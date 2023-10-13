降脂药物
类型
作用机制
适应症
一些潜在副作用
三磷酸腺苷柠檬酸裂解酶抑制剂
贝派地酸
降低 LDL 胆固醇
动脉粥样硬化性心血管疾病患者的 LDL 胆固醇水平高，或者至少有 1 个异常基因（杂合子）的人出现家族性高胆固醇血症
感冒或流感样疾病
痛风急性发作
背部、手臂或腿部疼痛
胃痛
血管生成素样蛋白 3 抑制剂
Evinacumab
降低甘油三酯、LDL 和 HDL 胆固醇
拥有 2 个异常基因（纯合子）的人群的家族性高胆固醇血症
精力下降
头晕
流感样疾病
鼻咽炎
恶心
腿部或手臂疼痛
胆酸结合剂
消胆胺
Colestipol
Colesevelam
在肠道内与胆酸结合，排出体外，而不能用于生成胆汁，使肝脏从血中排出更多的 LDL 胆固醇用于生成胆汁
高 LDL 胆固醇
腹痛
与其他药物联用（减轻其他药物的作用）；
胃气胀
便秘
恶心
甘油三酯水平升高（特别是在高甘油三酯水平的人群中）
胆固醇吸收抑制剂
Ezetimibe
减少小肠对胆固醇的吸收
高 LDL 胆固醇
很少严重的副反应；
面部和嘴唇肿胀（极罕见）
稀便
肌肉痛（极罕见）
纤维酸衍生物
苯扎贝特*
环丙*
非诺贝特
吉非罗齐
脂质分解增加；从血液中清除 VLDL 胆固醇速度加快；
肝脏产生 VLDL 胆固醇减少
高甘油三酯水平
异常 β 脂蛋白血症
可能的高 VLDL 胆固醇水平
腹痛
胃气胀
腹泻
胆结石
肝酶升高
炎症导致的肌肉疼痛（肌炎）
恶心
皮疹
微粒体甘油三酯转移蛋白抑制剂
洛美他派
抑制甘油三酯分泌
拥有 2 个异常基因（纯合子）的人群的家族性高胆固醇血症
腹泻
肝损害
烟酸
烟酸
减缓 HDL 的排出速度
降低甘油三酯水平
大剂量可降低合成 LDL 的 VLDL 的生成率
高甘油三酯水平
高 LDL 和 VLDL 胆固醇
异常 β 脂蛋白血症
消化系统不适
脸红
痛风
血糖增高
肝酶升高
瘙痒
溃疡
ω-3 脂肪酸
ω-3 脂肪酸
降低甘油三酯水平
可能可以减少 VLDL 的生成
高甘油三酯水平
嗳气
腹泻
PCSK9 抑制剂
Alirocumab
降低 LDL 水平
家族性高胆固醇血症，以及其他有冠状动脉疾病高风险的人
流感样症状
少数可有肝酶升高
在注射部位的皮肤反应
依洛尤单抗
降低 LDL 水平
家族性高胆固醇血症，以及其他有冠状动脉疾病高风险的人
流感样症状
荨麻疹
在注射部位的皮肤反应
靶向 PCSK9 的 SiRNA
英克司兰
降低 LDL 水平
家族性高胆固醇血症，以及其他有冠状动脉疾病高风险的人
在注射部位的皮肤反应
关节疼痛或僵硬
他汀类（HMG 辅酶 A 还原酶抑制剂）
Atorvastatin
氟伐他汀
Lovastatin
匹伐他汀
Pravastatin
罗苏伐他汀
辛伐他汀
阻碍胆固醇的合成增加血中LDL清除
高 LDL 胆固醇高甘油三酯联合高脂血症
胃气胀
便秘（轻度）
疲劳
头痛
稀便
少数可有肝酶升高
由肌炎引起的肌痛、肌肉变性（横纹肌溶解）
HDL = 高密度脂蛋白；HMG-CoA = 3-羟基-3-甲基戊二酰辅酶 A；LDL = 低密度脂蛋白；PCSK9 = 前蛋白转化酶枯草杆菌蛋白酶/kexin 9 型；SiRNA = 小干扰核糖核酸；VLDL = 极低密度脂蛋白。
*尚未在美国上市。