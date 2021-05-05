在每个正常的月经周期中，大约在上次月经后 14 天，通常一个卵子（卵细胞）从一侧卵巢内排出。卵子的释放被称为排卵。卵子进入输卵管中的漏斗形末端。

排卵时，宫颈粘液黏液会变得更稀薄，弹性增强，使精子能够迅速进入宫腔。在排精后5分钟内，精子可以通过阴道、宫颈进入宫腔，然后达到输卵管壶腹部，受精通常就在这里发生。输卵管粘膜黏膜上皮细胞有利于受精。

如果卵子没有受精，它沿着输卵管向下移动到子宫并在那里退化，然后随下次月经经子宫排出。

如果有精子穿入卵子，就是受精。输卵管壁内细小的纤毛帮助受精卵从输卵管向子宫移动。在受精卵沿着输卵管移动到子宫的过程中，受精卵的细胞会不断分裂。3～~5天后受精卵到达宫腔。

在宫腔内，细胞继续分裂，形成一个中空的球状细胞团，称为胚泡。受精后约 6 天胚泡植入子宫壁。

假如有一个以上的卵子排出并受精，那么就会发生多胎妊娠，通常是两个（双胞胎）。因为每个卵子和每个精子上的遗传物质稍有不同，所以每个受精卵都不同。这种双胞胎是双卵双胎。与之不同的是单卵双胎，它是由一个受精卵分裂发育成为两个胚胎。因为一个卵子由一个精子受精，所以两个胚胎的遗传物质是相同的。