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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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出生至 12 个月的发育里程碑*

年龄

里程碑

出生时

  1. 大多数时间在睡觉

  2. 吮吸

  3. 若感到不适和不安则会啼哭

4 周

  1. 用手靠近眼睛和嘴

  2. 俯卧时头从一边移动到另一边

  3. 密切注意脸前方的移动物体

  4. 以某种方式对响声做出反应，如吃惊、啼哭或安静下来

  5. 可能转向熟悉的响声和声音

  6. 注视人脸

6 周

  1. 凝视视线范围内的物体

  2. 听到别人向其讲话时开始微笑

  3. 俯卧

3 个月

  1. 坐着时头可保持稳定

  2. 俯卧时头抬起 45 度

  3. 张开并合上手

  4. 脚被放在平面上时会向下推

  5. 转向并伸手去拿悬挂的玩具

  6. 注意脸前方的物体，跟随其从一侧至另一侧

  7. 专心地看人脸

  8. 听到照看者的声音会微笑

  9. 开始发出类似谈话的声音

5–6 个月

  1. 站立时头可保持稳定

  2. 可借助支撑坐着

  3. 朝一个方向翻身，通常是俯卧转为平躺

  4. 伸手去拿物体

  5. 可认出一段距离之外的人

  6. 专心地听人声

  7. 自发地微笑

  8. 因为高兴而尖叫

  9. 对着玩具牙牙学语

7 个月

  1. 不借助支撑也可坐着

  2. 站立时腿部可承受一些重量

  3. 将物品从一只手传到另一只手

  4. 可以自己拿着瓶子

  5. 寻找掉落的物体

  6. 会对自己的名字做出反应

  7. 听到“不”的时候会有反应

  8. 牙牙学语，组合元音和辅音

  9. 预计到可以玩耍时会高兴地摆动身体

  10. 玩躲猫猫

9 个月

  1. 坐得较稳

  2. 努力去拿到够不到的玩具，如果玩具被拿走会抗议

  3. 使用手和膝盖爬行

  4. 使自己站立

  5. 从俯卧转为坐姿

  6. 抓住一个人或一件东西后可站立

  7. 随意叫“妈妈”或“爸爸”

12 个月

  1. 可以通过扶着家具（“巡行”）或其他人的手走路

  2. 无支撑时可以走一两步

  3. 可一次站立几分钟

  4. 叫合适的人“爸爸”和“妈妈”

  5. 从杯子里面喝东西

  6. 可以拍手和挥手再见

  7. 能说出几个字词

* 儿童达到里程碑的年龄差别很大。此处年龄范围代表平均年龄。

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