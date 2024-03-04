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圣约翰草

作者：Laura Shane-McWhorter, PharmD, University of Utah College of Pharmacy
已审核/已修订 3月 2024
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圣约翰草的花中微红的物质包含着大量具有生物学活性的成分，包括金丝桃素和贯叶金丝桃素。

（另请参见膳食补充剂概述。）

圣约翰草声称的益处

人们服用圣约翰草主要是为了缓解轻度到中度抑郁症状。 

圣约翰草也被用于治疗皮肤病，包括银屑病和儿童注意力缺陷/多动障碍（ADHD）。

据称圣约翰草可抑制HIV，HIV是导致艾滋病的病毒。然而，圣约翰草会干扰许多对 HIV 感染更有效的药物的作用。

圣约翰草的益处证据

已经对圣约翰草进行了许多安慰剂对照研究。总体而言，这些研究表明，圣约翰草可能会使轻度至中度抑郁症患者受益，并且可能与某些传统抗抑郁药一样有效。然而，大多数研究并未表明圣约翰草对重度抑郁症有效。

圣约翰草在治疗ADHD或皮肤病方面的有效性尚未得到充分研究，因而被认为未经证实。

圣约翰草可能有助于缓解更年期症状，如潮热。

圣约翰草的副作用

圣约翰草可能会增加对阳光的敏感性。其他副作用包括口干、便秘、疲劳、精神错乱以及躁郁症患者出现躁狂症。 

妊娠期间，圣约翰草会增加子宫肌肉张力，因此可能会增加流产的风险。

圣约翰草与药物的相互作用

圣约翰草的一大问题是，它与人们使用的许多药物会产生不良相互作用（请参阅表圣约翰草与药物的相互作用）。这些相互作用可导致毒性反应或药物疗效减低。

表格
表格

一些药物与圣约翰草的相互作用

药物疗效

说明

一些抗精神病药物（例如氯氮平）

圣约翰草可能会降低抗精神病药的疗效。

苯二氮䓬类药物

圣约翰草在治疗焦虑症时能降低这些药物的疗效，并且增加困倦等副作用的风险。

环孢素

圣约翰草可降低环孢霉素在血液中的水平，使之药效减轻，具有潜在的危险结果（例如器官移植的排斥反应）。

地高辛

圣约翰草可降低地高辛的血药浓度，使之药效减低，具有潜在的危险结果。

凝血因子Xa抑制剂（例如利伐沙班）用作血液稀释剂

圣约翰草可降低凝血因子Xa抑制剂在血液中的水平。

伊马替尼（一种癌症化疗药物）

圣约翰草可能会降低伊马替尼的疗效。

圣约翰草可减少铁的吸收。

单胺氧化酶抑制剂(MAOI)

圣约翰草可增强单胺氧化酶抑制剂的效用，可能引起需要紧急处理的非常高的血压。

非核苷类逆转录酶抑制剂

圣约翰草可增加这些药物的代谢，减少其药效。

口服避孕药

圣约翰草增加口服避孕药的代谢，减少其药效。

奥美拉唑

圣约翰草可降低奥美拉唑的血液浓度，降低其有效性。

羟考酮

圣约翰草可能会降低羟考酮的疗效。

通过某种酶代谢的药物（如氯吡格雷）

圣约翰草可能会降低这类药物的疗效。

苯妥英

圣约翰草可能会降低苯妥英的疗效。

光敏药物（如胺碘酮、萘普生、磺脲类 [如格列吡嗪] 和磺胺类抗生素）

与这些药物联合使用时，圣约翰草可增加光敏性。

蛋白酶抑制剂（例如茚地那韦或沙奎那韦），用于治疗人类免疫缺陷病毒(HIV)感染

圣约翰草可能会降低蛋白酶抑制剂在血液中的水平，并降低其疗效。

选择性5-羟色胺再摄取抑制剂（SSRI，例如氟西汀、帕罗西汀和舍曲林）

圣约翰草可能会增加这些药物的疗效。

三环类抗抑郁药

圣约翰草可能会降低这些药物的疗效。

华法林

圣约翰草可能会降低华法林血药浓度，使之药效减低，并很可能形成血凝块。

圣约翰草的使用建议

圣约翰草可能有助于缓解焦虑和轻度至中度抑郁的症状。美国医师协会表示，圣约翰草可能有助于治疗轻度至中度抑郁症，并且可能引起的副作用可能比传统抗抑郁药物更少。

然而，圣约翰草与许多药物的相互作用是不良的，因此人们在使用前应咨询医生。在一些国家/地区，因多种药物相互作用而禁止使用圣约翰草。

孕妇和使用抗 HIV 感染药物的人不应使用圣约翰草。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。

  1. 美国国家卫生研究院国家补充与整合健康中心：圣约翰草

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版权所有 © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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