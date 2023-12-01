几乎所有东西在量大时都可能会造成伤害。如果您服用过量，即使处方药和非处方药也可能是危险的。

很难列出所有可能有毒的东西。但可以肯定地说，如果某个东西不是专门供您吃、喝、吸入或涂在身体上的，您就不应该使用它。但是，您家里的许多东西需不具危险性。了解这一点很重要，因为儿童通常会尝或吃他们发现的东西。