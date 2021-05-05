婴儿经过几个阶段的发展，开始时是受精卵。卵发育成胚泡、胚胎，然后是胎儿。
受精
在每个正常的月经周期中，大约在上次月经后 14 天，通常一个卵子（卵细胞）从一侧卵巢内排出。卵子的释放被称为排卵。卵子进入输卵管中的漏斗形末端。
排卵时，宫颈粘液黏液会变得更稀薄，弹性增强，使精子能够迅速进入宫腔。在排精后5分钟内，精子可以通过阴道、宫颈进入宫腔，然后达到输卵管壶腹部，受精通常就在这里发生。输卵管粘膜黏膜上皮细胞有利于受精。
如果卵子没有受精，它沿着输卵管向下移动到子宫并在那里退化，然后随下次月经经子宫排出。
如果有精子穿入卵子，就是受精。输卵管壁内细小的纤毛帮助受精卵从输卵管向子宫移动。在受精卵沿着输卵管移动到子宫的过程中，受精卵的细胞会不断分裂。3～~5天后受精卵到达宫腔。
在宫腔内，细胞继续分裂，形成一个中空的球状细胞团，称为胚泡。受精后约 6 天胚泡植入子宫壁。
假如有一个以上的卵子排出并受精，那么就会发生多胎妊娠，通常是两个（双胞胎）。因为每个卵子和每个精子上的遗传物质稍有不同，所以每个受精卵都不同。这种双胞胎是双卵双胎。与之不同的是单卵双胎，它是由一个受精卵分裂发育成为两个胚胎。因为一个卵子由一个精子受精，所以两个胚胎的遗传物质是相同的。
从卵子到受精卵
每月有一个卵子从卵巢排出并进入输卵管。性交后，精子通过阴道、宫颈、宫腔进入输卵管，在这里，其中一个精子使卵子受精。受精卵在不断分裂的同时沿输卵管移动进入子宫。首先，受精卵成为实心球细胞。然后变成称为胚泡的空心球细胞。
在子宫内，胚泡种植入子宫壁，在这里发育成附着在胎盘上并被充满羊水的羊膜囊包裹的胚胎。
胚泡的发育
受精后大约 6 天，胚泡附着在子宫内膜上，通常靠近顶部。这一过程称为着床，在第 9 或第 10 天完成。
胚泡壁为单层细胞，只有一个区域增厚形成3~～4层细胞。这一区域的内层细胞发育成为胚胎，外层细胞埋入子宫内膜形成胎盘。胎盘可以分泌多种激素以维持妊娠。例如，胎盘产生HCG，它能够抑制卵巢排卵、刺激卵巢持续产生雌激素和孕酮。胎盘还能将营养物质和氧从母体运送到胎儿，并将胎儿的代谢产物运送至母体。
胎盘的一些细胞发育成为围绕胚胎的外层囊壁（绒毛膜）。其他细胞发育成膜的内层（羊膜），其形成羊膜囊。当形成羊膜囊时（大约10到12天），胚泡被视为胚胎。羊膜囊内充满清亮的液体（羊水），并随着悬浮在里面的胚胎不断发育而扩大。
胚胎的发育
下一个发育阶段是胚泡在宫腔一侧的子宫内膜下发育成为胚胎。此阶段的特征是大部分内脏器官和躯体结构形成。大多数器官在受精后大约 3 周开始形成，相当于怀孕 5 周（因为医生从最后一次月经的第一天开始确定怀孕日期，通常在受精前 2 周）。此时，胚胎伸长，首先显示人体形状。此后不久，脑和脊髓（神经管）开始发育。在受精第16或17天，心脏和大血管开始发育。在第20天，心脏开始将液体泵入血管，第21天开始出现最早的红细胞。此后，血管继续在胚胎和胎盘中发育。
受精后10周（即孕12周），除脑和脊髓外，几乎所有器官都已形成。脑和脊髓将在整个孕期内继续发育成熟。大部分畸形都发生在器官形成时期。在这期间，胚胎最容易受到药物、射线和病毒的损害。因此，孕妇在此期间不应接种任何活病毒疫苗或服用任何药物，除非它们被认为对保护孕妇的健康至关重要（参见妊娠期用药）。
约孕8周时的胚胎及胎盘
孕8周时，胚胎及胎盘实际发育了6周。胎盘形成细小的绒毛伸入子宫壁内。胚胎的血管通过脐带进入绒毛。
绒毛内胚胎的血和流经绒毛周围间隙的母血被一层薄膜隔开。这种结构：
胚胎悬浮在羊膜囊内的羊水中。
羊水可以：
羊膜囊结实并且有弹性。
胚儿和胎盘的发育
在受精8周末（即孕10周），胚胎发育成为胎儿。在这一阶段，已形成的各种结构进一步发育。以下是妊娠的不同标志：
孕12周：胎儿充满宫腔。
大约 14 周：可鉴别性别。
大约16～~20周：孕妇可以感觉到胎动。经产妇比初产妇早2周感觉到胎动。
大约 24 周：胎儿可以在体外存活。
胎肺持续发育直至接近分娩才成熟。脑细胞量在整个孕期都不断增加并延长至出生后1年。
当胎盘发育时，它会伸出细小头发样的突起到子宫壁里。这些突起的主干和分支像树支树枝样复杂的排列。这很大程度的地增加了子宫壁和胎盘间的接触，因此营养和废弃物质可以交换。胎盘在18~20周时完全形成，但整个妊娠期都会继续发育。分娩时的重量约为1磅。
妊娠不同阶段
虽然妊娠是一个持续的过程，但它被分为三个三个月的阶段，称为三月期：
事件
妊娠周数
早孕期
女性受精前的最后阶段。
0%
卵子受精。
受精卵开始发育成为中空的细胞球（胚泡）。
2%
囊胚植入子宫壁。
羊膜囊开始形成。
3.
今后将形成大脑和脊髓（神经管）的区域开始发育。
5%
心脏和主要的血管开始发育。超声下可以看到心跳。
6%
四肢开始出现。
7%
形成骨骼和肌肉。脸及颈部开始发育。
可以检测到脑电波。
形成骨架。手指和脚趾清晰可见。
9%
肾脏开始工作。
几乎所有的器官完全形成。
胎儿开始活动并对触摸有反应（当刺激母亲腹壁时）。
孕妇体重增加，腹壁轻微隆起。
10.
中期妊娠
可以鉴别胎儿性别。
胎儿具备听力。
14%
胎儿手指可以握拳。胎儿运动更加有力，因此母亲可以感受到它。
脂肪储藏在胎儿皮肤下，因此胎儿开始显得丰满。头和皮肤开始出现毛发。眉毛和睫毛出现。
胎盘完全形成。
胎儿可以在体外存活。
孕妇体重增加迅速。
24%
晚期妊娠
胎儿很活跃，经常变换姿势。
肺部持续发育。
胎儿头部向下，为分娩做准备。
胎儿平均20英寸、（50公分长），大约重7磅（3公斤）。孕妇腹部增大，脐外凸。
分娩
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