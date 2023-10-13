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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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智力障碍水平

水平

IQ 范围

学龄前期能力（出生～6 岁）

学龄期的适应能力（6～20 岁）

成人所需的支持（21 岁及以上）

轻度

IQ 52–69

通常表现为言语-语言延迟

经常到较大年龄才被诊断

可发展社交和沟通技能

在阅读、写作和数学方面有一些困难，但到青春期后期可以学习到六年级左右的水平

制定计划和管理金钱方面的困难

能够期望学会适当的社会技巧

在做出判断和理解风险方面有一定的局限性，更容易受他人操纵

在完成复杂任务（如卫生保健和法定决定）及处于不同寻常的社会或经济压力时，需要指导和援助

通常可以达到自我支持所需的足够的社会和职业技能

IQ 36-51

社会意识差

可从自助训练中得益

能够交谈或学会沟通

在支持下，可以完成小学学业

可能学会独自在熟悉的地方出行

社交判断力和理解力有限，但可以学习一些社交和职业技能

可能获得成功的友谊和恋人关系

强化指导后可照顾简单的个人和家庭需求

需要监督和指导来管理钱财、制定计划以及处理其他日常任务（最简单的除外）

可以通过在支持性环境中工作来达到自我支持

重度

IQ 20-35

能学会一些自助技能

会有限的语言技巧

可以说少量字词

可以交谈或学会沟通简单的日常事件，并学会简单的健康习惯

对书面语言、数字、时间或钱财的理解极为有限

习惯训练的获益

通常与家人和熟悉的人建立成功的关系

有时有适应不良的行为（包括自残）

可以在受控环境中发展出一些有用的自我保护技能

大部分日常任务需要他人支持，但在密切监督下可实现部分生活自理

严重

IQ 为 19 或更低

由于自我护理能力有限以及相关健康状况风险增加，可能需要护理支持

极度迟钝

经常有感觉和/或身体障碍

对言语或手势的理解有限；主要通过非口头交流

需要熟悉的家人和看护者的陪伴，但感觉和身体障碍经常限制社交活动

经常需要护理支持

可能达到非常有限的自我照顾

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