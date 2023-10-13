用于治疗心力衰竭的一些药物
药物
注释*
醛固酮拮抗剂
Eplerenone
螺内酯
这些药物抑制醛固酮激素的作用，醛固酮能促进盐和液体的潴留，对心脏可能造成直接的负面影响。
两种都是保钾利尿剂，可延长生存期并减少住院次数。
与螺内酯相比，依普利酮导致男性乳房胀痛或变大的可能性较小。
血管紧张素转化酶 (ACE) 抑制剂
卡托普利
Enalapril
赖诺普利
哌道普利
喹那普利
雷米普利
群多普利
ACE 抑制剂可引起血管增宽（扩张），从而降低心脏的工作量。
它们也可能对心脏有直接的益处。
这些药物是治疗心力衰竭的主要药物。
它们可以减轻症状，降低住院率，延长生命。
血管紧张素 Ⅱ 受体阻滞剂
Candesartan
氯沙坦
缬沙坦
ARB 类作用类似于 ACEI，耐受性更好。
它们可用于不能服用 ACE 抑制剂的患者。
血管紧张素受体/脑啡肽酶抑制剂
缬沙坦联合沙库必曲
这种联合疗法适用于有轻度或中度症状的收缩性心力衰竭患者。在这些患者中，该联合疗法在延长生存期方面的效果优于单独使用 ACE 抑制剂。
患者应至少停用 ACE 抑制剂 36 小时后，再开始接受缬沙坦/沙库必曲治疗。
β-受体阻滞剂
必索洛尔
卡维地洛
美托洛尔
β-受体阻滞剂减慢心率和阻断心脏的过度刺激。
这些药物通常和 ACEI 合用并产生额外的益处。
它们可导致一过性的症状加重，但可产生心功能的长期改善。
强心苷
地高辛
地高辛等强心苷可增强每次心搏的力度，并减慢房颤病人的心率。
鸟苷酸环化酶刺激剂
维利西呱
导致从心脏右侧向肺部输送血液的动脉变宽
袢利尿剂
布美他尼
依他尼酸
呋塞米
Torsemide
帮助排出水盐，因此导致血容量减少。
保钾利尿剂
Amiloride
氨苯喋啶
由于利尿剂可以防止钾的丢失，因此可以与导致钾丢失的噻嗪类利尿剂或袢利尿剂合用。
螺内酯和依普利酮属于保钾利尿剂，也是醛固酮受体阻滞剂。
窦房结抑制剂
伊伐布雷定
伊伐布雷定可用于某些收缩性心力衰竭患者。
钠-葡萄糖共转运蛋白 2 抑制剂
这些糖尿病治疗药物对有或无糖尿病的心衰患者也有帮助
达格列净
通常不用于低血压或肾功能不良的患者
恩格列净
通常不用于低血压或肾功能不良的患者
噻嗪类和噻嗪类样利尿剂
氯噻酮
氢氯噻嗪
吲达帕胺
Metolazone
这些利尿剂的作用与袢利尿剂类似。这两类利尿剂合用特别有效。
阿片类药物
吗啡
吗啡可缓解急症伴随的焦虑症状，如急性肺水肿。
需要小心监控。
血管扩张剂
肼屈嗪
硝酸异山梨酯
硝酸甘油
血管扩张剂可扩张血管。
这些药通常在那些不能使用 ACEI 或血管紧张素 Ⅱ 受体抑制剂的患者中使用。
硝酸甘油特别适用于同时患有心力衰竭和心绞痛的患者和患有急性心力衰竭的患者
肼苯哒嗪类与硝酸盐类合用已证明是有效的，特别是在非洲裔人群中
* 抗高血压药列表显示 ACE 抑制剂、血管紧张素 II 受体阻滞剂、利尿剂和 β-受体阻滞剂的部分副作用。