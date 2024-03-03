痤疮是激素、皮肤油脂和细菌之间的相互作用引起毛囊（毛发生长的皮肤毛孔）发炎导致的。痤疮表现为很多类型的皮肤异常（病变）。它们的大小和严重程度各不相同，有些比其它的更深入皮肤：

黑头（开放性粉刺）

白头（闭合性粉刺）

痘（发炎的闭合粉刺）

凸起的硬肿块（丘疹）

浅表含脓液的肿块（脓疱）

更深含脓液的硬肿块（结节）

更大含脓液的脓包（囊肿）

有时甚至更大、更深、含脓液的脓包（脓肿）

囊肿与脓肿均为充满脓液的疱，但脓肿有时会更大更深。

痤疮引起的脓肿 隐藏详情 这张照片显示面部红色脓肿（充满脓液的包）。 © Springer Science+Business Media

皮脂腺位于真皮内，即皮肤的中层，其功能是分泌油性物质（皮脂）。这些腺体紧贴毛囊。皮脂从皮脂腺和毛囊分泌通过毛孔排出到皮肤表面，同时也有皮屑一起排出。

毛囊解剖学 图片

干涸的皮脂，皮屑和细菌聚集在毛囊口，阻塞皮脂从毛孔的排泄，形成粉刺。

如果堵塞不完全，会发生黑头（开放性粉刺）。

如果完全堵塞，会发生白头（闭合性粉刺）。

痘是发炎的白头。毛囊被皮脂堵塞后会导致 Cutibacterium acnes（之前称为痤疮丙酸杆菌，通常存在于毛囊中）过度生长。皮脂分解物可进一步刺激皮肤。随后的炎症会导致常称为痤疮痘痘的皮肤肿块。更深的炎症则产生囊肿甚至是脓肿。

痤疮 隐藏详情 皮肤中含有许多微小毛囊或气孔。每个毛孔包含毛发和多叶状腺（称为皮脂腺）。皮脂腺会生成称为皮脂的油性物质，通常会向上到达毛孔润滑毛发和皮肤。 过多皮脂和死皮细胞堵塞毛孔时会形成痤疮。如果毛孔部分堵塞，但通往皮肤表面的路径仍然打开，干燥皮脂的暗表面便称为黑头粉刺。但是，如果通往皮肤表面的路径已堵塞，毛孔会感染并发炎，并导致红肿的流脓肿块（称为丘疹）。更深层和更严重的感染可能会在皮肤表面下方形成硬结节，称为囊肿。 任何年龄的人都可能都会出现痤疮，并且大部分人会在某个时间遭遇痤疮。通常情况下，痤疮会在青春期内发生，并时常与女性月经周期相结合，这是因为激素上升。 通常，只需使用温和香皂清洗并使用非处方外用药物，痤疮便可以得到有效控制。但如果痤疮持续面积大且疼痛或者结痂，则需要医师进行处理。

痤疮最常见的诱因是

痤疮主要发生于青春期，当皮脂腺被逐渐增多的性激素刺激，尤其是雄激素（如睾酮），就会产生过多的皮脂。直到二十五、六岁后，性激素分泌比较稳定，痤疮通常不会产生。但一些女性在进入 40 多岁后仍会长痤疮。

其他使激素发生改变的情况也会影响痤疮的发生：

妊娠或月经

多囊卵巢综合征

某些药物

某些涂抹在皮肤上的产品

衣服过紧

高湿度、出汗

年轻女性在每次经期都可能会有痤疮，并且可能在孕期消失或明显加重。多囊卵巢综合征 (PCOS) 是一种会打乱月经周期并引发或使痤疮加重的激素紊乱。使用某些药物（尤其是皮质类固醇和合成代谢类固醇）会使痤疮加重，或导致痤疮突然发作。有些化妆品可因堵塞毛孔使痤疮加重。衣服过紧、过湿和出汗均会引发痤疮。

由于痤疮的病情对大多数人来说时轻时重，查明引起痤疮发作的病因比较困难。通常痤疮在冬季时病情加重而在夏季好转，可能与阳光的抗炎作用有关。但是，痤疮与脸部清洗不彻底、手淫、吃巧克力和性行为没有关系。目前尚不清楚牛奶制品以及富含简单或加工碳水化合物和糖类的饮食（高糖饮食）是否会导致痤疮。