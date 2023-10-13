一些药物与圣约翰草的相互作用
药物疗效
说明
一些抗精神病药物（例如氯氮平）
圣约翰草可能会降低抗精神病药的疗效。
苯二氮䓬类药物
圣约翰草在治疗焦虑症时能降低这些药物的疗效，并且增加困倦等副作用的风险。
环孢素
圣约翰草可降低环孢霉素在血液中的水平，使之药效减轻，具有潜在的危险结果（例如器官移植的排斥反应）。
地高辛
圣约翰草可降低地高辛的血药浓度，使之药效减低，具有潜在的危险结果。
凝血因子Xa抑制剂（例如利伐沙班）用作血液稀释剂
圣约翰草可降低凝血因子Xa抑制剂在血液中的水平。
伊马替尼（一种癌症化疗药物）
圣约翰草可能会降低伊马替尼的疗效。
铁
圣约翰草可减少铁的吸收。
单胺氧化酶抑制剂(MAOI)
圣约翰草可增强单胺氧化酶抑制剂的效用，可能引起需要紧急处理的非常高的血压。
非核苷类逆转录酶抑制剂
圣约翰草可增加这些药物的代谢，减少其药效。
口服避孕药
圣约翰草增加口服避孕药的代谢，减少其药效。
奥美拉唑
圣约翰草可降低奥美拉唑的血液浓度，降低其有效性。
羟考酮
圣约翰草可能会降低羟考酮的疗效。
通过某种酶代谢的药物（如氯吡格雷）
圣约翰草可能会降低这类药物的疗效。
苯妥英
圣约翰草可能会降低苯妥英的疗效。
光敏药物（如胺碘酮、萘普生、磺脲类 [如格列吡嗪] 和磺胺类抗生素）
与这些药物联合使用时，圣约翰草可增加光敏性。
蛋白酶抑制剂（例如茚地那韦或沙奎那韦），用于治疗人类免疫缺陷病毒(HIV)感染
圣约翰草可能会降低蛋白酶抑制剂在血液中的水平，并降低其疗效。
选择性5-羟色胺再摄取抑制剂（SSRI，例如氟西汀、帕罗西汀和舍曲林）
圣约翰草可能会增加这些药物的疗效。
三环类抗抑郁药
圣约翰草可能会降低这些药物的疗效。
华法林
圣约翰草可能会降低华法林血药浓度，使之药效减低，并很可能形成血凝块。