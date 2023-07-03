血脂异常是指胆固醇和/或甘油三酯水平高或高密度脂蛋白 (HDL) 胆固醇水平低。

生活方式、遗传因素、疾病（如甲状腺激素水平低或肾病）、药物或这些因素的组合均有诱导作用。

这可能导致动脉粥样硬化，从而引起心绞痛、心脏病发作、脑卒中和周围动脉疾病。

医生常常检测血中甘油三酯和不同类型胆固醇的水平。

运动、饮食调整、药物治疗都对血脂异常的治疗有作用。

（另见胆固醇及脂代谢紊乱概述。）

血液中的重要脂肪（脂质）是

胆固醇

甘油三酯

胆固醇是细胞膜、脑、神经细胞和胆汁的一种基本组分，可帮助机体吸收脂肪和脂溶性维生素。人体利用胆固醇生成维生素 D 和多种激素，例如雌激素、睾酮和皮质醇。人体可以生成自己所需要的全部胆固醇，但也从食物中获取胆固醇。

脂肪细胞内的甘油三酯分解后可提供机体代谢过程（包括生长）需要的能量。甘油三酯是肠道和肝内被称为脂肪酸的较小脂肪生成的。某些类型的脂肪酸可以在体内生成，但其他的则必须从食物中获取。

脂蛋白是蛋白和其他物质构成的颗粒。它们运载不能自由在血液中循环的脂肪，例如胆固醇和甘油三酯。

脂蛋白有不同的类型（见表脂蛋白：脂质载体），包括

乳糜微粒

高密度脂蛋白 (HDL)

低密度脂蛋白 (LDL)

极低密度脂蛋白 (VLDL)

脂蛋白以及脂质（尤其是低密度脂蛋白 [LDL] 胆固醇）水平会随着年龄的增长而略微升高。男性的脂质水平稍高于女性，但女性绝经后的水平会有所增加。脂蛋白水平随年龄增高，可能引起血脂异常。

动脉粥样硬化的发病风险随着总胆固醇（包括 LDL 胆固醇、HDL 胆固醇和 VLDL 胆固醇）水平的升高而增加，即使未高到足以被认为是血脂异常也是如此。动脉粥样硬化可能会累及给心脏供血的动脉（引起冠状动脉疾病）、给脑部供血的动脉（导致卒中）以及给身体其他部位供血的动脉（引起外周动脉疾病）。因此，总胆固醇水平较高还会增加心脏病发作或卒中的风险。

一般认为，总胆固醇水平低要比总胆固醇水平高好。但胆固醇水平过低也是不健康的（低脂血症）。

虽然在正常和异常胆固醇水平之间没有明确界限，但对于成人，每分升血液低于 200 毫克 (mg/dL [< 5.1 mmol/L]) 的总胆固醇水平是理想的。而保持更低的血脂水平使很多人受益。在平均胆固醇水平为 150 mg/dL (3.8 mmol/L) 的全球某些国家（如中国、日本），冠状动脉疾病不像美国等国家的那么常见。总胆固醇水平达到 300 mg/dL (7.7 mmol/L) 时，心脏病发作的风险会翻两倍以上。

总胆固醇水平只是在总体上影响发生动脉粥样硬化的危险性。总胆固醇各组分成分水平更为重要，特别是 LDL 和 HDL 胆固醇水平。LDL（“坏”）胆固醇水平升高导致发生动脉粥样硬化的危险性增高。HDL（“好”）胆固醇水平高通常不是一种疾病，因为它能降低动脉粥样硬化的风险。但 HDL 胆固醇水平低（定义为低于 40 mg/dL [低于 1 mmol/L]）可能与风险增加有关。专家认为，LDL 胆固醇水平低于 100 mg/dL (2.6 mmol/L) 是理想的。

甘油三酯水平增高是否会增加心肌梗死和脑卒中的危险性尚不清楚。甘油三酯水平高于 150 mg/dL (1.7 mmol/L) 被认为是异常的，但甘油三酯水平高似乎并一定会使所有人的患病风险增加。如果甘油三酯水平高的人同时存在 HDL 胆固醇水平低、糖尿病、慢性肾病或许多近亲属有动脉粥样硬化（有家族史），那么出现心脏病发作或卒中的风险就会增加。

HDL（“好”）胆固醇水平高可能是有益的，并不认为是一种疾病。其水平过低会增加患动脉粥样硬化的风险。

脂蛋白 (a) 是 LDL 与所结合的附加蛋白组合而成。水平高于约 30 mg/dL（或 75 nmol/L）与动脉粥样硬化风险增加有关。高水平具有遗传性。脂蛋白 (a) 不受饮食或大多数降脂药的影响。通常只需检测一次。

表格 成人脂质水平的期望值* 表格

高脂血症 视频

血脂异常的病因 导致血脂异常的病因被分为 主要病因：遗传性原因

继发性病因：生活方式和其他原因 原发性和继发性病因会诱发不同程度的血脂异常。例如，遗传性高脂血症患者如果也存在高脂血症的继发性病因，则血脂水平可能会更高。 原发性（遗传性）血脂异常 主要原因包括基因突变，其可导致体内产生过多的 LDL 胆固醇或甘油三酯，或导致人体无法清除这类物质。某些病因导致 HDL 胆固醇生成减少或被过度清除。原发性病因往往是遗传性的，从而在家族内遗传。血脂异常的一些遗传性病因在此处以及本手册其他部分讨论。 原发性血脂异常（妨碍机体对脂质的代谢和清除）患者的胆固醇和甘油三酯水平最高。患者的 HDL 胆固醇水平可以非常低。 原发性血脂异常的后果包括早期动脉粥样硬化（55 岁或以下男性，60 岁或以下女性），可导致心绞痛或心脏病发作。另一个后果是外周动脉疾病，常导致腿部血流减少，走路时疼痛（跛行）。另一种可能的后果是卒中。甘油三酯水平非常高会导致胰腺炎。 对于患有引起高甘油三酯的一类遗传性疾病（如家族性高甘油三酯血症或家族性混合性高脂血症）的患者，某些疾病和药物可以导致甘油三酯水平急剧增高。疾病例子包括控制不良的糖尿病和慢性肾病。物质例子包括过量摄入酒精，以及使用某些使甘油三酯水平升高的药物，例如雌激素（口服）。 症状可能包括下肢前面和上肢后面的脂肪沉积（疹样黄色瘤）、肝脾肿大、腹痛和因神经损害引起的触觉减退。原发性血脂异常可引起胰腺炎，在某些情况下会致命。 限制脂肪的摄入（每天小于50克）可以帮助预防神经损害和胰腺炎。减肥和戒酒也有助于治疗。降脂药亦有效。 家族性复合高脂血症 家族性混合性高脂血症的胆固醇水平或甘油三酯水平或两者的水平都很高。大约有1%～2%的人群受累。血脂水平通常在 30 岁以后变得异常，但有时会在更年轻时出现异常，尤其是超重、饮食中脂肪含量超高或有代谢综合征的人。 家族性混合型高脂血症的治疗包括限制饱和脂肪、胆固醇和糖的摄入，坚持锻炼并视情况减肥。该疾病的患者往往需要服用降脂药物。 家族性异常 β 脂蛋白血症 家族性异常 β 脂蛋白血症患者的极低密度脂蛋白 (VLDL) 胆固醇、总胆固醇和甘油三酯的水平均增高。这些水平的增高是因为血中积聚了一种少见类型的 VLDL。脂肪可在肘和膝部的皮肤内沉积，形成黄瘤（疹样黄色瘤）。这种少见的疾病可导致早期发生动脉粥样硬化。到中年时，动脉粥样硬化常引起冠状动脉和周围动脉的阻塞。 家族性异常 β 脂蛋白血症的治疗包括达到并保持建议体重，以及限制胆固醇、饱和脂肪和碳水化合物的摄入。通常需要用降脂药物。通过治疗脂质的水平可以得以改善；动脉粥样硬化的进程减缓；皮肤内沉积的脂肪可以缩小至消失。 家族性高胆固醇血症 家族性高胆固醇血症的总胆固醇水平升高。患者可能从其父母处遗传到1个或2个异常基因。含有2个异常基因的患者比只有一个异常基因的患者更严重。约 1/200 的人是杂合子，1/250000 至 1/1000000 的人是纯合子。 受累的个体在足跟、膝、肘和手部的肌腱上有脂质沉积（疹样黄色瘤）。个别的黄瘤可以在 10 岁时出现。家族性高胆固醇血症会引起动脉粥样硬化迅速进展，并可由于冠状动脉疾病导致早亡。携带两个异常基因的儿童可能会在 20 岁以内出现心脏病发作或心绞痛，携带一个异常基因的男性通常会在 30 至 50 岁之间发生冠状动脉疾病。含有 1 个异常基因的女性的发病风险同样增加，但是发病时间通常比男性晚约 10 年。吸烟或患高血压病、糖尿病或肥胖症的人群可能在更早的年龄便出现动脉粥样硬化。 家族性高胆固醇血症的治疗首先是坚持饱和脂肪和胆固醇含量低的饮食。当上述有效果时，减轻体重、戒烟并增加运动都是推荐的方法。1个或更多的降脂药物通常也是需要的。有些人需要接受血浆分离术，这是一种过滤血液以降低 LDL 胆固醇水平的方法。某些纯合子型家族性高胆固醇血症患者可能会从肝移植中受益。早期诊断和治疗可以降低心脏病发作和中风的风险。 家族性高甘油三酯血症 家族性高甘油三酯血症患者的甘油三酯水平增高。大约有1%的患者受累。在某些受这种疾病影响的家族中，动脉粥样硬化的发生趋于年轻化；而在其他家族中则没有这种表现。 必要时减肥、少喝酒并限制碳水化合物的摄入通常可将甘油三酯水平降至正常。如果这些方法无效，服用降脂药可以有所帮助。糖尿病患者控制血糖最为重要。 低 α 脂蛋白血症 低 α 脂蛋白血症的HDL胆固醇水平较低。许多异常基因可以导致 HDL 胆固醇水平降低。使 HDL 胆固醇升高的药物不会降低动脉粥样硬化的风险，因此低 α 脂蛋白血症需通过降低 LDL 胆固醇来治疗。 脂蛋白脂酶缺乏症和载脂蛋白 CII 缺乏症 脂蛋白脂酶缺乏症和载脂蛋白 CII 缺乏症是由于缺乏去除含甘油三酯的颗粒所需的某些蛋白而引起的罕见疾病。出现这些疾病时，机体不能从血流中去除乳糜微粒，导致甘油三酯水平极高。若不治疗，甘油三酯水平通常会显著高于 1,000 mg/dL (11 mmol/L) 并引起胰腺炎。 症状常在儿童和青年时期出现，包括：它们包括 反复出现腹痛

肝脏和脾脏肿大

在肘、膝、臀部、背部以及下肢前面和上肢后面的皮肤上，出现带粉红色的黄色结节 这些结节被称为疹样黄色瘤，是沉积的脂肪。摄入脂肪可以使症状加重。虽然这种病不会导致动脉粥样硬化，但可引起偶尔致命的胰腺炎。 患有这些疾病的人必须严格限制饮食中各类脂肪（饱和脂肪、不饱和脂肪和多不饱和脂肪）的含量。患者可能需要服用维生素补充剂，以弥补饮食中缺失的营养素。目前正在开发一些治疗脂蛋白脂酶缺乏症和载脂蛋白 CII 缺乏症的疗法。 继发性血脂异常 继发性病因会导致很多患者出现血脂异常。 血脂异常的最重要的继发性病因是 习惯久坐，饮食中摄入的总热量、饱和脂肪、胆固醇和反式脂肪（见侧栏脂肪类型）过多 一些其他常见的继发性病因包括如下： 有糖尿病

摄入过多的酒精

有慢性肾病

有甲状腺功能减退

有原发性胆汁性肝硬化

使用某些药物 饮食对高脂血症的影响在一些人可能比另一些人更敏感，但对大多数人来说都会产生一定程度的影响。某人食用大量的动物脂肪，但其总胆固醇水平不超过正常的水平。而另一个人一直严格遵循低脂饮食，总胆固醇反而可能处于较高水平。这种差别大多是由于基因遗传决定的。一个人的遗传特性影响他体内脂肪的产生、利用和清除速度。此外，体型并不一定能预测胆固醇水平。有些超重的人的胆固醇水平较低，而有些瘦的人的胆固醇水平却很高。摄入热量过高，可以使甘油三酯水平增高，就像摄入过多的酒精一样。 你知道吗…… 有些疾病引起血脂水平升高。控制不良的糖尿病或慢性肾病会导致总胆固醇水平或甘油三酯水平升高。一些肝脏疾病（尤其是原发性胆汁性肝硬化）和甲状腺不够活跃（甲状腺功能减退）会导致总胆固醇水平升高。 使用某些药物，如雌激素（口服）、口服避孕药、皮质类固醇、维甲酸和噻嗪类利尿剂（在某种程度上）、环孢素、他克莫司、用于治疗人体免疫缺损病毒 (HIV) 感染和艾滋病的抗病毒药物，会引起胆固醇和/或甘油三酯水平升高。 吸烟、HIV 感染、未控制好的糖尿病或肾脏疾病（如肾病综合征）可以导致 HDL 胆固醇水平降低。β-阻滞剂和促同化激素类药物也可以导致 HDL 胆固醇的水平降低。

血脂异常的症状 血中脂质水平增高通常不会引起症状。偶尔，当水平特别高时，脂肪可以在皮肤和肌腱内沉积形成肿块，称为疹样黄色瘤。有时，患者在角膜边缘出现不透明的白色或灰色环。甘油三酯水平极高会引起肝脏或脾脏肿大、手脚麻刺感或烧灼感、呼吸困难和意识模糊，并可能使胰腺炎的风险增加。胰腺炎可以引起腹部剧烈疼痛，偶尔可能会危及生命。 血脂异常的症状 跟腱黄色瘤 基于跟腱黄色瘤，可诊断家族性高胆固醇血症。 图片由 Michael H. Davidson 医学博士惠赠。 肌腱黄色瘤 基于肌腱黄色瘤，可诊断家族性高胆固醇血症。 图片由 Michael H. Davidson 医学博士惠赠。 发疹性黄瘤 甘油三酯严重升高的患者，其躯干、背部、肘部、臀部、膝盖、手部和足部可能出现发疹性黄瘤。 © Springer Science+Business Media 眼睑黄斑瘤 黄斑瘤是发于眼睑和眼角上的黄白色斑块。黄斑瘤有时可见于家族性高胆固醇血症患者，但也可见于胆固醇水平正常的患者。 图片由 Michael H. Davidson 医学博士惠赠。 黄褐斑（眼睑） 这名男性的上眼睑有黄色皮肤赘生物，这可能是胆固醇高的迹象。 © Springer Science+Business Media 跟腱黄色瘤 基于跟腱黄色瘤，可诊断家族性高胆固醇血症。 图片由 Michael H. Davidson 医学博士惠赠。 肌腱黄色瘤 基于肌腱黄色瘤，可诊断家族性高胆固醇血症。 图片由 Michael H. Davidson 医学博士惠赠。 发疹性黄瘤 甘油三酯严重升高的患者，其躯干、背部、肘部、臀部、膝盖、手部和足部可能出现发疹性黄瘤。 © Springer Science+Business Media 眼睑黄斑瘤 黄斑瘤是发于眼睑和眼角上的黄白色斑块。黄斑瘤有时可见于家族性高胆固醇血症患者，但也可见于胆固醇水平正常的患者。 图片由 Michael H. Davidson 医学博士惠赠。 黄褐斑（眼睑） 这名男性的上眼睑有黄色皮肤赘生物，这可能是胆固醇高的迹象。 © Springer Science+Business Media

血脂异常的诊断 验血检测胆固醇水平 验血检测胆固醇水平 胆固醇水平 胆固醇水平 测定血中的脂质全套，包括总胆固醇、LDL 胆固醇、HDL 胆固醇和甘油三酯水平。因进食或饮料可引起甘油三酯水平暂时性升高，所以受检者在采血前应至少禁食 12 个小时。 当血脂水平非常高时，应做一些特殊的血液检查来进行鉴别。特殊疾病包括数种遗传性疾病（原发性血脂异常），引起的脂质异常不同，危险性也不同。 你知道吗……

血脂异常筛查 空腹血脂检查是指在禁食 12 小时后测得的总胆固醇、甘油三酯、LDL 胆固醇和 HDL 胆固醇水平。医生通常从 20 岁开始每 5 年进行一次这项检查，作为评估患者有无冠状动脉疾病风险的一部分。 除了检测脂质水平外，医生还会筛查心血管疾病的其他风险因素，如高血压、糖尿病或高血脂家族史。 在儿童和青少年中，如果儿童有风险因素，例如有家庭成员存在重度血脂异常或在年轻时患上冠状动脉疾病，则建议在 2-8 岁期间进行空腹血脂检查来筛查。在没有风险因素的儿童中，通常在儿童进入青春期（通常在 9-11 岁之间）之前进行一次非空腹血脂检查来筛查，然后在 17-21 岁之间再进行一次。