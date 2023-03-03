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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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疾病

儿童发育

作者：Evan G. Graber, DO, Nemours/Alfred I. duPont Hospital for Children
已审核/已修订 3月 2023
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在 1 至 13 岁之间，儿童的身体、智力和情感能力快速发展。儿童从仅会摇摇晃晃走路发展至可以奔跑、跳跃并参加有组织的体育活动。他们还通过学习阅读、说话和完成复杂任务而取得进步。然而，婴儿之间和儿童之间的智力、情感和行为发育速率差异很大。决定发育的部分原因包括

  • 遗传：某些模式可能在家族中遗传，如走路或说话较晚。

  • 营养：恰当的营养对于发育至关重要。

  • 环境：例如，缺乏足够的精神刺激可能使发育放缓，而适度的刺激可使发育加快。

  • 儿童身体问题：例如，耳聋可能减慢口头语言发展。

（另见学习和发育障碍。）

虽然儿童发育通常具有连续性，但是特定功能（如语言）发育过程中可能会出现暂时停顿。医生使用既定的里程碑（大多数儿童掌握走路等特定技能的年龄）来确定与其他儿童相比某儿童的发育状况。不同技能可以不同的速率发展。例如，某儿童可能走路较晚但是可较早说出句子。

表格
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出生至 12 个月的发育里程碑*

年龄

里程碑

出生时

  1. 大多数时间在睡觉

  2. 吮吸

  3. 若感到不适和不安则会啼哭

4 周

  1. 用手靠近眼睛和嘴

  2. 俯卧时头从一边移动到另一边

  3. 密切注意脸前方的移动物体

  4. 以某种方式对响声做出反应，如吃惊、啼哭或安静下来

  5. 可能转向熟悉的响声和声音

  6. 注视人脸

6 周

  1. 凝视视线范围内的物体

  2. 听到别人向其讲话时开始微笑

  3. 俯卧

3 个月

  1. 坐着时头可保持稳定

  2. 俯卧时头抬起 45 度

  3. 张开并合上手

  4. 脚被放在平面上时会向下推

  5. 转向并伸手去拿悬挂的玩具

  6. 注意脸前方的物体，跟随其从一侧至另一侧

  7. 专心地看人脸

  8. 听到照看者的声音会微笑

  9. 开始发出类似谈话的声音

5–6 个月

  1. 站立时头可保持稳定

  2. 可借助支撑坐着

  3. 朝一个方向翻身，通常是俯卧转为平躺

  4. 伸手去拿物体

  5. 可认出一段距离之外的人

  6. 专心地听人声

  7. 自发地微笑

  8. 因为高兴而尖叫

  9. 对着玩具牙牙学语

7 个月

  1. 不借助支撑也可坐着

  2. 站立时腿部可承受一些重量

  3. 将物品从一只手传到另一只手

  4. 可以自己拿着瓶子

  5. 寻找掉落的物体

  6. 会对自己的名字做出反应

  7. 听到“不”的时候会有反应

  8. 牙牙学语，组合元音和辅音

  9. 预计到可以玩耍时会高兴地摆动身体

  10. 玩躲猫猫

9 个月

  1. 坐得较稳

  2. 努力去拿到够不到的玩具，如果玩具被拿走会抗议

  3. 使用手和膝盖爬行

  4. 使自己站立

  5. 从俯卧转为坐姿

  6. 抓住一个人或一件东西后可站立

  7. 随意叫“妈妈”或“爸爸”

12 个月

  1. 可以通过扶着家具（“巡行”）或其他人的手走路

  2. 无支撑时可以走一两步

  3. 可一次站立几分钟

  4. 叫合适的人“爸爸”和“妈妈”

  5. 从杯子里面喝东西

  6. 可以拍手和挥手再见

  7. 能说出几个字词

* 儿童达到里程碑的年龄差别很大。此处年龄范围代表平均年龄。

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年龄为 18 个月至 6 岁时的发育里程碑*

年龄

粗大运动技能

精细运动技能

18 个月

  1. 可以很好地走路

  2. 可以借助相扶爬楼梯

  1. 可以画垂直线

  2. 能用 4 个立方体堆塔

  3. 一次翻动几页书

  4. 会说大约 10 个词语

  5. 拉动绳上的玩具

  6. 一定程度上可自己进食

2 年

  1. 可以很好地跑动／跑动时比较协调

  2. 可爬到家具上

  1. 可很好地运用勺子

  2. 翻动单页书

  3. 能用 7 个立方体堆塔

  4. 能造包括 2 或 3 个字词的句子

2 岁半

  1. 跳动

  2. 无需帮助即可步行上下楼梯

  1. 涂画圆形图案

  2. 开门

  3. 简单穿衣

  4. 需要上厕所时会告诉他人

3 岁

  1. 走路时步态更成熟

  2. 骑三轮车

  1. 两只手中倾向于使用其中一只

  2. 模仿画圆

  3. 除了扣扣子和绑鞋带，能很好地穿衣

  4. 能数到 10 并使用复数

  5. 至少认出 3 种颜色

  6. 不断问问题

  7. 很好地自己进食

  8. 约有一半儿童可自己上厕所

4 岁

  1. 两腿交替步行上／下楼梯

  2. 单足跳跃

  3. 举手过肩投球

  1. 模仿画十字

  2. 自己穿衣

  3. 洗手和洗脸

5 岁

  1. 跳跃

  2. 抓住弹起的球

  1. 模仿画三角形

  2. 画出包括 6 个部位的人

  3. 知道 4 种颜色

  4. 无需帮助可以自己穿衣和脱衣

6 岁

可以自己走直道

写名字

* 儿童达到里程碑的年龄差别很大。此处年龄范围代表平均年龄。

儿童智力发育

智力是一个人的理解、思考和推理能力。为使智力得以发育，儿童必须在婴儿和幼儿期接受恰当的培养。例如，在儿童年龄较小时向他们阅读，可以提供智力刺激经验并形成温馨的养育关系，这些均会对儿童的智力生长和发育产生重大影响。

2 岁时，多数孩子会从广义上理解时间概念。大多数 2 和 3 岁的儿童认为，过去发生的任何事都发生在“昨天”，而在将来发生的任何事都将在“明天”发生。此年龄段的儿童具有生动的想象力，但是难以辨别幻想与现实。到 4 岁时，大多数儿童会对时间有更复杂的理解。他们意识到一天会分为上午、下午和晚上。他们甚至能觉察到季节变化。

从 18 个月到 5 岁，儿童的词汇量从大约 50 个单词迅速扩展到数千个单词。儿童可能开始说出物体和事件的名称并主动提问。到 2 岁时，他们开始将两个字词组成短语，到 3 岁时就可以组成简单的句子。到 2 岁时，儿童的发音会改善，且陌生人能对他们的话半知半解，而到儿童 4 岁时，陌生人就可完全理解他们的话。一个 4 岁儿童可以讲简单的故事，并且能与成人或其他儿童交谈。

即使在 18 个月之前，儿童也能够倾听并理解别人讲的故事。到 5 岁时，儿童能够背诵字母表并认出简单的印刷体字词。这些技能都是学习如何阅读简单字词、短语和句子时的基本技能。根据书籍接触情况和天生能力，大多数儿童到 6 或 7 岁时会开始阅读。

到 7 岁时，儿童的智力能力变得更复杂。此时，儿童开始越来越能够关注事件或情况的多个方面。例如，学龄儿童可以理解，高且细长的容器与矮且宽的容器能够装相同量的水。他们能够理解，药物可能味道不好，但是能够让他们的身体好起来，或者妈妈可能会对他们生气，但是仍然很爱他们。儿童越来越能够理解另一个人的观点，并且因此理解在游戏或谈话中必须轮流进行。此外，学龄儿童能够遵循达成一致的游戏规则。此年龄段的儿童也越来越能够使用观察力和多重视角进行推理。

儿童情感和行为发育

情感和行为基于儿童的发育阶段和性格。每名儿童都有独特的性格或情绪。一些儿童可能比较开朗、适应性较强，并且在睡觉、起床、吃饭和其他日常活动方面易于养成规律的习惯。这些儿童往往会对新情况做出积极回应。其他儿童适应性不是很强，且日常活动可能很不规律。这些儿童往往会对新情况做出消极回应。还有一些儿童表现出上述两种极端情况的中间状态。

婴幼儿

啼哭是婴儿的主要交流手段。婴儿啼哭的原因包括饥饿、身体不适、痛苦或者许多其他可能不明显的原因。婴儿在 6 周大的时候哭得最多，通常一天哭三个小时，经常在 3 个月大的时候减少至一天一个小时。父母通常会为啼哭的婴儿喂食、换尿布，并寻找疼痛或不适的原因。如果上述做法不起作用，则抱着婴儿来回走动有时也有所帮助。偶尔，做什么都不起作用。父母不应强行向啼哭的婴儿喂食，因为如果不适是由饥饿所致，他们会愿意进食。

大约在 8 个月龄时，婴儿通常会担心与父母分离。就寝时间和类似托儿所等场所的分离可能有困难，并且孩子可能会发脾气。这种行为可能持续数月。对于许多大龄儿童，这种情况下特殊的毯子或毛绒玩具可以作为过渡对象，代替不在身边的父母。

儿童

在 2 到 3 岁时，孩子开始测试自己的极限并做他们被禁止做的事，只是为了看看会发生什么。儿童在这个年龄段会经常听到父母说“不可以”，这反映了他们在争取独立。虽然父母和儿童都会感到忧虑，但是发脾气很正常，因为这样可以在儿童无法很好地用言语表达感情的时候，帮助他们表达受挫感。父母可以通过不让儿童过度疲劳或感到过度的受挫感、了解儿童的行为模式、以及避免可能会导致儿童发怒的情况，来帮助减少儿童发怒的次数。发脾气很少需要医生评估。一些低龄儿童特别难以控制冲动，需要父母设定更严格的限制，以使他们的生活有一定的安全感和规律性。

在 18 个月至 2 岁年龄段，儿童通常会开始建立性别认同。在学龄前，儿童也开始具有性别的概念，开始了解男孩和女孩通常会做什么。性别角色也受到文化的影响。预计在这个年龄段，儿童会探究生殖器相关知识，这表示儿童开始将性别与身体形象联系起来。

2 到 3 岁之间，孩子开始与其他孩子更多地互动。虽然他们可能仍对玩具有占有欲，但是他们可能开始分享，甚至在玩耍时轮流进行。通过说“那是我的”来宣称对玩具的所有权，这可以帮助建立自我意识。尽管此年龄段的儿童会力争独立，但是他们仍然需要父母在身边提供安全感和支持。例如，他们会在好奇时离开父母身边，但之后就会在感到害怕时藏在父母身后。

3 至 5 岁时，许多孩子对幻想游戏和虚构朋友产生兴趣。幻想游戏使儿童可以安全地扮演不同角色，并以可接受的方式表现强烈的感情。幻想游戏还可以帮助儿童渐渐变得善于交际。他们能够学会以恰当的方式解决与父母或其他儿童之间的冲突，这些方式可帮助他们发泄受挫感和维护自尊。此外，在这个年龄段会出现“壁橱里的怪物”等典型的童年恐惧感。这些恐惧很正常。

7 到 12 岁时，儿童会经历许多问题：自我概念，这是课堂能力奠定的基础；与同伴的关系，这取决于社交能力和适应能力；家庭关系，这部分取决于孩子从父母和兄弟姐妹那里获得的认可。尽管许多儿童似乎非常重视同龄群体，但是他们仍然主要依赖父母的支持和指导。兄弟姐妹可以作为榜样角色以及重要的支持者，并在是否能做某些事情方面发表评论。儿童在这个时期非常活跃，他们会参加许多活动并渴望探索新活动。在这个年龄段，儿童渴望学习，并且通常对安全、健康的生活方式以及避免高风险行为方面的建议做出良好的回应。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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