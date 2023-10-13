主要激素
产生激素的部位
激素
功能
脂肪组织
瘦素
通过控制食欲来调节能量平衡
抵抗素
阻滞胰岛素对肌肉的作用
肾上腺
醛固酮
通过潴钠和排钾协助调控水钠平衡
皮质醇
广泛影响机体
尤其是抗炎功能
维持血糖水平、血压、肌力
协助调控水钠平衡
脱氢表雄酮(DHEA)
用于生成雄激素（男性性激素）和雌激素（女性性激素）
影响骨骼、情绪和免疫系统
肾上腺素和去甲肾上腺素
剌激心脏、肺、血管和神经系统
消化道
胆囊收缩素
调控胆囊收缩导致胆汁进入肠道
刺激胰腺释放消化酶
生长激素释放肽
调控释放垂体生长激素
感觉饥饿
胰高血糖素样肽
增加胰腺胰岛素的释放
血管活性肠肽
控制平滑肌细胞活性、上皮细胞分泌和胃肠道血流
下丘脑
促肾上腺皮质激素释放激素
刺激促皮质素（也称为促肾上腺皮质激素 [ACTH]）的释放
促性腺激素释放激素
刺激黄体生成素和卵泡刺激素的释放
生长激素释放激素
刺激生长激素的释放
生长激素抑制素
抑制生长激素、促甲状腺素和胰岛素的释放
促甲状腺素释放激素
刺激促甲状腺素和泌乳素的释放
肾脏
Erythropoietin
促进红细胞生成
肾素
控制影响血压的钠、钾和水分水平
卵巢
雌激素
调控女性特征和生殖系统的发育
孕酮
准备子宫内膜和乳腺以备受精卵着床和分泌乳汁
胰腺
胰高血糖素
提高血糖水平
胰岛素
降低血糖水平
影响全身糖、蛋白和脂肪代谢过程
甲状旁腺
甲状旁腺激素
控制骨形成、血钙水平以及钙和磷经肾脏的排泄
垂体
促皮质素（也称促肾上腺皮质激素 [ACTH]）
调控肾上腺产生与分泌激素
生长激素
调控生长和发育
促进蛋白合成
黄体生成素与卵泡剌激素
调控生殖功能，包括精子和精液产生及卵子成熟，月经周期维持
控制男性和女性性征（包括毛发分布、肌肉形成、皮肤纹理结构和厚度、嗓音音调，甚至也许还包括人格特质）
催产素
引起子宫肌肉和乳腺泌乳导管收缩
泌乳素
促进和维持乳腺导管中乳汁的产生
促甲状腺激素
促进甲状腺产生和分泌激素
加压素（抗利尿激素）
使肾脏保留水分以防止脱水，并与醛固酮共同作用以帮助控制血压
胎盘
绒毛膜促性腺激素
在妊娠早期刺激卵巢持续分泌孕激素
雌激素和孕激素
保持子宫在妊娠期间对胎儿和胎盘的接纳
睾丸
睾酮
调控男性特征和生殖系统的发育
甲状腺
降钙素
倾向于降低血钙水平，并有助于调节钙平衡
甲状腺激素
调控机体运转速率（代谢率）