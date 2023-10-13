可能损害肝脏的药物
药物类型
举例
抗生素
阿莫西林/克拉维酸
克林霉素
红霉素
Nitrofurantoin
Rifampin
磺胺类
四环素类
甲氧苄啶/磺胺甲恶唑
用于治疗结核病（异烟肼和吡嗪酰胺）的药物
抗惊厥药物
Carbamazepine
苯巴比妥
苯妥英
丙戊酸
抗抑郁药
安非他酮
氟西汀
米尔塔扎平
帕罗西汀
舍曲林
曲唑酮
三环类抗抑郁药，如阿米替林
抗真菌药
酮康唑
特比萘芬
抗高血压药物（用于治疗高血压，有时亦用于治疗肾脏或心脏疾病）
卡托普利
Enalapril
厄贝沙坦
赖诺普利
氯沙坦
维拉帕米
抗精神病药物
吩噻嗪类，如氯丙嗪
利培酮
心脏病药
胺碘达隆
氯吡格雷
激素和相关药物
合成类固醇
节育药（口服避孕药）
雌激素
止痛药
对乙酰氨基酚
NSAID
其他药物
阿卡波糖（用于治疗糖尿病）
别嘌呤醇（用于治疗痛风）
ART药物（用于治疗艾滋病毒感染）
巴氯芬（一种肌肉松弛剂）
赛庚啶（一种抗组织胺）
硫唑嘌呤（用于防止器官移植后的排异反应）
甲氨喋呤（用于治疗癌症）
奥美拉唑（用于治疗胃食管反流）
PD-1/PD-L1 抑制剂（抗癌药物）
他汀类药物（用于治疗高胆固醇水平）
许多类型的化疗，包括免疫检查点抑制剂
中草药
石蚕属植物
绿茶提取物
卡瓦胡椒
一些能量饮料
ART = 抗逆转录病毒治疗；HIV = 人类免疫缺陷病毒；NSAID = 非甾体类抗炎药。