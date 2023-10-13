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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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一些药物与圣约翰草的相互作用

药物疗效

说明

一些抗精神病药物（例如氯氮平）

圣约翰草可能会降低抗精神病药的疗效。

苯二氮䓬类药物

圣约翰草在治疗焦虑症时能降低这些药物的疗效，并且增加困倦等副作用的风险。

环孢素

圣约翰草可降低环孢霉素在血液中的水平，使之药效减轻，具有潜在的危险结果（例如器官移植的排斥反应）。

地高辛

圣约翰草可降低地高辛的血药浓度，使之药效减低，具有潜在的危险结果。

凝血因子Xa抑制剂（例如利伐沙班）用作血液稀释剂

圣约翰草可降低凝血因子Xa抑制剂在血液中的水平。

伊马替尼（一种癌症化疗药物）

圣约翰草可能会降低伊马替尼的疗效。

圣约翰草可减少铁的吸收。

单胺氧化酶抑制剂(MAOI)

圣约翰草可增强单胺氧化酶抑制剂的效用，可能引起需要紧急处理的非常高的血压。

非核苷类逆转录酶抑制剂

圣约翰草可增加这些药物的代谢，减少其药效。

口服避孕药

圣约翰草增加口服避孕药的代谢，减少其药效。

奥美拉唑

圣约翰草可降低奥美拉唑的血液浓度，降低其有效性。

羟考酮

圣约翰草可能会降低羟考酮的疗效。

通过某种酶代谢的药物（如氯吡格雷）

圣约翰草可能会降低这类药物的疗效。

苯妥英

圣约翰草可能会降低苯妥英的疗效。

光敏药物（如胺碘酮、萘普生、磺脲类 [如格列吡嗪] 和磺胺类抗生素）

与这些药物联合使用时，圣约翰草可增加光敏性。

蛋白酶抑制剂（例如茚地那韦或沙奎那韦），用于治疗人类免疫缺陷病毒(HIV)感染

圣约翰草可能会降低蛋白酶抑制剂在血液中的水平，并降低其疗效。

选择性5-羟色胺再摄取抑制剂（SSRI，例如氟西汀、帕罗西汀和舍曲林）

圣约翰草可能会增加这些药物的疗效。

三环类抗抑郁药

圣约翰草可能会降低这些药物的疗效。

华法林

圣约翰草可能会降低华法林血药浓度，使之药效减低，并很可能形成血凝块。

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