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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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一些诊断程序

程序

检查的身体部位或样本

描述

羊膜腔穿刺术

包围在胎儿周围的囊中的液体

用针穿过腹壁得到液体，进行分析，监测胎儿的异常情况

动脉造影（血管造影）

身体的任何部位的动脉，通常为脑、心脏、肾、主动脉或腿部的动脉

通过一根薄管（导管）使用造影剂注入进行 X光研究，导管被通入要研究的动脉，监测、勾勒或突出动脉中的堵塞

听力测定

用耳机评估听力，以及区分特定音色的声音和音量的能力

听诊

用听诊器听心脏声音的异常

钡餐 X光

食管、胃、肠或直肠

X光监测溃疡、肿瘤或其它异常

活检

身体的任何组织

提取组织样本，并在显微镜下研究，检查是否存在癌症或其它异常

血压测量

通常为手臂

通常使用充气臂带缠绕手臂，测量血压的高低

血液化验

通常采集手臂的血液样本

测量血液中的物质，评估器官功能，帮助诊断和监测各种疾病

骨髓穿刺

髋骨或胸骨

通过针提取骨髓样本，使用显微镜检查血液细胞的异常

支气管镜

肺气道

使用观察管直接检查肿瘤或其它异常

心导管检查

将导管插入血管并穿入心脏，研究心脏功能和结构

绒膜绒毛取样

胎盘

提取样本在显微镜下研究，检查胎儿的异常

染色体分析

在显微镜下研究，监测遗传疾病或确定胎儿性别

结肠镜检查

大肠

使用观察管直接检查肿瘤或其它异常

阴道镜

宫颈

使用放大透镜，直接检查

计算机断层扫描 (CT)

身体的任何部位

用计算机增强X光研究检查结构异常

锥切活组织检查

宫颈

锥形组织提取和检查，通常使用加热线圈或激光

培养

身体任何部位的样本（通常为液体，如血液或尿液）

检查样本微生物的生长，确定细菌或真菌的感染

扩张和刮宫术（D和C）

子宫颈和子宫

使用尖锐的工具（刮匙）采集样本，在显微镜下研究样本，检查子宫内膜的异常。

双能X光吸收计量法（DEXA）

骨骼，集中于具体部位，通产为髋部、脊椎和腕部

低剂量X光扫描，确定骨密度

超声心动图

使用声波研究心脏的结构和功能

心电图(ECG)

使用电极接触手臂、腿和胸，研究心脏的电活动

脑电图（EEG）

使用电极接触头皮，研究脑的电活动

肌电图

肌肉

使用小针刺入肌肉，记录肌肉的电活动

电生理学检查

将导管插入血管，并通入心脏，检查心脏节奏或电传导异常

内镜逆行胰胆管造影（ERCP）

胆道

注射不透X光染料后使用挠性观察导管，对胆道进行X光研究

内镜检查

消化道

使用挠性观察导管直接检查内部结构

酶联免疫吸附试验（ELISA）

通常为血液

检查包括将血液样本与能够触发过敏的物质（过敏原）混合或与微生物混合，检查具体抗体的存在

荧光透视

消化道、心脏或肺

持续的X光检查可以让医生看到活动的器官的内部

子宫镜检查

子宫

使用挠性观察导管直接检查子宫内部

静脉尿路造影

肾和泌尿道

将不透X光染料注入静脉（静脉注射），用X光研究肾和泌尿道

关节抽吸术

关节，尤其是肩部、肘部、手指、髋、膝、踝和脚趾

抽取关节空隙内的液体进行研究，检查血液细胞、矿物质结晶和微生物

腹腔镜检查

腹部

使用观察管直接检查，将观察管通入腹部的切口，诊断和治疗腹部异常

磁共振成像 (MRI)

身体的任何部位

使用强磁场和无线电波造影检查，检查结构性异常

乳房 X 线摄影

乳房

X光检查乳腺癌

纵隔镜检查

将观察管插入胸骨上部的小切口，直接检查肺之间的胸部区域

脊髓造影

脊柱

注射不透X光染料后，对脊柱进行单纯或计算机增强X光研究

神经传导检查

神经

将电极或针沿神经通道插入，确定神经脉冲波的速度

隐血检测

大肠

监测大便中的血液

检眼镜检查

眼睛

使用可将光照射到眼睛的手持设备，直接研究，监测眼内的异常

早期子宫颈癌涂片（Pap）检查

宫颈

在显微镜下研究子宫颈的刮片细胞，进行癌症监测

穿刺

腹部

将针插入腹腔，提取液体并研究

经皮肝胆管造影

肝和胆管

将不透 X光染料注射入肝，对肝和胆管进行 X光研究

正电子发射断层扫描 (PET)

脑和心脏

使用释放辐射的粒子（正电子）造影，监测功能异常

肺功能检查

当测试人群向检测仪器吹气时，检查肺屏气、吸入气体和运出气体，以及氧气和二氧化碳的交换能力

放射性核素成像

许多器官

使用释放辐射的粒子（放射性核素）造影，监测血流、结构或功能的异常

反射检查

通过人体刺激（如轻拍）监测神经功能异常

逆行尿路造影

膀胱和输尿管

将不透X光染料注入输尿管后研究膀胱和输尿管的X光

乙状结肠镜检查

结肠、大肠的末端

使用观察管直接研究，监测肿瘤或其它异常

皮肤过敏检查

通常为手臂或背部

将包含可能过敏原的溶液置于皮肤上，然后用针刺皮肤，检查过敏

脊椎穿刺（腰椎穿刺）

脊柱

将针插入髋骨，提取脊髓液体，检查脊髓液异常

肺活量测定

肺功能检查包括向测量设备吹气

应力测试

使用踏车或其它运动器械以及心电图，检查费力时的心脏功能（如果测试人群不能运动，可使用一种药物模拟运动的影响）

胸腔穿刺

覆盖肺和胸壁内膜的两层隔膜——胸膜之间的空隙（胸膜腔）

用针提取该腔内的液体，监测异常

胸腔镜检查

通过观察管，研究肺表面、胸膜和胸膜腔

鼓室

将仪器伸入耳，测量中耳的耐压性（阻抗），并使用声波，确定听力损失的原因

超声波检查（超声扫描）

身体的任何部位

使用声波成像监测结构或功能异常

尿液分析

肾和泌尿道

对尿样进行化学分析，监测蛋白质、糖、酮和血细胞

静脉造影

静脉

不透X光染料进行X光研究（类似于动脉造影），监测静脉堵塞

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