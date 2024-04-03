一些疾病几乎只发生在老年人身上。（也请参阅衰老概述。) 其有时候被称作老年综合征（需要进行医学干预的老年疾病）。

一些疾病在任何年龄都会出现，但在老年人身上会出现不同的症状和并发症。下面是一些例子：

老年人由这些疾病导致的谵妄可能会被误诊为痴呆。

老年人常常同时患有多种疾病。各种疾病会相互影响。比如，抑郁会加重痴呆，感染会导致糖尿病加重。

不过，疾病已经不再像以前那样对老年人造成毁灭性的打击或使其失能。以前可能导致老年人死亡的疾病，如心脏病、髋骨骨折以及肺炎等，目前通常可以被有效控制或治疗。经过治疗，许多患有慢性疾病（比如糖尿病、肾病和冠状动脉疾病）的老年人可以维持身体功能、行动自由、保持独立。

表格 一些主要影响老年人的疾病 表格