部分克罗恩病药物的副作用
药物
一些副作用
注释
氨基水杨酸盐
常见：恶心、头痛、头晕、疲劳、发热、皮疹和可逆性男性不孕
罕见：肝炎，胰腺炎，或肺炎和溶血性贫血
腹痛、眩晕和乏力与剂量有关。
肝炎和胰腺炎与剂量无关。
常见：发热和皮疹
罕见：胰腺炎，心包炎和肺炎
对于奥沙拉嗪：水样泻
柳氮磺胺吡啶引起的大多数副作用与氨基水杨酸类药物相同，但出现频率明显降低。
类固醇
泼尼松
糖尿病、高血压、白内障、骨质疏松、皮肤变薄、精神障碍，急性精神病、情绪波动、感染、痤疮，过多的体毛（多毛症），月经不规则，胃炎，胃溃疡等疾病
糖尿病和高血压更有可能发生在有其他危险因素的人。
甲基泼尼松龙
布地奈德
糖尿病、高血压、白内障、骨质疏松
布地奈德的副作用与泼尼松相同，但程度较轻。
免疫调节药物
厌食、恶心、呕吐、全身感觉不舒服、感染、癌症、过敏反应、胰腺炎、白细胞计数降低、骨髓抑制、肝功能障碍和淋巴瘤发病危险增加
副作用，通常是剂量依赖性，包括骨髓抑制和肝脏功能障碍。
需要定期进行血液监测。
甲氨蝶呤
恶心、呕吐、腹部不适、头痛、皮疹、口腔溃疡、疲劳、脱发、肝硬化、白细胞计数降低和感染
患者应每天服用 1 毫克叶酸。
肝毒性可能与用药剂量和治疗时长相关。
甲氨蝶呤还会导致妊娠期间流产和胎儿畸形，因此不能用于孕妇或可能怀孕的人。有生育能力的患者使用甲氨蝶呤时，应使用有效的避孕方法。
环孢素
高血压、恶心、呕吐、腹泻、肾衰竭、震颤、感染、痫性发作、神经病变、淋巴瘤（淋巴系统癌症）、头痛、下肢痉挛和出现针刺感
此药物主要用于治疗出现瘘管的患者。
副作用更可能与长期使用有关。
他克莫司
类似于环孢素
此药物与环孢素密切相关，且副作用相同。
生物制剂
英夫利西单抗
输液反应、感染、癌症、腹部疼痛、肝功能障碍，和白血胞减少
输液反应是潜在的副作用，发生在输液时（如发烧、寒战、荨麻疹，血压下降，或呼吸困难）。
在开始治疗之前，患者应该接受结核病和乙型肝炎筛查。
阿达木单抗
注射部位疼痛或瘙痒（超敏反应）、头痛、感染和癌症
副作用类似于英夫利西单抗，但由于阿达木单抗采用在皮肤下面（皮下）给药，因此不会引起输注反应。
在注射部位发生的超敏反应包括疼痛、皮疹、瘙痒和荨麻疹。也可能发生更严重的超敏反应。
培塞利珠单抗
类似于英夫利西单抗和阿达木单抗
培塞利珠单抗的作用原理和副作用与英夫利西单抗和阿达木单抗相似。给药方式为皮下注射。
一些医生建议孕妇和/或哺乳期妇女使用此药，而非英夫利昔单抗或阿达木单抗。
维得利珠单抗
感染、超敏反应和普通感冒
这种药物有进行性多灶性白质脑病 (PML) 的理论风险。
那他珠单抗
感染和超敏反应
由于已知存在发生 PML 的风险，该药物的使用受到限制。
优特克单抗
感染和超敏反应
只有在用其他药物治疗不起作用的情况下，才使用该药物。
米吉珠单抗
上呼吸道感染、唇疱疹、其他感染、注射部位反应（疼痛、发红或肿胀）、头痛、关节疼痛的风险增加
患者应在治疗前接受结核病筛查。
这种药物不应用于某些活动性感染患者。
治疗前检查肝酶和胆红素。
应在开始治疗前完成适合年龄的疫苗接种。治疗期间必须避免接种活疫苗。
Risankizumab
感染、头痛、疲劳、普通感冒
大部分副作用会在几周内改善
Guselkumab
超敏反应、上呼吸道感染和其他感染风险增加
患者应在治疗前接受结核病筛查。
这种药物不应用于某些活动性感染患者。
炎症性肠病患者在治疗前和治疗期间应检查肝酶和胆红素水平。
应在开始治疗前完成适合年龄的疫苗接种。治疗期间必须避免接种活疫苗。
小分子制剂
乌帕替尼
胆固醇水平升高、头痛、带状疱疹感染和其他感染的风险增加
其他罕见的副作用包括血栓、心脏病发作和中风的风险增加。
当 1 种或多种肿瘤坏死因子 (TNF) 抑制剂（如英夫利昔单抗和阿达木单抗）反应不足或不耐受时，可给予这种药物。
艾曲莫德
可能增加感染风险，降低白细胞计数
这种药物不适用于有心脏病发作或不稳定型心绞痛、心力衰竭、中风以及某些心律失常问题病史的患者。