溃疡性结肠炎部分药物的副作用
药物
一些副作用
注释
氨基水杨酸盐
常见：恶心、头痛、头晕、疲劳、发热、皮疹和可逆性男性不孕
罕见：肝炎，胰腺炎，或肺炎和溶血性贫血
腹痛、眩晕和乏力与剂量有关。
肝炎和胰腺炎与剂量无关。
常见：发热和皮疹
罕见：胰腺炎，心包炎和肺炎
对于奥沙拉嗪：水样泻
最见副作用可见柳氮磺胺吡啶副作用与其他氨基水杨酸类相似，但次数少得多。
类固醇
泼尼松
糖尿病、高血压、白内障、骨质疏松、皮肤变薄、精神障碍，急性精神病、情绪波动、感染、痤疮，过多的体毛（多毛症），月经不规则，胃炎，胃溃疡等疾病
糖尿病和高血压更有可能发生在有其他危险因素的人。
布地奈德
糖尿病、高血压、白内障、骨质疏松
布地奈德的副作用与泼尼松相同，但程度较轻。
氢化可的松（灌肠剂或泡沫）
部分药物会被人体吸收，但即使长期使用，也很少有人出现严重的副作用（与泼尼松等类固醇药物不同）。
氢化可的松灌肠剂或泡沫主要适用于累及直肠或直肠附近大肠的溃疡性结肠炎。
免疫调节剂
厌食、恶心、呕吐、全身感觉不舒服、感染、癌症、过敏反应、胰腺炎、白细胞计数低、骨髓抑制和肝功能障碍
副作用，通常是剂量依赖性，包括骨髓抑制和肝脏功能障碍。
需要定期进行血液监测。
环孢素
高血压、恶心、呕吐、腹泻、肾衰竭、震颤、感染、癫痫、神经病变、和诱发淋巴瘤（淋巴系统癌症）
副作用更可能与长期使用有关。
他克莫司
类似于环孢素
此药物与环孢素密切相关，且副作用相同。
生物制剂和相关药物
英夫利西单抗
输液反应、感染、癌症、腹部疼痛、肝功能障碍，和白血胞减少
输液反应是潜在的副作用，发生在输液时（如发烧、寒战、荨麻疹，血压下降，或呼吸困难）。
在开始治疗之前，患者应该接受结核病和乙型肝炎筛查。
阿达木单抗
注射部位疼痛或瘙痒（超敏反应）、头痛、感染和癌症
副作用类似于英夫利西单抗，但由于阿达木单抗采用在皮肤下面（皮下）给药，因此不会引起输注反应。
在注射部位发生的其他超敏反应包括皮疹和荨麻疹。也可能发生更严重的超敏反应。
戈利木单抗
皮下注射时，可能会出现注射部位疼痛或瘙痒（超敏反应）、感染和癌症
副作用类似于英夫利西单抗。
当皮下注射时，这种药物不会引起输注反应。
在注射部位发生的其他超敏反应包括皮疹和荨麻疹。也可能发生更严重的超敏反应。
维得利珠单抗
感染、超敏反应、普通感冒
可能出现进行性多灶性白质脑病 (PML)，但发病风险极低。
优特克单抗
注射部位反应（疼痛、发红、肿胀）、感冒样症状、寒战、头痛、疲倦感、腹泻、下背痛、排尿疼痛、皮疹或瘙痒
这种药物可能会增加患癌风险。可能发生鳞状细胞癌（一种皮肤癌）。
可能发生导致脑肿胀的疾病（可逆性后部白质脑病综合征）。
米吉珠单抗
上呼吸道感染和唇疱疹、注射部位反应（疼痛、发红或肿胀）、头痛、关节疼痛的风险增加
患者应在治疗前接受结核病筛查。
治疗前和治疗期间会检查肝酶和胆红素水平。
所有适龄疫苗接种应在治疗前完成。治疗期间必须避免接种所有活疫苗。
Risankizumab
感染、头痛、疲劳、普通感冒
大部分副作用会在几周内改善
Guselkumab
可能出现超敏反应，上呼吸道感染风险增加
患者应在治疗前接受结核病、乙型肝炎和丙型肝炎筛查。
治疗前和治疗期间会检查肝酶和胆红素水平。
所有适合年龄的疫苗接种必须在治疗前完成。治疗期间必须避免接种所有活疫苗。
在未进行预防的情况下，本药不应用于未控制的感染（包括结核病、HIV 或乙型肝炎）。
小分子制剂
托法替布
胆固醇水平升高、头痛、带状疱疹感染和其他感染的风险增加
其他罕见的副作用包括血栓、心脏病发作和中风的风险增加。
患者应在治疗开始前和治疗期间接受结核病筛查。
乌帕替尼
胆固醇水平升高、头痛、带状疱疹感染和其他感染的风险增加
其他罕见的副作用包括血栓、心脏病发作和中风的风险增加。
患者应在治疗开始前和治疗期间接受结核病筛查。
奥扎尼莫德
上呼吸道感染、头痛、肝脏炎症
患者应在治疗开始前接受结核病筛查。
服用单胺氧化酶抑制剂（MAOI；例如司来吉兰、苯乙肼和利奈唑胺）的患者不应服用这种药物。
艾曲莫德
可能增加感染风险，降低白细胞计数
这种药物不适用于有心脏病发作或不稳定型心绞痛、心力衰竭、中风以及某些心律失常问题病史的患者。