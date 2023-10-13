一些诊断程序
程序
检查的身体部位或样本
描述
羊膜腔穿刺术
包围在胎儿周围的囊中的液体
用针穿过腹壁得到液体，进行分析，监测胎儿的异常情况
动脉造影（血管造影）
身体的任何部位的动脉，通常为脑、心脏、肾、主动脉或腿部的动脉
通过一根薄管（导管）使用造影剂注入进行 X光研究，导管被通入要研究的动脉，监测、勾勒或突出动脉中的堵塞
听力测定
耳
用耳机评估听力，以及区分特定音色的声音和音量的能力
听诊
心
用听诊器听心脏声音的异常
钡餐 X光
食管、胃、肠或直肠
X光监测溃疡、肿瘤或其它异常
活检
身体的任何组织
提取组织样本，并在显微镜下研究，检查是否存在癌症或其它异常
血压测量
通常为手臂
通常使用充气臂带缠绕手臂，测量血压的高低
血液化验
通常采集手臂的血液样本
测量血液中的物质，评估器官功能，帮助诊断和监测各种疾病
骨髓穿刺
髋骨或胸骨
通过针提取骨髓样本，使用显微镜检查血液细胞的异常
支气管镜
肺气道
使用观察管直接检查肿瘤或其它异常
心导管检查
心
将导管插入血管并穿入心脏，研究心脏功能和结构
绒膜绒毛取样
胎盘
提取样本在显微镜下研究，检查胎儿的异常
染色体分析
血
在显微镜下研究，监测遗传疾病或确定胎儿性别
结肠镜检查
大肠
使用观察管直接检查肿瘤或其它异常
阴道镜
宫颈
使用放大透镜，直接检查
计算机断层扫描 (CT)
身体的任何部位
用计算机增强X光研究检查结构异常
锥切活组织检查
宫颈
锥形组织提取和检查，通常使用加热线圈或激光
培养
身体任何部位的样本（通常为液体，如血液或尿液）
检查样本微生物的生长，确定细菌或真菌的感染
扩张和刮宫术（D和C）
子宫颈和子宫
使用尖锐的工具（刮匙）采集样本，在显微镜下研究样本，检查子宫内膜的异常。
双能X光吸收计量法（DEXA）
骨骼，集中于具体部位，通产为髋部、脊椎和腕部
低剂量X光扫描，确定骨密度
超声心动图
心
使用声波研究心脏的结构和功能
心电图(ECG)
心
使用电极接触手臂、腿和胸，研究心脏的电活动
脑电图（EEG）
脑
使用电极接触头皮，研究脑的电活动
肌电图
肌肉
使用小针刺入肌肉，记录肌肉的电活动
电生理学检查
心
将导管插入血管，并通入心脏，检查心脏节奏或电传导异常
内镜逆行胰胆管造影（ERCP）
胆道
注射不透X光染料后使用挠性观察导管，对胆道进行X光研究
内镜检查
消化道
使用挠性观察导管直接检查内部结构
酶联免疫吸附试验（ELISA）
通常为血液
检查包括将血液样本与能够触发过敏的物质（过敏原）混合或与微生物混合，检查具体抗体的存在
荧光透视
消化道、心脏或肺
持续的X光检查可以让医生看到活动的器官的内部
子宫镜检查
子宫
使用挠性观察导管直接检查子宫内部
静脉尿路造影
肾和泌尿道
将不透X光染料注入静脉（静脉注射），用X光研究肾和泌尿道
关节抽吸术
关节，尤其是肩部、肘部、手指、髋、膝、踝和脚趾
抽取关节空隙内的液体进行研究，检查血液细胞、矿物质结晶和微生物
腹腔镜检查
腹部
使用观察管直接检查，将观察管通入腹部的切口，诊断和治疗腹部异常
磁共振成像 (MRI)
身体的任何部位
使用强磁场和无线电波造影检查，检查结构性异常
乳房 X 线摄影
乳房
X光检查乳腺癌
纵隔镜检查
胸
将观察管插入胸骨上部的小切口，直接检查肺之间的胸部区域
脊髓造影
脊柱
注射不透X光染料后，对脊柱进行单纯或计算机增强X光研究
神经传导检查
神经
将电极或针沿神经通道插入，确定神经脉冲波的速度
隐血检测
大肠
监测大便中的血液
检眼镜检查
眼睛
使用可将光照射到眼睛的手持设备，直接研究，监测眼内的异常
早期子宫颈癌涂片（Pap）检查
宫颈
在显微镜下研究子宫颈的刮片细胞，进行癌症监测
穿刺
腹部
将针插入腹腔，提取液体并研究
经皮肝胆管造影
肝和胆管
将不透 X光染料注射入肝，对肝和胆管进行 X光研究
正电子发射断层扫描 (PET)
脑和心脏
使用释放辐射的粒子（正电子）造影，监测功能异常
肺功能检查
肺
当测试人群向检测仪器吹气时，检查肺屏气、吸入气体和运出气体，以及氧气和二氧化碳的交换能力
放射性核素成像
许多器官
使用释放辐射的粒子（放射性核素）造影，监测血流、结构或功能的异常
反射检查
腱
通过人体刺激（如轻拍）监测神经功能异常
逆行尿路造影
膀胱和输尿管
将不透X光染料注入输尿管后研究膀胱和输尿管的X光
乙状结肠镜检查
结肠、大肠的末端
使用观察管直接研究，监测肿瘤或其它异常
皮肤过敏检查
通常为手臂或背部
将包含可能过敏原的溶液置于皮肤上，然后用针刺皮肤，检查过敏
脊椎穿刺（腰椎穿刺）
脊柱
将针插入髋骨，提取脊髓液体，检查脊髓液异常
肺活量测定
肺
肺功能检查包括向测量设备吹气
应力测试
心
使用踏车或其它运动器械以及心电图，检查费力时的心脏功能（如果测试人群不能运动，可使用一种药物模拟运动的影响）
胸腔穿刺
覆盖肺和胸壁内膜的两层隔膜——胸膜之间的空隙（胸膜腔）
用针提取该腔内的液体，监测异常
胸腔镜检查
肺
通过观察管，研究肺表面、胸膜和胸膜腔
鼓室
耳
将仪器伸入耳，测量中耳的耐压性（阻抗），并使用声波，确定听力损失的原因
超声波检查（超声扫描）
身体的任何部位
使用声波成像监测结构或功能异常
尿液分析
肾和泌尿道
对尿样进行化学分析，监测蛋白质、糖、酮和血细胞
静脉造影
静脉
不透X光染料进行X光研究（类似于动脉造影），监测静脉堵塞