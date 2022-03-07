进行性多灶性白质脑病(PML)

进行性多灶性白质脑病是一种罕见的脑部感染，由 JC （John Cunningham）病毒引起。

免疫功能低下者最易患此病。

患者可逐渐出现笨拙、语言障碍、部分性失明、精神功能快速衰退。

常在9个月内死亡。

需进行头部影像学和腰穿检查。

治疗导致免疫功能低下的原发病可能有助于人们活得更久。

（另请参见脑部感染概述）

进行性多灶性白质脑病是一种罕见的由JC病毒引起的感染。常在儿童期感染JC病毒。多数成人为JC病毒携带者，但并不发病。

病毒潜伏在体内，一旦出现某些情况（如免疫系统受损），便可刺激病毒，使之重新激活，并开始繁殖。因此，该疾病主要影响免疫系统因疾病(例如白血病、淋巴瘤或艾滋病))或抑制免疫系统(免疫抑制剂))或改变免疫系统(免疫调节剂)的药物而被削弱的人。这些药物包括用于预防移植器官排异或治疗癌症或自身免疫疾病(例如系统性红斑狼疮（狼疮）或多发性硬化症的药物。这些药物包括纳他珠单抗和利妥昔单抗（单克隆抗体）以及 brentuximab vedotin（一种与靶向癌细胞的特定抗体联合的抗癌药物）。

PML 的症状 JC病毒被激活前没有任何症状。 进行性多灶性白质脑病的症状可能会逐渐开始，通常会逐渐恶化。根据所感染的脑部区域而有所不同 首发症状可能是笨拙、虚弱或说话或思考困难。随着疾病的发展，许多人会患上痴呆症，无法说话。视力可能会受到影响。进行性多灶性白质脑病患者最终会卧床不起。头痛和癫痫很少发生，主要发生在艾滋病患者身上。 患者常在症状出现后1～9个月内死亡，少数患者病程稍长（约2年）。 服用抑制免疫系统的药物(如纳他珠单抗)时出现进行性多灶性白质脑病的人，一旦停药，可能会恢复。然而，许多人仍然存在与感染相关的问题。

PML 的诊断 磁共振成像

脊椎穿刺 免疫系统减弱的人群症状不明原因逐渐恶化，则提示进行性多灶性白质脑病。 进行头部磁共振成像检查。通常可检测出提示诊断的异常。 通过脊椎穿刺（腰穿）取得脑脊液样本（流经覆盖脑部和脊髓的组织的液体）。可产生一个基因许多拷贝的聚合酶链反应（PCR）技术用于检测脑脊液中JC病毒的DNA。