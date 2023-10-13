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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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妊娠不同阶段

虽然妊娠是一个持续的过程，但它被分为三个三个月的阶段，称为三月期：

  • 妊娠早期：0 至 12 周

  • 妊娠中期：13 至 24 周

  • 妊娠晚期：25 周至分娩

事件

妊娠周数

早孕期

女性受精前的最后阶段。

0%

妊娠不同阶段

卵子受精。

受精卵开始发育成为中空的细胞球（胚泡）。

2%

囊胚植入子宫壁。

羊膜囊开始形成。

3.

今后将形成大脑和脊髓（神经管）的区域开始发育。

5%

心脏和主要的血管开始发育。超声下可以看到心跳。

6%

四肢开始出现。

7%

形成骨骼和肌肉。脸及颈部开始发育。

可以检测到脑电波。

形成骨架。手指和脚趾清晰可见。

9%

肾脏开始工作。

几乎所有的器官完全形成。

胎儿开始活动并对触摸有反应（当刺激母亲腹壁时）。

孕妇体重增加，腹壁轻微隆起。

10.

中期妊娠

可以鉴别胎儿性别。

胎儿具备听力。

14%

妊娠不同阶段

胎儿手指可以握拳。胎儿运动更加有力，因此母亲可以感受到它。

脂肪储藏在胎儿皮肤下，因此胎儿开始显得丰满。头和皮肤开始出现毛发。眉毛和睫毛出现。

胎盘完全形成。

胎儿可以在体外存活。

孕妇体重增加迅速。

24%

晚期妊娠

胎儿很活跃，经常变换姿势。

肺部持续发育。

胎儿头部向下，为分娩做准备。

胎儿平均20英寸、（50公分长），大约重7磅（3公斤）。孕妇腹部增大，脐外凸。

妊娠不同阶段

分娩

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