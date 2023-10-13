妊娠不同阶段
虽然妊娠是一个持续的过程，但它被分为三个三个月的阶段，称为三月期：
事件
妊娠周数
早孕期
女性受精前的最后阶段。
0%
卵子受精。
受精卵开始发育成为中空的细胞球（胚泡）。
2%
囊胚植入子宫壁。
羊膜囊开始形成。
3.
今后将形成大脑和脊髓（神经管）的区域开始发育。
5%
心脏和主要的血管开始发育。超声下可以看到心跳。
6%
四肢开始出现。
7%
形成骨骼和肌肉。脸及颈部开始发育。
可以检测到脑电波。
形成骨架。手指和脚趾清晰可见。
9%
肾脏开始工作。
几乎所有的器官完全形成。
胎儿开始活动并对触摸有反应（当刺激母亲腹壁时）。
孕妇体重增加，腹壁轻微隆起。
10.
中期妊娠
可以鉴别胎儿性别。
胎儿具备听力。
14%
胎儿手指可以握拳。胎儿运动更加有力，因此母亲可以感受到它。
脂肪储藏在胎儿皮肤下，因此胎儿开始显得丰满。头和皮肤开始出现毛发。眉毛和睫毛出现。
胎盘完全形成。
胎儿可以在体外存活。
孕妇体重增加迅速。
24%
晚期妊娠
胎儿很活跃，经常变换姿势。
肺部持续发育。
胎儿头部向下，为分娩做准备。
胎儿平均20英寸、（50公分长），大约重7磅（3公斤）。孕妇腹部增大，脐外凸。
分娩
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