无毒性家用产品*
黏合剂
制酸药
沐浴油†
漂浮浴缸玩具
漂白剂（次氯酸钠低于6%）
美体护肤系列
泡沫沐浴皂（去垢剂）†
蜡烛
聚乙二醇
羧甲基纤维素（用于胶卷、书籍及其他产品包装的脱水材料）
蓖麻油
鲸蜡醇（也称作棕榈基油，是用于某些化妆品如洗发香波和护发素中的物质）
粉笔（碳酸钙）
古龙香水
避孕药
皮质类固醇（用于皮肤的）
化妆品
蜡笔
香体剂
除臭剂，喷雾剂和制冷剂
尿疹护臀膏和药膏
除草剂
干电池（碱性）
纤维软化剂
发光产品，例如发光棒和发光项链
甘油
硬脂酸甘油酯
石墨
胶（例如阿拉伯胶、琼脂以及印度胶 ）
洗手液、护手霜和消毒剂（酒精）
过氧化氢（3% 医用）
香
不可擦除的记号笔
墨水（圆珠笔一管的量）
碘化盐
高岭土
羊毛脂
洗衣凝珠（洗涤剂）
“铅”笔（实际由石墨作成）
亚油酸
亚麻籽油（没有煮熟）
白板笔
火柴
甲基纤维素
矿物油†
模型陶土
报纸
颜料（水彩或水性）
香水
凡士林
肥料（家用）
聚乙二醇，例如聚乙二醇硬脂酸酯
聚山梨酯
油灰
香囊（精油、粉剂）
剃须膏和洗液
二氧化硅
肥皂及肥皂类产品（包括洗手皂）
鲸油
淀粉与浆料
硬脂酸
防晒剂
滑石粉（除吸入性外）
二氧化钛
牙膏（带或不带氟化物）
三乙酸甘油酯
维生素（儿童的多种维生素，含或不含铁）
维生素（多种维生素，不含铁）
蜡或石蜡
氧化锌
氧化锆
*几乎所有物质在足量摄入时都可能有毒。
†中等黏性（稠度）的物质，如油和清洁剂吞服无毒性作用，如果吸入肺部，则可能会导致严重的肺损伤。