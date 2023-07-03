性别不一致和性别焦虑症

性别不一致是指一个人的性身份与基于出生时性别所期望性身份不一致的明显而持续的经历。当性别不一致的人经历与性别不一致相关的严重心理痛苦（如抑郁或焦虑）或功能损害时，即可诊断为性别焦虑症。诊断依据是患者的痛苦，而不是性别不一致。

一些人认为他们的性别与他们的出生时的性别不符（跨性别者）。（参见有关性别和性身份的术语定义。）

一些跨性别者会出现性别焦虑症，并因其性身份与出生时性别不匹配而产生痛苦感或功能受损。

医生根据显著心理痛苦症状（如焦虑或抑郁）作出性别焦虑症的诊断。

缓解痛苦的治疗选择包括社会性别转换（以指定性别生活，即使没有医疗或手术治疗）、治疗抑郁或焦虑的心理治疗、性别认定激素治疗和/或性别确认手术。

有些人一直认为自己生活在和自己内心认同的男性、女性或其他性别（性身份）不相符的身体里。这些感觉可能始于儿童期。例如，一个出生指定性别为男性的人感觉自己是一个女人困在男人体内，反之亦然。

有些人感觉自己既非男性也非女性，而是介乎两者之间，或是两者的组合，或者性身份变来变去。尽管术语不断演变，但现在常用以下术语：

顺性别 指性身份和性别表达与出生时指定性别相符的人。

跨性别者 是一个通用术语，它指代性身份或性别表达与出生时所指定性别相关典型性身份或性别表达不同的人。（变性人是一个过时的术语，不再被性身份专家使用。）

性别错位 指性身份或性别表达与出生时指定性别相关的性别规范不同。

非二元性别 指同时或在不同时间有多个性身份的人。

性别酷儿指性身份不是严格男性或女性的人，可能包括两者或两者都不包括在内。

（参见有关性别和性身份的术语定义，了解这些和其他术语的扩展定义。）

性身份为跨性别者的人数尚不清楚。一些研究发现，约有 0.5% 至 1% 的成人和 1% 至 8% 的儿童和青少年认为自己是跨性别者或性别多样化的人。在跨性别者中，符合性别焦虑症标准的人较少。

出生性别与性身份不匹配的感觉不被视为精神健康障碍。有时，跨性别者会经历严重的情绪困扰或与性身份不匹配感相关的功能问题。这些经历的医学术语包括

性别不一致 是指一个人的性身份与基于出生时性别所期望性身份不一致的明显而持续的经历。这被认为是人类性身份的正常变体，而不是精神健康障碍。

当性别不一致的人经历与性别不一致相关的严重心理痛苦（如抑郁或焦虑）或功能损害时，医生可将其诊断为性别焦虑症。诊断依据是患者的痛苦，而不是性别不一致。痛苦通常是焦虑、抑郁和易激惹的组合。

性别不一致或性别焦虑症患者可能希望改变他们的性别表达方式（性别转换）。他们可能寻求朋友、家人、支持团体或医疗保健专业人员的帮助和支持，以做出决策并采取措施进行社会性别转换（以他们的指定性别生活）或医疗性别转换（使用药物或进行手术以改变身体特征来匹配他们认同的性别）。

有关性别和性身份的术语定义 改编自美国心理学会的术语表。

性别不一致/性别焦虑症的症状 儿童性别不一致或焦虑症可能早在 2 至 3 岁就出现。一些人直到青春期或成年才意识到性别不一致的感觉。 儿童性别不一致和性别焦虑症状 大多数喜欢玩被认为更适合异性的活动的儿童（称作性别错位行为）不是跨性别者，不会出现性别焦虑症。有时候，儿童喜欢一些被社会舆论认为更适合另一性别的活动（性别错位行为）。这些类型的行为是正常发育的一部分。它并不意味着儿童是跨性别者。 性别焦虑症儿童可能重复出现以下表现： 喜欢穿异性服装

坚定认为自己是异性性别

说希望自己醒来后变成异性

喜欢参加更适合异性的游戏和活动

厌恶自己的生殖器 例如，一个女孩坚信自己将会长出阴茎从而变成男孩儿；并坚持站着小便；而相反的，一个男孩幻想自己是女孩，且躲避粗暴打闹的游戏和竞争性游戏。他可能也希望将自己的阴茎和睾丸切除。对于有性别不一致的男孩，青春期的躯体生理变化会令其非常苦恼，他们常会要求通过治疗使自己的身体更女性化。 对于确定为跨性别者或性别焦虑症的儿童是否继续在成人中具有性别多样化身份，各种研究得出了不同的结论。 成人性别不一致和性别焦虑症症状 大多数性别不一致或性别焦虑症患者在童年早期即开始出现症状或开始感到不一样，但有些直到成年才承认这些感受。 一些跨性别者起初做出与其出生性别一致的选择，例如做一个与该性别相关的典型工作，或与社会舆论期望的另一个性别的人结婚，以此逃避或否认他们想要成为异性的感受。一些男性可能在早期表现为异装癖，但直到人生晚些时候才承认自己对另一个性身份的认同。一旦接受这些感觉，许多人会转换到他们偏好的性别，无论是否接受了激素治疗或性别确认手术。还有的患者会出现焦虑、抑郁和自杀行为等问题。痛苦于不能被社会和／或家庭所接受可能是导致这些问题的原因或促因。

性别不一致/性别焦虑症的诊断 医生根据标准精神病标准进行评估 多数性别不一致或性别焦虑症儿童只有到 6-9 岁时才接受评估。 在评估性别不一致或性别焦虑症时（无论年龄大小），医生会做以下事情： 进行访谈，询问性身份和性别表达问题（现在和过去）。如果涉及儿童，医生还会询问父母和/或看护者。

评估性别不一致或性别焦虑症的证据。

回顾相关的病史和精神健康史。对于儿童，医生还会回顾发育史。

确定是否存在个人和/或家庭压力因素或风险（例如，物质使用、暴力暴露和贫穷）。

评估通常与性别焦虑相关的其他精神健康状况（例如，抑郁、焦虑、物质使用障碍、吸烟、自杀）。 当儿童或成人出现以下所有情况时，医生可诊断为性别焦虑症： 认为自己的生理性别与自己的心理性别不符，且这种想法已持续 6 个月或更长时间

为这种想法感到极度痛苦或无法正常运作 一些性别焦虑症患者有其他症状。儿童的这些症状与青少年和成人略有不同。 为诊断性别焦虑症，儿童还必须有以下症状中至少 6 个： 有强烈而持续的愿望变成异性或坚持认为自己是异性（或其他性别）

对异性服饰表现出强烈偏好，女孩子则拒绝穿太女性化的衣服

玩耍时强烈希望扮演成异性

对典型的异性玩具、游戏和活动表现出强烈偏好

对异性玩伴表现出强烈偏好

强烈排斥与自己的生理性别相符的玩具、游戏和活动（例如，男孩拒绝玩卡车或足球）

强烈厌恶自己的生理结构

对符合其性身份的解剖结构或其他性别特征（如面部毛发）有强烈渴望 儿童必须在社交环境、学校或其他重要区域感到极大的痛苦或功能障碍。 仅仅为了从他们认为与异性相关的福利中受益而表达不同性别愿望的孩子不太可能有性别焦虑症。例如，一个男孩说他想成为女孩，因为他认为他的年轻姐妹得到特殊待遇，这种情况不太可能是性别焦虑症。 青少年和成人须另外具备以下至少 1 个症状： 有强烈的愿望去除自己的性征，年幼的青少年则设法阻止第二性征（青春期出现的性征）的发育

强烈向往符合自己心理性别的性特征

强烈希望成为异性性别

强烈希望以异性的身份生活或被当作异性

坚信自己感觉像个异性，举手投足也像异性