用于治疗痤疮的药物
药物
一些副作用
注释
杀菌（涂抹到皮肤）
克林霉素
腹泻（少见）
炎症性肠病患者应避免使用
氨苯砜
与含有过氧化苯甲酰的另一产品一起使用时，会出现皮肤暂时发黄的现象
极少引起高铁血红蛋白血症（一种损害血液携带氧气能力的疾病）
红霉素
很少会刺激皮肤
耐受性好
频繁使用会发展为细菌耐药性
米诺环素
刺激、皮肤干燥、发红
泡沫推进剂易燃。涂抹后应立即避开火、火焰和烟雾。
过氧化苯甲酰
皮肤干燥
可使衣服头发脱色
过敏反应（少见）
在与红霉素或克林霉素配合使用时特别有效
过氧化苯甲酰联合红霉素：有时需要冷藏
疏通毛孔（涂抹到皮肤）
维甲酸
皮肤刺激（伴干燥、发红和脱屑）
皮肤对阳光敏感
在开始使用维甲酸时，可能会使痤疮恶化，有时需要 3〜4 周才会出现改善
暴露在阳光下穿衣戴太阳镜防晒
孕期应避免使用
他扎罗汀
刺激皮肤
皮肤对阳光敏感
在开始使用他扎罗汀时，可能会使痤疮恶化，有时需要 3〜4 周才会出现改善
暴露在阳光下穿衣戴太阳镜防晒
孕期应避免使用
阿达帕林
有些发红，有灼烧感
增加光敏性
与维甲酸效果相同，但刺激性较小
暴露在阳光下穿衣戴太阳镜防晒
壬二酸
可能会使皮肤发亮
轻微刺激
可以单独使用或与维甲酸一起使用
具有皮肤增白效果，因此肤色较深的人应慎用，但可以帮助淡化愈合后的深色皮肤部位
乙醇酸
刺痛
轻度刺激
除了处方产品外，还可使用乳膏、洗剂或溶液形式的非处方产品，但这些非处方产品已不再普遍使用
水杨酸
刺痛
轻度刺激
除了处方产品外，还可使用洗液、去皮、面膜或洗剂形式的非处方产品
曲法罗汀
皮肤干燥、发红和脱屑
增加光敏性
暴露在阳光下穿衣戴太阳镜防晒
杀菌（口服用药）
四环素
皮肤对阳光敏感
便宜安全，但不宜空腹服用
暴露在阳光下穿衣戴太阳镜防晒
强力霉素
皮肤对阳光敏感
暴露在阳光下穿衣戴太阳镜防晒
米诺环素
头痛
头晕
皮肤变色
某些专家认为是最有效的抗生素，但价格昂贵
红霉素
胃部不适
细菌常变得对红霉素耐药
阿奇霉素
胃部不适
副作用少于红霉素
常对阿奇霉素产生细菌耐药性
萨瑞环素
皮肤对阳光敏感
胃部不适
头重脚轻、头晕或眩晕
暴露在阳光下穿衣戴太阳镜防晒
磺胺甲噁唑、甲氧苄啶
胃部不适
皮疹
对磺胺甲噁唑、甲氧苄啶产生细菌耐药性
疏通毛孔（口服用药）
异维A酸
对胎儿有害
可影响血细胞、肝脏、脂肪（甘油三酯和胆固醇）水平
可造成眼干、唇裂、黏膜干燥，
大剂量引起大关节，下背部的疼痛和僵直
与抑郁、自杀想法、自杀未遂、完成自杀（极少）有关，但异维 A 酸是否真的是原因尚不清楚
目前还不清楚是否与新的或恶化的炎性肠病（克罗恩病和溃疡性结肠炎）相关
性活跃的女性在用异维 A 酸前要做妊娠试验，且服药期间每月检查一次，并在服药前一个月、服药期间以及停药后 1 个月使用 2 种避孕方法或禁欲
需要血液测试观察药物是否影响血液细胞、肝或血脂水平
激素的阻断作用
Clascoterone 乳膏（涂抹在皮肤上）
发红、脱屑或干燥、瘙痒
用于治疗 12 岁及以上患者的痤疮
联合（雌激素和孕激素）避孕药（口服）
血压升高（高血压）、血凝块、突破性阴道出血（例如，在经期之间）
体重增加
胃部不适
头痛
用于治疗女性痤疮
螺内酯（口服）
头晕目眩
排尿增多
乳房触痛
胃部不适
用于治疗女性痤疮