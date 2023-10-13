鹦鹉病：一种不常见的肺炎类型
鹦鹉病（鹦鹉热）是一种由鹦鹉热衣原体引起的罕见肺炎，这种细菌主要存在于鹦鹉、金刚鹦鹉、长尾鹦鹉和相思鸟等鸟类中。也可见于其他鸟类如鸽子，雀类，小鸡和火鸡。
通常，人群由于吸入患病鸟类的羽毛灰尘或者排泄物而被感染。病原体还可以通过受感染鸟类的叮咬而传染以及少数情况下通过咳嗽产生的微粒在人群之间传播。鹦鹉病主要是在宠物店或家禽农场工作的人群的一种职业病。
在感染后1～3周，患者出现发热、寒战、疲乏以及食欲减退。可出现咳嗽，最初是干咳，但后来咳出绿色痰液（黏稠或变色黏液）。发热持续2～3周后缓慢下降。根据患者的年龄和肺组织累及的范围，病情可轻微或严重。
确定患者是否有表明近期感染鹦鹉热衣原体的某类抗体的血液检查，是确诊的最可靠方法，但医生通常怀疑有鸟类接触史者会出现此感染。
鸟类饲养员和主人可通过避免接触病鸟的羽毛灰尘和鸟笼而保护他们自己。进口商可用四环素对易感鸟类进行45天的治疗，这样一般可以除掉病原体。
鹦鹉病可口服至少10天的四环素进行治疗。康复可能会需要很长时间，特别是对于严重病例。在严重未治疗的鹦鹉病患者中，死亡率可达 30%，但经过适当治疗，大多数人会恢复。