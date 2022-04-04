内分泌腺的主要功能是将激素直接分泌到血流中。激素影响机体另一部位（靶组织）活动的化学物质。实质上，激素起着类似信使的作用，控制和协调整个机体的功能活动。（另见内分泌腺。）

在到达靶组织后，激素与受体结合，就像钥匙与锁相配合。一旦激素与它的受体结合，通过信息传递促使靶组织发生一次特异的活动。激素受体可位于细胞核内或细胞表面上。

最终，激素控制着全部器官的功能，影响着多种不同的过程，如生长和发育，繁殖和营养代谢。激素也影响机体使用和贮存能量的方式，调控体液量和血液中盐和糖的水平。极其微量的激素就能促发机体非常巨大的反应。

尽管激素在整个机体中循环，每种激素却只影响特定的器官和组织。某些激素只作用于一种或两种器官，而另一些激素则对整个机体都有影响。例如，垂体分泌的促甲状腺素只作用于甲状腺。相反，甲状腺分泌的甲状腺激素对全身细胞都有影响，参与调控细胞生长、控制心率和影响热量燃烧速度等重要的功能。胰腺的胰岛细胞分泌的胰岛素会影响全身葡萄糖、蛋白和脂肪的加工（代谢）。

大多数激素来源于蛋白质或构成激素的基本物质（称为氨基酸）。另一些是由胆固醇衍生而来的脂肪类物质—类固醇。

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