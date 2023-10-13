人人需要检查吗？
简言之，不。虽然许多人发现医学检查可消除顾虑，检查结果并非一直正确：
检查还是不检查？ 得出假阳性结果的可能性会使检查成为一个糟糕决定。如果某人患病的概率低于该疾病的检测结果为假阳性的概率，则该检测很可能会产生误导。
举例： 例如，父母看到4岁女儿走路时双腿并在一起，担心也许出现泌尿道感染（UTI）。但是，在办公室，医生发现该女孩没有其它迹象表明泌尿道感染。也就是说，女孩的排尿频率不高，没有排尿时疼痛或灼痛，膀胱和肾脏无压痛。根据这些结果，医生认为患UTI的概率很低（不超过5%），并告知其父母除非出现其它症状，否则无需采取措施。父母说，如果医生进行尿液检查以证明女儿没有泌尿道感染，他们的感受会更好。检查会有帮助还是会造成受伤？
评估检查结果的潜在用途： 假设医生对UTI进行了测试，10％的时间已知会给出假阳性结果（10％的假阳性通常适用于许多医学测试）。
即使假设人们确实患有UTI时的测试结果始终是阳性，这意味着在100个像她这样的小女孩中
但
换句话说，在这名特定的小女孩中，阳性测试结果错误的概率是正确的两倍。
测试结果对决策的影响： 因此，在这种情况下，即使阳性测试结果也不应改变医生不治疗的决定，因为该阳性检测结果可能是错误的。由于医生未做任何不同处理，因此，首诊时进行检查没有意义。
如果医生认为UTI的可能性比较大，情况将有所不同。如果可能性是50%，那么测试结果为阳性的大多数人实际上会患有UTI，测试会有帮助。
这个数字有助于解释为什么医生只有在人们患有他们正接受测试所针对的疾病的合理可能性时才试图进行测试。