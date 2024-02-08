社区获得性肺炎是指非医院患者中发生的肺部感染，通常发生在免疫系统正常（功能正常）的人群或免疫功能不全的人群中，但免疫功能不全人群中的肺炎将单独讨论。
许多细菌、病毒和真菌可致肺炎。
肺炎最常见的症状为伴痰咳嗽，但胸痛、寒战、发热和呼吸困难也很常见。
医生可通过听诊器听诊肺部和读取胸部 X 光片或计算机断层扫描 (CT) 结果来诊断社区获得性肺炎。
抗生素、抗病毒药或抗真菌药物的选择取决于医生认为是哪种微生物引起了肺炎。
（另见肺炎概述。）
社区获得性肺炎的病因
包括细菌、病毒、真菌和寄生虫在内的很多病原体均可引起社区获得性肺炎。多数情况下，导致肺炎的具体微生物并不明确。但是医生通常可根据患者的年龄与其他因素（如是否有其他疾病）来预测最有可能导致肺炎的微生物。
社区获得性肺炎可发生于免疫系统正常（也称为功能正常）的人群中，也可发生于免疫系统受损（也称为免疫功能不全）的人群中。但是，当医生使用社区获得性肺炎这个术语时，他们通常指免疫系统正常的人群中发生的肺炎。免疫功能不全患者的肺炎将单独讨论（参见免疫功能不全患者的肺炎）。
“行走型肺炎”是一个非医学术语，用于描述无需卧床休息或住院的轻度社区获得性肺炎。有些人甚至感觉良好，可以上班并参与其他日常活动。
肺炎的细菌原因
社区获得性肺炎最常见的细菌性病因是
肺炎链球菌
流感嗜血杆菌
肺炎衣原体
肺炎支原体
在美国，肺炎链球菌（肺炎球菌）每年引发许多住院病例。肺炎球菌有90多种，不过仅有少数会导致最严重的疾病。肺炎球菌性肺炎可能造成非常严重的后果，尤其是幼儿和老人。
流感嗜血杆菌肺炎可发于成人，但更常见于儿童。但是，由于儿童会定期接种抗流感嗜血杆菌疫苗，因此感染少见。流感嗜血杆菌肺炎在患有基础慢性肺部疾病（例如慢性阻塞性肺疾病 [COPD] 和支气管扩张）的成年人中更常见。
肺炎衣原体是导致 5 到 35 岁健康人士肺部感染的第二大原因。肺炎衣原体通常是家庭、大学宿舍和军事训练营里爆发呼吸道感染的原因。其可导致不严重且一般不需要住院的肺炎。鹦鹉热衣原体肺炎（鹦鹉热）是一种由另一种衣原体菌株导致的罕见感染，可发生于养鸟或与其有接触的人。
肺炎支原体导致的感染与肺炎衣原体导致的感染很相似。肺炎支原体更常见于大龄儿童和 40 岁以下的成人，尤其是居住于拥挤环境（如学校、大学宿舍和军营）者。虽然疾病不严重，但症状可持续数周甚至数月。
嗜肺军团菌会导致肺炎和类似流感的症状，有时称作军团病。它约占所有肺炎的 1% 至 8%。军团菌生活在水中，当该生物通过空调系统或供水系统如淋浴传播时，主要在宾馆和医院中引起疾病爆发。人与人之间直接接触传播的方式还没得到确定。
金黄色葡萄球菌可导致对某些类型抗生素耐药的肺炎。该细菌被称作 社区获得耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 (CA-MRSA)，可导致严重的肺炎，主要见于青年人。自 2000 年以来，金黄色葡萄球菌所致的社区获得性肺炎病例数量有所增加，但感染仍然不常见。
肺炎的病毒原因
肺炎的真菌原因
导致肺炎的寄生虫
导致高收入国家人群患社区获得性肺炎的寄生虫包括
鹦鹉病：一种不常见的肺炎类型
鹦鹉病（鹦鹉热）是一种由鹦鹉热衣原体引起的罕见肺炎，这种细菌主要存在于鹦鹉、金刚鹦鹉、长尾鹦鹉和相思鸟等鸟类中。也可见于其他鸟类如鸽子，雀类，小鸡和火鸡。
通常，人群由于吸入患病鸟类的羽毛灰尘或者排泄物而被感染。病原体还可以通过受感染鸟类的叮咬而传染以及少数情况下通过咳嗽产生的微粒在人群之间传播。鹦鹉病主要是在宠物店或家禽农场工作的人群的一种职业病。
在感染后1～3周，患者出现发热、寒战、疲乏以及食欲减退。可出现咳嗽，最初是干咳，但后来咳出绿色痰液（黏稠或变色黏液）。发热持续2～3周后缓慢下降。根据患者的年龄和肺组织累及的范围，病情可轻微或严重。
确定患者是否有表明近期感染鹦鹉热衣原体的某类抗体的血液检查，是确诊的最可靠方法，但医生通常怀疑有鸟类接触史者会出现此感染。
鸟类饲养员和主人可通过避免接触病鸟的羽毛灰尘和鸟笼而保护他们自己。进口商可用四环素对易感鸟类进行45天的治疗，这样一般可以除掉病原体。
鹦鹉病可口服至少10天的四环素进行治疗。康复可能会需要很长时间，特别是对于严重病例。在严重未治疗的鹦鹉病患者中，死亡率可达 30%，但经过适当治疗，大多数人会恢复。
社区获得性肺炎的症状
社区获得性肺炎的症状包括
全身虚弱（不适）
咳嗽
气短
发热
寒战
胸痛
大龄儿童和成人咳嗽常伴咳痰（浓稠或变色的黏液），但婴幼儿、老人常为干咳。呼吸困难一般不严重，而且主要在活动中出现。典型的胸痛随呼吸或咳嗽而加重。有时会出现上腹痛。
症状差异与年龄有关。婴儿和学步儿童的肺炎症状包括激惹和多动。老年人则表现为意识清晰水平下降或意识混乱。老年人和幼儿常无法表达有无胸痛和呼吸困难。发热是常见症状，但老年人可能不发热。
社区获得性肺炎的诊断
通常进行胸部 X 光片检查或计算机断层扫描 (CT)
无论怀疑何种类型肺炎，医生都会用听诊器对患者胸部进行听诊。通常还会进行胸部 X 光片检查或 CT 扫描来确认诊断。
医生通常不需要进行额外的检查来确定导致肺炎的生物，因为通过标准的治疗，大多数生物都能得到有效的治疗，鉴别出此生物对治疗的成功并不重要。但如果医生想要明确病原体（例如，患者的病情在抗生素初始治疗后未见改善），常从痰、血或尿中获得标本进行病原体培养或鉴别病原体的某些部分。但即使做了很多检查，能确证病原体的也不到一半。
有时患者的症状或风险因素可表明肺炎的病因。例如，鸟类爱好者可患鹦鹉热。因此，医生可能会细问患者的工作、爱好或近期出行情况。某些风险因素和症状的组合可能提示军团菌感染。对于首先出现流感或水痘之典型症状的患者，多数发生的肺炎实际上是因病毒导致肺部炎症而引起的细菌性肺炎。但是，有时候流感和水痘会直接导致肺炎。
社区获得性肺炎的治疗
抗生素
有时使用抗病毒或抗真菌药物
医生根据很多因素来确定患者是应该在家中治疗或是由于其高并发症风险应该住院治疗。这些因素包括：
年龄
是否合并如癌症、肝、心或肺部疾病等其他疾病
体格检查或检验中是否有令人担忧的发现
病人生活能否自理或需人帮助
应尽快给予抗菌药。医生可根据感染的严重程度和并发症的风险开具抗生素处方（见表如何治疗社区获得性肺炎？）。还会给患者补液、给予药物以缓解发热和疼痛，并在需要时提供氧气。
由于确定病原体的困难性，医生常依据最可能导致肺炎的病原体选择抗菌药。
通过抗菌治疗，大多数细菌性肺炎可获改善。对于未改善的患者，医生会查找有无其他诊断、少见生物、对用于治疗的抗生素耐药、另一种生物感染、感染的扩散超出肺部（例如，进入肺部内膜 [胸膜]）或其他延缓恢复的某些其他疾病（如免疫系统问题或气道阻塞）。
可以给予抗病毒药奥司他韦、扎那米韦或巴洛沙韦来治疗流感性肺炎。阿昔洛韦可用于治疗水痘病毒性肺炎。如患者被推断患有极其严重的病毒性肺炎，或治疗几天后无改善，医生可能会开具抗菌药以防肺部同时合并细菌感染。
为治疗真菌性肺炎，可给予抗真菌药物。
医生有时还会在治疗的大约6周后进行随访性胸腔X线检查，以确保其中发现的任何异常症状已消退。随访对吸烟者和老年人可能更重要，可确保胸部 X 线上观察到的异常结果仅指示肺炎，而非伴有肺炎的潜在癌症。
如何治疗社区获得性肺炎？
严重度
可能的药物
注释
其他无危险因素的健康人的轻度肺炎*
阿莫西林
阿奇霉素
克拉霉素
强力霉素
为口服药物。
家中治疗。
有高危因素的轻度肺炎*
阿莫西林
阿莫西林/克拉维酸
阿奇霉素
头孢泊肟
头孢呋辛
克拉霉素
强力霉素
左氧氟沙星
莫西沙星
常为口服药物。
常联合用药。
家中治疗。
中度肺炎
或
生活不能自理者
阿奇霉素
头孢噻肟
头孢曲松
左氧氟沙星
莫西沙星
常住院静脉给药。
常联合用药。
伴许多高危因素的重度肺炎*
治疗中度肺炎的某些药物
Aztreonam
Cefepime
环丙沙星
亚胺培南/西司他丁
美罗培南
哌拉西林/三唑巴坦
药物经常在重症监护室内通过静脉给予。
常联合用药。
* 危险因素包括心脏或肺部疾病、癌症、酒精使用障碍、年龄为 65 岁以上、近期使用抗生素和免疫系统较弱（例如，由于 HIV、器官移植或使用抑制免疫系统的药物）。
社区获得性肺炎的预后
大多数社区获得性肺炎可完全康复。但有些肺炎可能致命，最常见于婴儿和老年人。军团菌感染的死亡率更高，可能是因为患者在患病之前就健康状况不佳。