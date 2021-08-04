在病史中，医生询问人们有关他们症状的细节，其它已知的健康问题以及之前的健康相关事件。

人们症状的详细信息（例如，出现多长时间、持续性或反复出现以及缓解症状的原因）非常重要。医生还向人们询问他们可能没有想到的其它症状。例如，他们通常会询问患有咳嗽的人是否伴有流鼻涕和喉咙痛（这可能表明咳嗽的原因是病毒性上呼吸道感染）。

一个人生活或背景的各个方面可能使他们患某些疾病的风险更高。例如，吸烟的人比不吸烟的人患肺癌的风险高，糖尿病患者比没有糖尿病的人患心脏病的风险高，某些疾病的风险会因种族而异。因此，病史通常包含以下问题

当前和过去的疾病

常规药物

在家庭中发生的疾病

海外旅行史

性行为

使用香烟、酒精和/或娱乐性药物

职业和爱好

在考虑症状的潜在原因时，医生也会考虑一个人以下方面