如何测量儿童体温
可在直肠、耳、口、前额或腋窝处测量儿童体温。可以用数字式体温计测量。数字式温度计便于使用且可快速读数（并且在做好准备时通常会有提示）。不再推荐使用含汞的玻璃温度计，因为它们可能破损而让人们接触到汞。
直肠温度最准确。即，直肠温度最接近儿童真实的内部体温。在测量直肠温度时，温度计感温球应涂上润滑剂。然后让儿童躺着且面部朝下，将温度计轻轻插入直肠内约 1/2 至 1 英寸（约 1 1/4 至 2 1/2 厘米）。应避免儿童移动。
通过将数字式体温计放在孩子的舌头下方来测量口腔体温。口腔温度可提供可靠读数，但难以在年幼儿童中测得。年幼儿童在口部插入温度计后难以保持轻轻闭口动作，而这对于准确读数很有必要。能够可靠测得口腔温度的年龄因儿童而异，但通常是在 4 岁以后。
通过将数字式温度计直接放在儿童腋窝的皮肤上，测量腋下体温。医生很少使用此方法，因为不如其他方法准确（读数通常偏低且差异很大）。然而，如果看护者不方便测量直肠温度且没有测量耳部或前额温度的设备，测量腋窝温度可能比不测量体温要好。
耳部温度使用数字设备测得，数字设备可测量鼓膜红外（热）辐射。耳温计在不满 3 个月的婴儿中不可靠。在测量耳温时，将温度计探针放在耳孔周围从而形成密封状态，然后按开始按钮。数字读数给出温度。
通过数字设备获取前额体温（颞动脉温度），该设备可测量前额动脉（颞动脉）发出的红外辐射。在测量前额温度时，在按扫描按钮的同时，在前额的发际线之间轻移温度计头。数字读数给出温度。前额温度不如直肠温度准确，尤其是在不满 3 个月的婴儿中。