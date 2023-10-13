智力障碍水平
水平
IQ 范围
学龄前期能力（出生～6 岁）
学龄期的适应能力（6～20 岁）
成人所需的支持（21 岁及以上）
轻度
IQ 52–69
通常表现为言语-语言延迟
经常到较大年龄才被诊断
可发展社交和沟通技能
在阅读、写作和数学方面有一些困难，但到青春期后期可以学习到六年级左右的水平
制定计划和管理金钱方面的困难
能够期望学会适当的社会技巧
在做出判断和理解风险方面有一定的局限性，更容易受他人操纵
在完成复杂任务（如卫生保健和法定决定）及处于不同寻常的社会或经济压力时，需要指导和援助
通常可以达到自我支持所需的足够的社会和职业技能
良
IQ 36-51
社会意识差
可从自助训练中得益
能够交谈或学会沟通
在支持下，可以完成小学学业
可能学会独自在熟悉的地方出行
社交判断力和理解力有限，但可以学习一些社交和职业技能
可能获得成功的友谊和恋人关系
强化指导后可照顾简单的个人和家庭需求
需要监督和指导来管理钱财、制定计划以及处理其他日常任务（最简单的除外）
可以通过在支持性环境中工作来达到自我支持
重度
IQ 20-35
能学会一些自助技能
会有限的语言技巧
可以说少量字词
可以交谈或学会沟通简单的日常事件，并学会简单的健康习惯
对书面语言、数字、时间或钱财的理解极为有限
习惯训练的获益
通常与家人和熟悉的人建立成功的关系
有时有适应不良的行为（包括自残）
可以在受控环境中发展出一些有用的自我保护技能
大部分日常任务需要他人支持，但在密切监督下可实现部分生活自理
严重
IQ 为 19 或更低
由于自我护理能力有限以及相关健康状况风险增加，可能需要护理支持
极度迟钝
经常有感觉和/或身体障碍
对言语或手势的理解有限；主要通过非口头交流
需要熟悉的家人和看护者的陪伴，但感觉和身体障碍经常限制社交活动
经常需要护理支持
可能达到非常有限的自我照顾