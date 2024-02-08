传统上，左旋多巴是治疗帕金森病的首选药物，且常同时给予卡比多巴。这些药物可以口服，是帕金森病的主要治疗方法。

但当长期服用时，左旋多巴可能有副作用，并降低疗效。因此有些专家建议，先使用其他药物并延迟使用左旋多巴的做法可能有帮助。但是，现在的证据表明，长期使用后可能会出现副作用和疗效降低，这是因为帕金森病不断加重，而与药物开始使用的时间无关。还有，左旋多巴可能在使用几年后疗效下降，因此医生可能给需要长期服药治疗帕金森病的 60 岁以下患者开具其他药物。可能使用的其他药物包括金刚烷胺和多巴胺受体激动剂（作用与多巴胺类似的药物，可刺激脑细胞上的相同受体）。使用这些药物的原因是帕金森病患者的多巴胺产生量减少。

左旋多巴可减轻肌肉僵硬，改善运动，通常也会显著减少震颤。帕金森病患者服用左旋多巴可使病情明显改善。该药物可使许多轻症患者几乎恢复正常的活动能力，使一些已经卧床的患者恢复行走。

对于患有其他可导致与帕金森病（帕金森综合征）有类似症状疾病（例如多系统萎缩和进行性核上麻痹）的患者，左旋多巴的作用很小。

左旋多巴是一种多巴胺前体。即，可在体内转化成多巴胺。这种转化发生于基底神经节，左旋多巴在此可帮助补偿因帕金森病引起的多巴胺减少。然而，在左旋多巴到达脑部之前，其中一部分会在肠道和血液中转化为多巴胺。肠道和血液中含有多巴胺会增加副作用的风险，例如呕吐、直立性低血压和潮红。卡比多巴与左旋多巴联合使用，可防止左旋多巴在到达基底神经节之前转化为多巴胺。于是，副作用减少，脑部获得的多巴胺更多。

多潘立酮可用于治疗左旋多巴（和其他抗帕金森病药物）的副作用，如恶心、呕吐和直立性低血压。与卡比多巴一样，多潘立酮可减少左旋多巴在肠道和心血管系统（心脏和血管）转化为多巴胺的量，而左旋多巴在这些部位发生转化会增加副作用风险。在美国，多潘立酮并不容易获得。

为给每位个体患者决定左旋多巴的最佳剂量，医生必须在控制疾病与减少副作用之间寻求平衡，副作用可能会使患者可耐受的左旋多巴剂量受限。这些副作用包括

恶心

呕吐

头晕目眩

称为运动障碍的(嘴、脸和四肢的)不自主运动

梦魇

幻觉和偏执（精神病症状）

血压变化

意识模糊

强制性或强迫性行为或难以控制冲动，例如，导致强迫性赌博或无法控制的支出

有时，即使左旋多巴引起了幻觉、偏执或意识模糊，也需继续用药以维持运动功能。在这种情况下，使用某些抗精神病药物（如喹硫平、氯氮平或匹莫范色林）来减轻这些副作用。

服用左旋多巴 5 年或更久后，超过半数患者可交替出现对药物反应良好与对药物毫无反应两种状态，这被称为“开-关”现象。在几秒钟内，患者可能会从活动良好迅速变得完全不能活动。每次服药后的活动时间变短，并在下一次计划用药之前就可能出现症状，称之为“关”现象。同时，因左旋多巴的使用，症状可能伴有不自主运动，包括扭体或多动。以下选项之一可用于暂时控制“关”现象：

服用更低、更频繁的剂量

改用一种释放入血速度更为缓慢的左旋多巴(控释制剂)

加入多巴胺受体激动剂或金刚烷胺

然而，15到20年后，这种负面影响会难以抑制。此时，可考虑外科治疗。

左旋多巴/卡比多巴(可在欧洲获得)的制剂可以使用连接到插入小肠的饲管的泵来给药。该泵可连续输送左旋多巴，从而保持药物水平大致相同，不太可能发生副作用。这种配方正在研究中，用于治疗有重度症状但无法用药物缓解且不能接受脑部手术治疗的患者。这种配方似乎大大减少了关闭时间，提高了生活质量。