出生至 12 个月的发育里程碑*
年龄
里程碑
出生时
大多数时间在睡觉
吮吸
若感到不适和不安则会啼哭
4 周
用手靠近眼睛和嘴
俯卧时头从一边移动到另一边
密切注意脸前方的移动物体
以某种方式对响声做出反应，如吃惊、啼哭或安静下来
可能转向熟悉的响声和声音
注视人脸
6 周
凝视视线范围内的物体
听到别人向其讲话时开始微笑
俯卧
3 个月
坐着时头可保持稳定
俯卧时头抬起 45 度
张开并合上手
脚被放在平面上时会向下推
转向并伸手去拿悬挂的玩具
注意脸前方的物体，跟随其从一侧至另一侧
专心地看人脸
听到照看者的声音会微笑
开始发出类似谈话的声音
5–6 个月
站立时头可保持稳定
可借助支撑坐着
朝一个方向翻身，通常是俯卧转为平躺
伸手去拿物体
可认出一段距离之外的人
专心地听人声
自发地微笑
因为高兴而尖叫
对着玩具牙牙学语
7 个月
不借助支撑也可坐着
站立时腿部可承受一些重量
将物品从一只手传到另一只手
可以自己拿着瓶子
寻找掉落的物体
会对自己的名字做出反应
听到“不”的时候会有反应
牙牙学语，组合元音和辅音
预计到可以玩耍时会高兴地摆动身体
玩躲猫猫
9 个月
坐得较稳
努力去拿到够不到的玩具，如果玩具被拿走会抗议
使用手和膝盖爬行
使自己站立
从俯卧转为坐姿
抓住一个人或一件东西后可站立
随意叫“妈妈”或“爸爸”
12 个月
可以通过扶着家具（“巡行”）或其他人的手走路
无支撑时可以走一两步
可一次站立几分钟
叫合适的人“爸爸”和“妈妈”
从杯子里面喝东西
可以拍手和挥手再见
能说出几个字词
* 儿童达到里程碑的年龄差别很大。此处年龄范围代表平均年龄。