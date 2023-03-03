智力是一个人的理解、思考和推理能力。为使智力得以发育，儿童必须在婴儿和幼儿期接受恰当的培养。例如，在儿童年龄较小时向他们阅读，可以提供智力刺激经验并形成温馨的养育关系，这些均会对儿童的智力生长和发育产生重大影响。

2 岁时，多数孩子会从广义上理解时间概念。大多数 2 和 3 岁的儿童认为，过去发生的任何事都发生在“昨天”，而在将来发生的任何事都将在“明天”发生。此年龄段的儿童具有生动的想象力，但是难以辨别幻想与现实。到 4 岁时，大多数儿童会对时间有更复杂的理解。他们意识到一天会分为上午、下午和晚上。他们甚至能觉察到季节变化。

从 18 个月到 5 岁，儿童的词汇量从大约 50 个单词迅速扩展到数千个单词。儿童可能开始说出物体和事件的名称并主动提问。到 2 岁时，他们开始将两个字词组成短语，到 3 岁时就可以组成简单的句子。到 2 岁时，儿童的发音会改善，且陌生人能对他们的话半知半解，而到儿童 4 岁时，陌生人就可完全理解他们的话。一个 4 岁儿童可以讲简单的故事，并且能与成人或其他儿童交谈。

即使在 18 个月之前，儿童也能够倾听并理解别人讲的故事。到 5 岁时，儿童能够背诵字母表并认出简单的印刷体字词。这些技能都是学习如何阅读简单字词、短语和句子时的基本技能。根据书籍接触情况和天生能力，大多数儿童到 6 或 7 岁时会开始阅读。

到 7 岁时，儿童的智力能力变得更复杂。此时，儿童开始越来越能够关注事件或情况的多个方面。例如，学龄儿童可以理解，高且细长的容器与矮且宽的容器能够装相同量的水。他们能够理解，药物可能味道不好，但是能够让他们的身体好起来，或者妈妈可能会对他们生气，但是仍然很爱他们。儿童越来越能够理解另一个人的观点，并且因此理解在游戏或谈话中必须轮流进行。此外，学龄儿童能够遵循达成一致的游戏规则。此年龄段的儿童也越来越能够使用观察力和多重视角进行推理。