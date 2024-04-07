一些智力障碍儿童在出生时或出生后不久可能有明显异常。这些异常可能是身体的，也可能是神经系统的，还可能包括不寻常的面部特征、头过大或过小、发育畸形的手或足，以及其他各种畸形。有时智力障碍的儿童外表看起来正常，但是有其他严重的表现，如癫痫、嗜睡、呕吐、尿味异常、喂养困难和发育异常。在出生后第一年，很多有较严重智力障碍的儿童出现运动技能发育的延迟，翻身、坐和站都迟缓。

但是，大多数智力障碍的儿童直到学龄前期才出现明显的症状。智力严重受损的儿童中，症状在年龄较小的时候就很明显了。通常，父母们注意到的首要问题是语言发展延迟。智力障碍的儿童在学会使用词语、把词语组合在一起、说完整的句子等方面，比正常的儿童更晚。由于认知障碍和语言缺陷，他们的社交发育有时会很缓慢。智力障碍的儿童在学会自己穿衣和自己进食方面较缓慢。当孩子在学校或学前班无法跟上相应年龄的预期时，一些父母才可能会考虑认知障碍的可能性。

智力障碍的儿童在很大程度上比其他的儿童更容易出现行为问题，例如勃然大怒、发脾气、身体攻击或自残行为。这些行为通常与特定的令人感到挫折的情景有关，这是由于其交流和控制冲动的能力受损。年长一些的儿童可能会很容易受骗，轻易地被利用，或者容易引起轻微的品行不端。

大约 20% 至 35% 的智力障碍患者也患有精神障碍。焦虑和抑郁尤其常见，特别是在那些意识到他们与同龄人不同，或者由于残疾而被人欺凌和虐待的儿童中。