社区获得性肺炎最常见的细菌性病因是

肺炎链球菌

流感嗜血杆菌

肺炎衣原体

肺炎支原体

在美国，肺炎链球菌（肺炎球菌）每年引发许多住院病例。肺炎球菌有90多种，不过仅有少数会导致最严重的疾病。肺炎球菌性肺炎可能造成非常严重的后果，尤其是幼儿和老人。

流感嗜血杆菌肺炎可发于成人，但更常见于儿童。但是，由于儿童会定期接种抗流感嗜血杆菌疫苗，因此感染少见。流感嗜血杆菌肺炎在患有基础慢性肺部疾病（例如慢性阻塞性肺疾病 [COPD] 和支气管扩张）的成年人中更常见。

肺炎衣原体是导致 5 到 35 岁健康人士肺部感染的第二大原因。肺炎衣原体通常是家庭、大学宿舍和军事训练营里爆发呼吸道感染的原因。其可导致不严重且一般不需要住院的肺炎。鹦鹉热衣原体肺炎（鹦鹉热）是一种由另一种衣原体菌株导致的罕见感染，可发生于养鸟或与其有接触的人。

肺炎支原体导致的感染与肺炎衣原体导致的感染很相似。肺炎支原体更常见于大龄儿童和 40 岁以下的成人，尤其是居住于拥挤环境（如学校、大学宿舍和军营）者。虽然疾病不严重，但症状可持续数周甚至数月。

嗜肺军团菌会导致肺炎和类似流感的症状，有时称作军团病。它约占所有肺炎的 1% 至 8%。军团菌生活在水中，当该生物通过空调系统或供水系统如淋浴传播时，主要在宾馆和医院中引起疾病爆发。人与人之间直接接触传播的方式还没得到确定。

金黄色葡萄球菌可导致对某些类型抗生素耐药的肺炎。该细菌被称作 社区获得耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 (CA-MRSA)，可导致严重的肺炎，主要见于青年人。自 2000 年以来，金黄色葡萄球菌所致的社区获得性肺炎病例数量有所增加，但感染仍然不常见。

铜绿假单胞菌是导致囊性纤维化与其他肺部疾病患者以及免疫系统受损者患上肺炎的极为常见的原因。