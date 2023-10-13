寻找长生不老的秘密
所有人都希望知道青春永驻的秘密。科学家们从基因、细胞、激素、饮食结构以及其他因素中寻找蛛丝马迹，试图延缓衰老的过程。现已证明有助于延长寿命的策略有以下三种：
锻炼的老年人比不锻炼的更健康。运动有许多已确定的健康益处：改善和维持日常活动的能力、保持健康体重以及帮助预防或推迟疾病，例如冠状动脉疾病、癌症、糖尿病、认知能力下降和提早死亡。耐力运动（例如步行、骑自行车、跳舞、游泳、低冲击有氧运动）对老年人的健康有很多已证实的益处。很多证据表明，肌肉强化运动也有益处。比步行更费力的运动计划可包括以下 4 种运动的任意组合。
根据个人的健康状况和健身水平，人们应能够选择自己喜欢的活动，但应鼓励他们进行所有 4 种运动。
习惯低脂饮食且进食较多水果和蔬菜的人较食高脂和高淀粉的人更健康。而且，生活在地中海国家并食用所谓地中海饮食的人们似乎寿命更长。这种饮食结构中包含更多的全谷物、水果、蔬菜、豆类、坚果和鱼，红肉较少，所以被认为比北欧和美洲的饮食习惯更健康。此外，其主要的脂肪来源是橄榄油。橄榄油含有许多维生素，且单不饱和脂肪酸的含量更高。单不饱和脂肪不会像饱和脂肪那样增加胆固醇。有证据表明，地中海饮食可以减少心脏病发作、中风、心血管死亡和糖尿病的发生。因此，大多数专家建议坚持这种饮食。（然而，摄入过少的卡路里、蛋白质或营养物质，存在诸多健康风险，可能会影响生活质量，甚至导致更严重的后果 [例如肌肉组织损失——一种称为肌肉减少症的疾病]。人们应该摄入足够的营养物质，但不要过量。）
长期低热卡饮食可延长寿命，可能是由于减缓了新陈代谢，降低了有害代谢产物的数量。这些有害的代谢产物（自由基），是细胞正常活动的副产物。自由基对细胞的破坏作用被认为是促进了身体老化，并导致心血管疾病和癌症等疾病。但低热卡饮食延长寿命尚未得到研究的充分验证。
对大多数人来说，以上三种策略要求个人生活方式的重大改变。所以许多人希望找到其他并不苛刻的要求来延缓衰老。例如，他们寻求其他方式来管理自由基，抗氧化剂可以抵消自由基的作用从而保护细胞。称为抗氧化剂的物质可以中和自由基，理论上有助于防止细胞受损。维生素 C 和 E 都属于抗氧化剂。所以许多人补充大量的维生素 C 和 E 以期延缓衰老的过程。有时会补充其他抗氧化剂比如 β-胡萝卜素（维生素 A 的一种形式）。从理论上说，使用抗氧化剂预防衰老是有意义的。但是，医生现在认识到身体有时会以有益的方式利用自由基，例如，免疫防御系统会利用自由基。因此，也有理由认为服用大量抗氧化剂可能无济于事，并且有证据表明，高剂量维生素 E、（有些情况下）β-胡萝卜素可能有害。无论如何，没有研究表明将抗氧化剂作为补充剂服用可以预防或减缓衰老。同样，有直接证据表明，补充抗氧化剂不能预防心脏病、中风或癌症等疾病，也不会延长寿命。而且，尚无研究证明这些补充剂无害。
随着衰老的发生，某些激素的水平开始下降。人们开始补充激素替代品以期延缓或减慢衰老。比如睾酮、雌激素、DHEA（脱氢表雄酮）、人类生长激素以及褪黑素。但是否有助于延缓衰老尚未可知，反而有些确定会存在某些风险。科学家甚至认为，某些激素水平的下降可以通过降低新陈代谢而延长寿命。
有人认为，具有东方特点的一些运动，比如瑜伽，太极和气功可以延长寿命。这些运动基于一个原理，即健康是整体概念，包括生理，情绪，精神和心灵的和谐和平衡。强调在运动同时身心放松，呼吸调节，节食和冥想。这些运动对老年人是安全的，而且感觉良好。当然，上述运动是否真正有助于延长寿命也是难以证明的。