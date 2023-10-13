用于治疗帕金森病的药物
药物
一些副作用
注释
多巴胺前体
左旋多巴（与卡比多巴同服）
对于左旋多巴： 不自主运动（见于口部、面部、四肢）、梦魇、站立时血压降低（直立性低血压）、便秘、恶心、困倦、思维混乱、幻觉、妄想、心悸和潮红
如果突然停用左旋多巴/卡比多巴，可出现致命的神经阻滞剂恶性综合征（表现为高热、高血压、肌强直、肌肉损害和昏迷）
左旋多巴/卡比多巴是治疗的主要部分。卡比多巴可增强左旋多巴的疗效，降低其副作用。但是，若干年后，可出现疗效减退。
多巴胺受体激动剂
阿扑吗啡
严重恶心、呕吐，皮下注射部位肿块（结节）
这种速效药物采用皮下注射，可用于补救治疗，以逆转左旋多巴的“关”现象。
普拉克索
罗匹尼罗
嗜睡、恶心、头晕眼花（由于直立性低血压）、思维混乱、强迫行为、新的或增加的冲动（如赌博）和幻觉
突然停用此类药物，可出现神经阻滞剂恶性综合征
在疾病早期，此类药物可单独应用或与小剂量左旋多巴合用，以延缓左旋多巴的副作用。在该疾病的后期，当左旋多巴的开-关现象使其疗效减退时，多巴胺受体激动剂有助于改善症状。这些药物对 60 岁以下的患者特别有效。
罗替戈汀
嗜睡、恶心、头晕眼花（由于直立性低血压）、思维混乱、强迫症行为、新的或增加的冲动（如赌博）、幻觉、体重增加（可能由于液体潴留），有时使用贴剂会刺激皮肤
罗替戈汀是一种皮肤贴剂。常于疾病早期单独使用。贴剂持续贴敷24小时，然后移除和替换。应该每天更换贴敷部位，以降低皮肤刺激（皮肤可能发红、发痒）反应风险。
B型单胺氧化酶抑制剂
Rasagiline
恶心、失眠、困倦及因体液积聚而出现肿胀（浮肿）
雷沙吉兰可单独应用，以推迟左旋多巴的使用，但更多用作左旋多巴的补充治疗。雷沙吉兰的疗效至多为轻度有效。
司来吉兰
当与左旋多巴联合使用时，可使左旋多巴的副作用加重，包括恶心、意识模糊、失眠和不自主运动
司来吉兰可单独应用，以推迟左旋多巴的使用，但更多用作左旋多巴的补充治疗。司来吉兰的疗效至多为轻度有效。
COMT抑制剂
恩他卡朋
阿托卡朋
托卡朋
当与左旋多巴联合使用时，左旋多巴的副作用可能会加重，包括恶心、思维混乱和不自主运动
腹泻、背痛和尿液呈橙色
很少与托卡朋联合使用，有肝损伤的危险
COMT 抑制剂可在疾病晚期用作左旋多巴的补充治疗，可延长左旋多巴的给药间隔期。它们只能与左旋多巴联合使用。
使用托卡朋时，医生应定期进行血液检测，以评估肝脏功能是否正常，是否有损伤（肝功能测试）
抗胆碱能药物*
Benztropine
Trihexyphenidyl
如果还需要治疗抑郁症，可使用三环类抗抑郁药（如阿米替林）
某些抗组织胺药（如苯海拉明）
困倦、意识模糊、口干、视力模糊、眩晕、便秘、排尿困难、尿失禁、体温调节障碍
抗胆碱能药物可以在早期单独给予最麻烦的症状是震颤的年轻人服用。这些药物可以减少震颤，但不会影响缓慢的运动或缓解肌肉僵硬。
医生尽量避免在老年人中使用这些药物，因为副作用对老年人特别麻烦。
抗病毒药物
Amantadine
恶心、眩晕、失眠、焦虑、意识模糊、水肿、排尿困难；使青光眼症状加重；由于血管扩张，皮肤颜色变得斑驳（网状青斑）
停药或减量时，可出现神经阻滞剂恶性综合征，但较罕见
疾病早期，症状轻微时，可单独应用金刚烷胺，但数月后便失效。疾病晚期，金刚烷胺常用作左旋多巴的补充治疗，可减轻由左旋多巴引起的不自主运动。
*抗胆碱能类药物不常用于治疗帕金森病，因为其疗效轻微并有许多令人不适的副作用。
COMT=儿茶酚O-氧位甲基转移酶；MAO-B=B型单胺氧化酶。