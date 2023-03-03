在 1 至 13 岁之间，儿童的身体、智力和情感能力快速发展。儿童从仅会摇摇晃晃走路发展至可以奔跑、跳跃并参加有组织的体育活动。他们还通过学习阅读、说话和完成复杂任务而取得进步。然而，婴儿之间和儿童之间的智力、情感和行为发育速率差异很大。决定发育的部分原因包括
遗传：某些模式可能在家族中遗传，如走路或说话较晚。
营养：恰当的营养对于发育至关重要。
环境：例如，缺乏足够的精神刺激可能使发育放缓，而适度的刺激可使发育加快。
儿童身体问题：例如，耳聋可能减慢口头语言发展。
（另见学习和发育障碍。）
虽然儿童发育通常具有连续性，但是特定功能（如语言）发育过程中可能会出现暂时停顿。医生使用既定的里程碑（大多数儿童掌握走路等特定技能的年龄）来确定与其他儿童相比某儿童的发育状况。不同技能可以不同的速率发展。例如，某儿童可能走路较晚但是可较早说出句子。
出生至 12 个月的发育里程碑*
年龄
里程碑
出生时
4 周
6 周
3 个月
5–6 个月
7 个月
9 个月
12 个月
* 儿童达到里程碑的年龄差别很大。此处年龄范围代表平均年龄。
年龄为 18 个月至 6 岁时的发育里程碑*
年龄
粗大运动技能
精细运动技能
18 个月
2 年
2 岁半
3 岁
4 岁
5 岁
6 岁
可以自己走直道
写名字
* 儿童达到里程碑的年龄差别很大。此处年龄范围代表平均年龄。
儿童智力发育
智力是一个人的理解、思考和推理能力。为使智力得以发育，儿童必须在婴儿和幼儿期接受恰当的培养。例如，在儿童年龄较小时向他们阅读，可以提供智力刺激经验并形成温馨的养育关系，这些均会对儿童的智力生长和发育产生重大影响。
2 岁时，多数孩子会从广义上理解时间概念。大多数 2 和 3 岁的儿童认为，过去发生的任何事都发生在“昨天”，而在将来发生的任何事都将在“明天”发生。此年龄段的儿童具有生动的想象力，但是难以辨别幻想与现实。到 4 岁时，大多数儿童会对时间有更复杂的理解。他们意识到一天会分为上午、下午和晚上。他们甚至能觉察到季节变化。
从 18 个月到 5 岁，儿童的词汇量从大约 50 个单词迅速扩展到数千个单词。儿童可能开始说出物体和事件的名称并主动提问。到 2 岁时，他们开始将两个字词组成短语，到 3 岁时就可以组成简单的句子。到 2 岁时，儿童的发音会改善，且陌生人能对他们的话半知半解，而到儿童 4 岁时，陌生人就可完全理解他们的话。一个 4 岁儿童可以讲简单的故事，并且能与成人或其他儿童交谈。
即使在 18 个月之前，儿童也能够倾听并理解别人讲的故事。到 5 岁时，儿童能够背诵字母表并认出简单的印刷体字词。这些技能都是学习如何阅读简单字词、短语和句子时的基本技能。根据书籍接触情况和天生能力，大多数儿童到 6 或 7 岁时会开始阅读。
到 7 岁时，儿童的智力能力变得更复杂。此时，儿童开始越来越能够关注事件或情况的多个方面。例如，学龄儿童可以理解，高且细长的容器与矮且宽的容器能够装相同量的水。他们能够理解，药物可能味道不好，但是能够让他们的身体好起来，或者妈妈可能会对他们生气，但是仍然很爱他们。儿童越来越能够理解另一个人的观点，并且因此理解在游戏或谈话中必须轮流进行。此外，学龄儿童能够遵循达成一致的游戏规则。此年龄段的儿童也越来越能够使用观察力和多重视角进行推理。
儿童情感和行为发育
情感和行为基于儿童的发育阶段和性格。每名儿童都有独特的性格或情绪。一些儿童可能比较开朗、适应性较强，并且在睡觉、起床、吃饭和其他日常活动方面易于养成规律的习惯。这些儿童往往会对新情况做出积极回应。其他儿童适应性不是很强，且日常活动可能很不规律。这些儿童往往会对新情况做出消极回应。还有一些儿童表现出上述两种极端情况的中间状态。
婴幼儿
啼哭是婴儿的主要交流手段。婴儿啼哭的原因包括饥饿、身体不适、痛苦或者许多其他可能不明显的原因。婴儿在 6 周大的时候哭得最多，通常一天哭三个小时，经常在 3 个月大的时候减少至一天一个小时。父母通常会为啼哭的婴儿喂食、换尿布，并寻找疼痛或不适的原因。如果上述做法不起作用，则抱着婴儿来回走动有时也有所帮助。偶尔，做什么都不起作用。父母不应强行向啼哭的婴儿喂食，因为如果不适是由饥饿所致，他们会愿意进食。
大约在 8 个月龄时，婴儿通常会担心与父母分离。就寝时间和类似托儿所等场所的分离可能有困难，并且孩子可能会发脾气。这种行为可能持续数月。对于许多大龄儿童，这种情况下特殊的毯子或毛绒玩具可以作为过渡对象，代替不在身边的父母。
儿童
在 2 到 3 岁时，孩子开始测试自己的极限并做他们被禁止做的事，只是为了看看会发生什么。儿童在这个年龄段会经常听到父母说“不可以”，这反映了他们在争取独立。虽然父母和儿童都会感到忧虑，但是发脾气很正常，因为这样可以在儿童无法很好地用言语表达感情的时候，帮助他们表达受挫感。父母可以通过不让儿童过度疲劳或感到过度的受挫感、了解儿童的行为模式、以及避免可能会导致儿童发怒的情况，来帮助减少儿童发怒的次数。发脾气很少需要医生评估。一些低龄儿童特别难以控制冲动，需要父母设定更严格的限制，以使他们的生活有一定的安全感和规律性。
在 18 个月至 2 岁年龄段，儿童通常会开始建立性别认同。在学龄前，儿童也开始具有性别的概念，开始了解男孩和女孩通常会做什么。性别角色也受到文化的影响。预计在这个年龄段，儿童会探究生殖器相关知识，这表示儿童开始将性别与身体形象联系起来。
2 到 3 岁之间，孩子开始与其他孩子更多地互动。虽然他们可能仍对玩具有占有欲，但是他们可能开始分享，甚至在玩耍时轮流进行。通过说“那是我的”来宣称对玩具的所有权，这可以帮助建立自我意识。尽管此年龄段的儿童会力争独立，但是他们仍然需要父母在身边提供安全感和支持。例如，他们会在好奇时离开父母身边，但之后就会在感到害怕时藏在父母身后。
3 至 5 岁时，许多孩子对幻想游戏和虚构朋友产生兴趣。幻想游戏使儿童可以安全地扮演不同角色，并以可接受的方式表现强烈的感情。幻想游戏还可以帮助儿童渐渐变得善于交际。他们能够学会以恰当的方式解决与父母或其他儿童之间的冲突，这些方式可帮助他们发泄受挫感和维护自尊。此外，在这个年龄段会出现“壁橱里的怪物”等典型的童年恐惧感。这些恐惧很正常。
7 到 12 岁时，儿童会经历许多问题：自我概念，这是课堂能力奠定的基础；与同伴的关系，这取决于社交能力和适应能力；家庭关系，这部分取决于孩子从父母和兄弟姐妹那里获得的认可。尽管许多儿童似乎非常重视同龄群体，但是他们仍然主要依赖父母的支持和指导。兄弟姐妹可以作为榜样角色以及重要的支持者，并在是否能做某些事情方面发表评论。儿童在这个时期非常活跃，他们会参加许多活动并渴望探索新活动。在这个年龄段，儿童渴望学习，并且通常对安全、健康的生活方式以及避免高风险行为方面的建议做出良好的回应。