无论他们是否经历过任何医学性别转换。
跨性别男性： 出生时指定为女性 (AFAB) 并已采用男性性身份的人，无论他们是否经历过任何医学性别转换。
跨性别肯定： 意识到、尊重和支持跨性别者和性别错位者的需求。
性取向： 人们对他人的情感、浪漫和/或性吸引力的模式。
改编自美国心理学会的术语表。