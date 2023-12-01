什么是中毒？
什么东西有毒？
几乎所有东西在量大时都可能会造成伤害。如果您服用过量，即使处方药和非处方药也可能是危险的。
很难列出所有可能有毒的东西。但可以肯定地说，如果某个东西不是专门供您吃、喝、吸入或涂在身体上的，您就不应该使用它。但是，您家里的许多东西需不具危险性。了解这一点很重要，因为儿童通常会尝或吃他们发现的东西。
谁有中毒的危险？
中毒风险较高的人群包括：
年幼的孩子，因为他们喜欢把东西放进自己的嘴里
年长的人，可能会混淆和混用他们的药物
工作涉及化学品的工人
物质使用障碍患者，尤其是使用阿片类药物如羟考酮、海洛因和芬太尼的患者
故意服毒自杀者——这样做或想要这样做的人应寻求心理健康帮助
中毒有哪些症状？
症状根据毒物的类型和数量有所不同。症状根据年龄和健康情况也有不同。您可能会立即出现症状。也可能需要几小时或几天才能发现任何症状。
中毒的可能症状：
呕吐
呼吸困难
意识模糊、困倦或无意识
腹痛
有些毒药只有在它们损伤了身体的某些部位（如肾脏或肝脏）之后才会导致症状。
如果有人中毒，我该怎么办？
如果有人看起来病情很严重且可能中毒了，应致电寻求紧急医疗救助（美国的大部分地区为 911）。
如果一个人可能中毒了但看起来病情不是很严重，请联系中毒控制中心寻求建议（美国：1-800-222-1222）。通常患者可在家治疗。世界卫生组织提供了一份世界中毒控制中心目录。
如果有人中毒：
试着明确毒物是什么
明确吞食了多少毒物
如果毒物是清洁产品或药品，请将原装容器带到医院，以便医生查看
除非医生或中毒控制中心告知您，否则请不要尝试让此人呕吐。
对于化学品泄漏：
去除任何接触化学品的衣服、鞋子或珠宝
用肥皂和水充分清洗皮肤
如果毒物累及您的眼睛，用水或盐水（无菌盐水）冲洗
如果您因有毒气体中毒，请立即呼吸新鲜空气。如果您正在帮助有毒化学物质或气体中毒的人，请避免自己中毒。只有穿戴防护装备的专业人员才能进入有毒化学品或气体的区域。
医生如何判断我是否中毒？
医生会根据您的症状和发生情况的描述怀疑中毒。
医生会问问题来确定毒物是什么以及吞咽了多少。
医生如何治疗中毒？
大多数中毒患者会康复。有些人可能需要在医院接受护理。
随着时间的推移，您的身体会自行消除大部分毒物。根据毒物的类型，医生可能会：
给您使用药物，让您的心率和血压恢复正常
对您使用呼吸机（呼吸器）来帮助您呼吸
给您使用活性炭，它可以阻止您吞下的毒物进入血液
给您使用一种针对特定毒物的药物（解毒剂）
使用特殊的过滤器去除血液中的毒素（一种称为血液透析的过程）
只有少数毒素有解毒剂。纳洛酮是阿片类药物（如海洛因）的解毒剂。它可以挽救服用过量阿片类药物的人的生命。
我该如何预防中毒？
将药品保存在原装容器中以防止混淆
将家用清洁剂、药品和其他可能的毒物放在儿童无法触及的地方
切勿将毒物放入饮水杯或瓶中
遵循药品和家居用品的使用说明
将过期或不需要的药品藏在猫砂或其他不引人注意的材料中丢弃，或致电您所在地的药房以寻求处置建议