进行性多灶性白质脑病(PML)

进行性多灶性白质脑病是一种罕见的脑部感染，由 JC （John Cunningham）病毒引起。
免疫功能低下者最易患此病。
患者可逐渐出现笨拙、语言障碍、部分性失明、精神功能快速衰退。
常在9个月内死亡。
需进行头部影像学和腰穿检查。
治疗导致免疫功能低下的原发病可能有助于人们活得更久。
（另请参见脑部感染概述）
进行性多灶性白质脑病是一种罕见的由JC病毒引起的感染。常在儿童期感染JC病毒。多数成人为JC病毒携带者，但并不发病。
病毒潜伏在体内，一旦出现某些情况（如免疫系统受损），便可刺激病毒，使之重新激活，并开始繁殖。因此，该疾病主要影响免疫系统因疾病(例如白血病、淋巴瘤或艾滋病))或抑制免疫系统(免疫抑制剂))或改变免疫系统(免疫调节剂)的药物而被削弱的人。这些药物包括用于预防移植器官排异或治疗癌症或自身免疫疾病(例如系统性红斑狼疮（狼疮）或多发性硬化症的药物。这些药物包括纳他珠单抗和利妥昔单抗（单克隆抗体）以及 brentuximab vedotin（一种与靶向癌细胞的特定抗体联合的抗癌药物）。
PML 的症状
JC病毒被激活前没有任何症状。
进行性多灶性白质脑病的症状可能会逐渐开始，通常会逐渐恶化。根据所感染的脑部区域而有所不同
首发症状可能是笨拙、虚弱或说话或思考困难。随着疾病的发展，许多人会患上痴呆症，无法说话。视力可能会受到影响。进行性多灶性白质脑病患者最终会卧床不起。头痛和癫痫很少发生，主要发生在艾滋病患者身上。
患者常在症状出现后1～9个月内死亡，少数患者病程稍长（约2年）。
服用抑制免疫系统的药物(如纳他珠单抗)时出现进行性多灶性白质脑病的人，一旦停药，可能会恢复。然而，许多人仍然存在与感染相关的问题。
PML 的诊断
磁共振成像
脊椎穿刺
免疫系统减弱的人群症状不明原因逐渐恶化，则提示进行性多灶性白质脑病。
进行头部磁共振成像检查。通常可检测出提示诊断的异常。
通过脊椎穿刺（腰穿）取得脑脊液样本（流经覆盖脑部和脊髓的组织的液体）。可产生一个基因许多拷贝的聚合酶链反应（PCR）技术用于检测脑脊液中JC病毒的DNA。
PML 的治疗
如果病因是免疫系统减弱，需病因治疗
对于进行性多灶性白质脑病，没有任何治疗已被证明有效。但是，如果对导致免疫系统受损的疾病进行治疗，可延长患者的生存期。例如，如果病因是艾滋病，可用抗逆转录病毒疗法。
如果患者正在服用免疫抑制剂或其他影响免疫系统的药物(如纳他珠单抗)，停药可能会导致进行性多灶性白质脑病消退。然后用血浆置换法从血液中除去药物，特别是当药物是那他珠单抗(用于治疗多发性硬化症)时。
接受抗逆转录病毒治疗或停止服用免疫抑制剂的患者可能会出现免疫重建炎性综合征(IRIS)。在这种疾病中，正在恢复的免疫系统会对JC病毒发起强烈的攻击，导致症状暂时恶化。应用皮质类固醇可减轻症状。
帕博利珠单抗和纳武利尤单抗（免疫检查点抑制剂）可能有助于减轻症状并减缓进行性多灶性白质脑病的进展，但这些作用尚未得到证实。