痤疮是一种常见的皮肤病，会引起面部和躯干上部出现丘疹和其它异常。
痤疮是由皮肤死亡细胞，细菌和干油脂的堆积堵塞皮肤毛囊所引起的。
皮肤上会形成黑头、白头、丘疹、囊肿和（有时）脓肿等肿块，通常在面部、胸部、肩部或后背。
诊断依靠医师对皮肤的检查。
轻度痤疮的常见治疗包括皮肤外用抗生素和制剂，中度痤疮口服抗生素，重度痤疮口服异维 A 酸。
痤疮是美国最常见的皮肤病，在生命的某个时间点影响 70% 的人。
痤疮的病因
痤疮是激素、皮肤油脂和细菌之间的相互作用引起毛囊（毛发生长的皮肤毛孔）发炎导致的。痤疮表现为很多类型的皮肤异常（病变）。它们的大小和严重程度各不相同，有些比其它的更深入皮肤：
黑头（开放性粉刺）
白头（闭合性粉刺）
痘（发炎的闭合粉刺）
凸起的硬肿块（丘疹）
浅表含脓液的肿块（脓疱）
更深含脓液的硬肿块（结节）
更大含脓液的脓包（囊肿）
有时甚至更大、更深、含脓液的脓包（脓肿）
囊肿与脓肿均为充满脓液的疱，但脓肿有时会更大更深。
皮脂腺位于真皮内，即皮肤的中层，其功能是分泌油性物质（皮脂）。这些腺体紧贴毛囊。皮脂从皮脂腺和毛囊分泌通过毛孔排出到皮肤表面，同时也有皮屑一起排出。
干涸的皮脂，皮屑和细菌聚集在毛囊口，阻塞皮脂从毛孔的排泄，形成粉刺。
如果堵塞不完全，会发生黑头（开放性粉刺）。
如果完全堵塞，会发生白头（闭合性粉刺）。
痘是发炎的白头。毛囊被皮脂堵塞后会导致 Cutibacterium acnes（之前称为痤疮丙酸杆菌，通常存在于毛囊中）过度生长。皮脂分解物可进一步刺激皮肤。随后的炎症会导致常称为痤疮痘痘的皮肤肿块。更深的炎症则产生囊肿甚至是脓肿。
痤疮最常见的诱因是
痤疮主要发生于青春期，当皮脂腺被逐渐增多的性激素刺激，尤其是雄激素（如睾酮），就会产生过多的皮脂。直到二十五、六岁后，性激素分泌比较稳定，痤疮通常不会产生。但一些女性在进入 40 多岁后仍会长痤疮。
其他使激素发生改变的情况也会影响痤疮的发生：
妊娠或月经
多囊卵巢综合征
某些药物
某些涂抹在皮肤上的产品
衣服过紧
高湿度、出汗
年轻女性在每次经期都可能会有痤疮，并且可能在孕期消失或明显加重。多囊卵巢综合征 (PCOS) 是一种会打乱月经周期并引发或使痤疮加重的激素紊乱。使用某些药物（尤其是皮质类固醇和合成代谢类固醇）会使痤疮加重，或导致痤疮突然发作。有些化妆品可因堵塞毛孔使痤疮加重。衣服过紧、过湿和出汗均会引发痤疮。
由于痤疮的病情对大多数人来说时轻时重，查明引起痤疮发作的病因比较困难。通常痤疮在冬季时病情加重而在夏季好转，可能与阳光的抗炎作用有关。但是，痤疮与脸部清洗不彻底、手淫、吃巧克力和性行为没有关系。目前尚不清楚牛奶制品以及富含简单或加工碳水化合物和糖类的饮食（高糖饮食）是否会导致痤疮。
你知道吗……
痤疮的症状
多数痤疮发生在面部，但也常见于颈部、肩部、后背和上胸部。合成代谢类固醇引起的典型痤疮通常发生在肩部和上背部。
痤疮根据严重程度可分为 3 个级别：
轻度痤疮
中度痤疮
重度痤疮
然而即便是轻度痤疮可能也是令人烦恼的，尤其是对于青少年来说，他们可能把每个青春痘都看成一个的美容问题。
轻度痤疮与重度痤疮比较
轻度痤疮患者只会出现少许非炎性黑头或白头，或者数量适中的有轻微刺激性的小丘疹。也会形成与黄色丘疹相似的脓疱。黑头是一种在正常皮肤颜色的小肿块上出现中央带细小黑点的皮损。除了中央部位没有小黑点外，白头与黑头的表现基本类似。丘疹可有轻微不适，周围小片皮肤发红的中央可有一个白色的点。
中度痤疮者会有更多的黑头、白头、丘疹和脓疱。
重度痤疮者会有非常多的黑头和白头、丘疹和脓疱或囊肿性（深部）痤疮。对于囊肿性痤疮，囊肿为较大、发红、疼痛、充满脓液的结节，并且可能会在皮肤下融合成更大的渗出性脓肿。
轻度痤疮通常不会留下瘢痕。但是，如果挤压或用其他方式挑开丘疹，会增加炎症程度并加深对皮肤的损伤，有可能形成瘢痕。重度痤疮的结节和脓肿会经常破溃，并且愈合后会留下瘢痕。瘢痕可以是细小的深洞（针刺状瘢痕）；深度不同的坑；或者更大的不规则的萎缩性瘢痕。痤疮瘢痕会终身存在，对于某些患者，会严重影响美观，造成心理压力。瘢痕可能是深色的。
这张照片显示深色痤疮瘢痕。
© Springer Science+Business Media
痤疮通常会引起白头（粉刺）、黑头和丘疹。
照片由 Thomas Habif 医学博士提供。
这张照片显示的是大黑头（开放性粉刺）和白头（闭合性粉刺）。
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这张照片显示的是耳内黑头（开放性粉刺）。
© Springer Science+Business Media
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这张照片显示深色痤疮瘢痕。
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痤疮通常会引起白头（粉刺）、黑头和丘疹。
照片由 Thomas Habif 医学博士提供。
这张照片显示的是大黑头（开放性粉刺）和白头（闭合性粉刺）。
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这张照片显示的是耳内黑头（开放性粉刺）。
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聚合性痤疮是最严重的痤疮类型，脓肿会造成严重疤痕和其他并发症。手臂、腹部、臀部，甚至头皮上都会出现严重痤疮。
暴发性痤疮和面部脓皮病（也称暴发性酒渣鼻）是通常突然发生的 2 种可能相关但罕见的严重痤疮。
痤疮的诊断
皮肤检查
医生根据皮肤检查进行痤疮诊断。医生会查看某些症状，如黑头或白头，以确定患者患的是痤疮还是其他皮肤病，如酒渣鼻。
在确诊后，医生会根据病变数量和类型将痤疮的严重程度分类为轻度、中度或严重。
痤疮的治疗
对于白头和黑头，使用维甲酸乳膏和/或过氧苯甲酰
对于轻度痤疮，使用维甲酸乳膏进行皮肤治疗，有时使用过氧化苯甲酰或抗生素或两者同时涂覆于皮肤
对于中度痤疮，口服抗生素联合轻度痤疮的皮肤治疗
对于严重痤疮，口服异维 A 酸
对于囊肿性痤疮，注射皮质类固醇
痤疮的一般护理很简单。患处需要用温和肥皂每天轻轻清洗 1～2 次。抗菌或研磨肥皂，酒精纱布垫和经常用力擦洗对皮肤没有好处，反而可能会进一步刺激皮肤。
化妆品应该用水基的，因为太油腻的产品可能会加重痤疮。
应遵循健康、均衡的饮食（见营养要求）。如果青少年的痤疮治疗无效，可以考虑简单或加工碳水化合物和糖类含量较低的饮食（低糖指数饮食）并摄入适量牛奶，但这些措施在治疗痤疮方面的有效性存在争议。
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某些痤疮治疗也可能对特定患者有效。例如，含有雌激素和孕激素的口服避孕药可用于痤疮患者。此治疗需要 6 个多月才会有效。螺内酯（一种阻断醛固酮激素作用的药物）也可能对某些女性有帮助。Clascoterone 是另一种阻断某些激素作用的药物，可用于治疗 12 岁及以上人群的痤疮。各种使用光的疗法已经帮助了有炎症（有丘疹或脓疱）的患者。
痤疮治疗取决于病情的严重程度。轻度痤疮只需最简单的治疗以将副作用的损害降到最低。较严重的痤疮或对初步治疗无反应的痤疮需应用其他措施。一个治疗计划应包括健康教育、支持和个性化的选择。患者可能需要看专科医生。
轻度痤疮
治疗轻度痤疮的药物涂抹于皮肤（外用药物）。这些药物可以起到杀灭细菌（抗生素）、干燥或疏通毛孔（粉刺溶解剂）的作用。以前含有水杨酸、间苯二酚或硫磺的非处方药可使丘疹干燥并造成轻微脱皮，因此可能有用。
治疗黑头和白头的最常见外用处方药物是维甲酸。维甲酸虽然非常有效，但会刺激皮肤，使其对阳光更加敏感。因此医生在用药方面较为谨慎，刚开始使用时要低浓度多次给药，然后逐渐加量。不能耐受维甲酸的患者可以使用外用阿达帕林、壬二酸、乙醇酸或水杨酸。
如果患者还患有炎症（与丘疹或脓疱一起），可以在使用维甲酸的同时，使用过氧化苯甲酰、外用抗生素或两者。两种最常用的外用处方抗生素是克林霉素和红霉素。米诺环素泡沫和氨苯砜是其他外用抗生素。不应使用外用抗生素，除非与类视黄醇类物质（如维甲酸）或过氧化苯甲酰联合使用。过氧化苯甲酰可凭处方或无需处方即可购买。乙醇酸可以用来代替或联合维甲酸，但已不再普遍使用。
黑头和白头可由医生用粉刺提取器和无菌针头去除（称为清除）。
口服抗生素（如多西环素、米诺环素、四环素和红霉素）可以给痤疮更泛发的（单纯外用药无法治疗的痤疮）患者使用。
中度痤疮
中度痤疮常用口服抗生素治疗。典型抗生素包括多西环素、米诺环素、四环素和萨瑞环素。阿奇霉素、红霉素和磺胺甲噁唑、甲氧苄啶是其他治疗选择。患者通常使用轻度痤疮的外用治疗加口服抗生素。患者可能需要服用抗生素约 12 周才能获得最大益处。
如果可能，应停止口服抗生素，并单独使用外部治疗来保持控制。由于痤疮可能会在短期治疗后复发，因此治疗需要持续数月到数年。
女性长期服用抗生素有时会发展成需要治疗的阴道酵母菌感染。
口服抗生素没有帮助的女性可以口服含雌激素和孕激素的避孕药、螺内酯或两者联用。
重度痤疮
对于非常严重的痤疮患者，当抗生素无效时，口服异维A酸是最好的治疗方法。异维 A 酸是一种与外用药物维 A 酸有关的药物，也是唯一一种有可能治愈痤疮的药物。但是，该药有非常严重的副作用，异维 A 酸可能会对发育的胎儿有害，服用的女性必须在治疗之前、期间和之后使用至少 2 种避孕方法，以确保不会怀孕。 此外，此药还可产生一些不太严重的副作用。
治疗通常持续 16-20 周，但有时更长。
医生给聚合性痤疮患者口服抗生素。如果抗生素不起作用，医生会给予口服异维 A 酸和皮质类固醇。
医生可给予暴发性痤疮患者口服皮质类固醇和抗生素。
医生会给予面部脓皮病患者口服皮质类固醇和异维 A 酸。
用于治疗痤疮的药物
药物
一些副作用
注释
杀菌（涂抹到皮肤）
克林霉素
腹泻（少见）
炎症性肠病患者应避免使用
氨苯砜
与含有过氧化苯甲酰的另一产品一起使用时，会出现皮肤暂时发黄的现象
极少引起高铁血红蛋白血症（一种损害血液携带氧气能力的疾病）
红霉素
很少会刺激皮肤
耐受性好
频繁使用会发展为细菌耐药性
米诺环素
刺激、皮肤干燥、发红
泡沫推进剂易燃。涂抹后应立即避开火、火焰和烟雾。
过氧化苯甲酰
皮肤干燥
可使衣服头发脱色
过敏反应（少见）
在与红霉素或克林霉素配合使用时特别有效
过氧化苯甲酰联合红霉素：有时需要冷藏
疏通毛孔（涂抹到皮肤）
维甲酸
皮肤刺激（伴干燥、发红和脱屑）
皮肤对阳光敏感
在开始使用维甲酸时，可能会使痤疮恶化，有时需要 3〜4 周才会出现改善
暴露在阳光下穿衣戴太阳镜防晒
孕期应避免使用
他扎罗汀
刺激皮肤
皮肤对阳光敏感
在开始使用他扎罗汀时，可能会使痤疮恶化，有时需要 3〜4 周才会出现改善
暴露在阳光下穿衣戴太阳镜防晒
孕期应避免使用
阿达帕林
有些发红，有灼烧感
增加光敏性
与维甲酸效果相同，但刺激性较小
暴露在阳光下穿衣戴太阳镜防晒
壬二酸
可能会使皮肤发亮
轻微刺激
可以单独使用或与维甲酸一起使用
具有皮肤增白效果，因此肤色较深的人应慎用，但可以帮助淡化愈合后的深色皮肤部位
乙醇酸
刺痛
轻度刺激
除了处方产品外，还可使用乳膏、洗剂或溶液形式的非处方产品，但这些非处方产品已不再普遍使用
水杨酸
刺痛
轻度刺激
除了处方产品外，还可使用洗液、去皮、面膜或洗剂形式的非处方产品
曲法罗汀
皮肤干燥、发红和脱屑
增加光敏性
暴露在阳光下穿衣戴太阳镜防晒
杀菌（口服用药）
四环素
皮肤对阳光敏感
便宜安全，但不宜空腹服用
暴露在阳光下穿衣戴太阳镜防晒
强力霉素
皮肤对阳光敏感
暴露在阳光下穿衣戴太阳镜防晒
米诺环素
头痛
头晕
皮肤变色
某些专家认为是最有效的抗生素，但价格昂贵
红霉素
胃部不适
细菌常变得对红霉素耐药
阿奇霉素
胃部不适
副作用少于红霉素
常对阿奇霉素产生细菌耐药性
萨瑞环素
皮肤对阳光敏感
胃部不适
头重脚轻、头晕或眩晕
暴露在阳光下穿衣戴太阳镜防晒
磺胺甲噁唑、甲氧苄啶
胃部不适
皮疹
对磺胺甲噁唑、甲氧苄啶产生细菌耐药性
疏通毛孔（口服用药）
异维A酸
对胎儿有害
可影响血细胞、肝脏、脂肪（甘油三酯和胆固醇）水平
可造成眼干、唇裂、黏膜干燥，
大剂量引起大关节，下背部的疼痛和僵直
与抑郁、自杀想法、自杀未遂、完成自杀（极少）有关，但异维 A 酸是否真的是原因尚不清楚
目前还不清楚是否与新的或恶化的炎性肠病（克罗恩病和溃疡性结肠炎）相关
性活跃的女性在用异维 A 酸前要做妊娠试验，且服药期间每月检查一次，并在服药前一个月、服药期间以及停药后 1 个月使用 2 种避孕方法或禁欲
需要血液测试观察药物是否影响血液细胞、肝或血脂水平
激素的阻断作用
Clascoterone 乳膏（涂抹在皮肤上）
发红、脱屑或干燥、瘙痒
用于治疗 12 岁及以上患者的痤疮
联合（雌激素和孕激素）避孕药（口服）
血压升高（高血压）、血凝块、突破性阴道出血（例如，在经期之间）
体重增加
胃部不适
头痛
用于治疗女性痤疮
螺内酯（口服）
头晕目眩
排尿增多
乳房触痛
胃部不适
用于治疗女性痤疮
囊肿性痤疮
对于有较大炎性结节或脓肿的患者，医生有时通过注射皮质类固醇来治疗。偶尔医师还可以进行切开结节或脓肿引流治疗。
痤疮瘢痕
重度痤疮造成的瘢痕，治疗上取决于瘢痕的形状，深度及位置。
多发较小的浅表瘢痕可采用化学剥脱术、激光治疗、皮肤磨削术和/或微针进行治疗。皮肤磨削术是一种用磨削金属仪器擦除皮肤表面以去除顶层的手术。微针是一种较新的治疗方法，其使用小针刺伤皮肤，导致皮肤胶原变化。
单个浅的或深的瘢痕可以切除，并缝合皮肤。
较宽的锯齿状瘢痕可用一种称为皮下切除的手术在外观上进行改善，这种手术通过在皮下进行细小切除来疏松瘢痕组织。此过程通常会使皮肤恢复正常形态。
也可向瘢痕部位注射各种物质如胶原蛋白，脂肪或多种人工合成材料，这些物质会抬高瘢痕部位皮肤以使其和周围皮肤保持同样水平。胶原蛋白、透明质酸和聚甲基丙烯酸甲酯注射液等填充物是暂时的，必须定期重复使用。某些其他注射液是永久性的。
痤疮的预后
任何严重的痤疮通常都会在 20 岁到 25 岁之间自发减轻，但一些人（通常是女性）会在 40 岁左右患痤疮。一些成年人会发展为轻度的偶发单一痤疮病变。
轻度痤疮治愈后通常没有瘢痕。中度至严重痤疮愈合后常留下疤痕。
痤疮会让青少年产生过大的精神压力，并引发不合群。有时候可能需要辅导。