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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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中毒概述

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 12月 2023
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获得完整的细节

什么是中毒？

中毒是因吞下、吸入或触摸有毒（毒性）物引起的疾病。在美国，每年中毒的人数超过 200 万。这包括意外过量使用非法药物或尝试自杀的人。大多数人不会病得很严重。但有些人会很严重，并可能死亡。

  • 为了安全起见，请将药品和清洁产品保存其原装容器中

  • 将药品和清洁产品存放在儿童触及不到的地方

  • 中毒可以是轻微的，也可能危及生命

  • 按照指示小心服用药物

  • 询问医生您是否可以安全地同时服用多种药物

什么东西有毒？

几乎所有东西在量大时都可能会造成伤害。如果您服用过量，即使处方药和非处方药也可能是危险的。

很难列出所有可能有毒的东西。但可以肯定地说，如果某个东西不是专门供您吃、喝、吸入或涂在身体上的，您就不应该使用它。但是，您家里的许多东西需不具危险性。了解这一点很重要，因为儿童通常会尝或吃他们发现的东西。

无毒性家用产品*

  1. 黏合剂

  2. 制酸药

  3. 沐浴油†

  4. 漂浮浴缸玩具

  5. 漂白剂（次氯酸钠低于6%）

  6. 美体护肤系列

  7. 泡沫沐浴皂（去垢剂）†

  8. 蜡烛

  9. 聚乙二醇

  10. 羧甲基纤维素（用于胶卷、书籍及其他产品包装的脱水材料）

  11. 蓖麻油

  12. 鲸蜡醇（也称作棕榈基油，是用于某些化妆品如洗发香波和护发素中的物质）

  13. 粉笔（碳酸钙）

  14. 古龙香水

  15. 避孕药

  16. 皮质类固醇（用于皮肤的）

  17. 化妆品

  18. 蜡笔

  19. 香体剂

  20. 除臭剂，喷雾剂和制冷剂

  21. 尿疹护臀膏和药膏

  22. 除草剂

  23. 干电池（碱性）

  24. 纤维软化剂

  25. 发光产品，例如发光棒和发光项链

  26. 甘油

  27. 硬脂酸甘油酯

  28. 石墨

  29. 胶（例如阿拉伯胶、琼脂以及印度胶 ）

  30. 洗手液、护手霜和消毒剂（酒精）

  31. 过氧化氢（3% 医用）

  33. 不可擦除的记号笔

  34. 墨水（圆珠笔一管的量）

  35. 碘化盐

  36. 高岭土

  37. 羊毛脂

  38. 洗衣凝珠（洗涤剂）

  39. “铅”笔（实际由石墨作成）

  40. 亚油酸

  41. 亚麻籽油（没有煮熟）

  42. 白板笔

  43. 火柴

  44. 甲基纤维素

  45. 矿物油†

  46. 模型陶土

  47. 报纸

  48. 颜料（水彩或水性）

  49. 香水

  50. 凡士林

  51. 肥料（家用）

  52. 聚乙二醇，例如聚乙二醇硬脂酸酯

  53. 聚山梨酯

  54. 油灰

  55. 香囊（精油、粉剂）

  56. 剃须膏和洗液

  57. 二氧化硅

  58. 肥皂及肥皂类产品（包括洗手皂）

  59. 鲸油

  60. 淀粉与浆料

  61. 硬脂酸

  62. 防晒剂

  63. 滑石粉（除吸入性外）

  64. 二氧化钛

  65. 牙膏（带或不带氟化物）

  66. 三乙酸甘油酯

  67. 维生素（儿童的多种维生素，含或不含铁）

  68. 维生素（多种维生素，不含铁）

  69. 蜡或石蜡

  70. 氧化锌

  71. 氧化锆

*几乎所有物质在足量摄入时都可能有毒。

†中等黏性（稠度）的物质，如油和清洁剂吞服无毒性作用，如果吸入肺部，则可能会导致严重的肺损伤。

谁有中毒的危险？

中毒风险较高的人群包括：

  • 年幼的孩子，因为他们喜欢把东西放进自己的嘴里

  • 年长的人，可能会混淆和混用他们的药物

  • 工作涉及化学品的工人

  • 物质使用障碍患者，尤其是使用阿片类药物如羟考酮、海洛因和芬太尼的患者

  • 故意服毒自杀者——这样做或想要这样做的人应寻求心理健康帮助

中毒有哪些症状？

症状根据毒物的类型和数量有所不同。症状根据年龄和健康情况也有不同。您可能会立即出现症状。也可能需要几小时或几天才能发现任何症状。

中毒的可能症状：

  • 呕吐

  • 呼吸困难

  • 意识模糊、困倦或无意识

  • 腹痛

有些毒药只有在它们损伤了身体的某些部位（如肾脏或肝脏）之后才会导致症状。

如果有人中毒，我该怎么办？

如果有人看起来病情很严重且可能中毒了，应致电寻求紧急医疗救助（美国的大部分地区为 911）。

如果一个人可能中毒了但看起来病情不是很严重，请联系中毒控制中心寻求建议（美国：1-800-222-1222）。通常患者可在家治疗。世界卫生组织提供了一份世界中毒控制中心目录。

如果有人中毒：

  • 试着明确毒物是什么

  • 明确吞食了多少毒物

  • 如果毒物是清洁产品或药品，请将原装容器带到医院，以便医生查看

除非医生或中毒控制中心告知您，否则请不要尝试让此人呕吐。

对于化学品泄漏：

  • 去除任何接触化学品的衣服、鞋子或珠宝

  • 用肥皂和水充分清洗皮肤

  • 如果毒物累及您的眼睛，用水或盐水（无菌盐水）冲洗

如果您因有毒气体中毒，请立即呼吸新鲜空气。如果您正在帮助有毒化学物质或气体中毒的人，请避免自己中毒。只有穿戴防护装备的专业人员才能进入有毒化学品或气体的区域。

医生如何判断我是否中毒？

医生会根据您的症状和发生情况的描述怀疑中毒。

医生会问问题来确定毒物是什么以及吞咽了多少。

医生如何治疗中毒？

大多数中毒患者会康复。有些人可能需要在医院接受护理。

随着时间的推移，您的身体会自行消除大部分毒物。根据毒物的类型，医生可能会：

  • 给您使用药物，让您的心率和血压恢复正常

  • 对您使用呼吸机（呼吸器）来帮助您呼吸

  • 给您使用活性炭，它可以阻止您吞下的毒物进入血液

  • 给您使用一种针对特定毒物的药物（解毒剂）

  • 使用特殊的过滤器去除血液中的毒素（一种称为血液透析的过程）

只有少数毒素有解毒剂。纳洛酮是阿片类药物（如海洛因）的解毒剂。它可以挽救服用过量阿片类药物的人的生命。

我该如何预防中毒？

  • 将药品保存在原装容器中以防止混淆

  • 将家用清洁剂、药品和其他可能的毒物放在儿童无法触及的地方

  • 切勿将毒物放入饮水杯或瓶中

  • 遵循药品和家居用品的使用说明

  • 将过期或不需要的药品藏在猫砂或其他不引人注意的材料中丢弃，或致电您所在地的药房以寻求处置建议

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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