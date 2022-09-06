心力衰竭是指心脏的泵血能力无法满足身体需求，导致血流减慢，血液积聚在静脉和肺内（充血），并且/或者出现其他可能进一步削弱心功能或使心脏僵硬的改变。治疗心力衰竭的药物包括
有助于缓解症状的药物：利尿剂、血管扩张剂或地高辛
有助于延长生存期的药物：血管紧张素转化酶 (ACE) 抑制剂、β-受体阻滞剂、醛固酮拮抗剂、血管紧张素 II 受体阻滞剂 (ARB)、血管紧张素受体/脑啡肽酶抑制剂 (ARNI)、钠-葡萄糖共转运蛋白 2 抑制剂 (SGLT2) 或窦房结抑制剂
使用哪类药物取决于心力衰竭的类型。对于收缩性心力衰竭（射血分数降低的心力衰竭 [HFrEF]），各类药物都有帮助。对于舒张性心力衰竭（射血分数保留型心力衰竭 [HFpEF]），通常只使用 ACE 抑制剂、ARB、醛固酮拮抗剂、β-受体阻滞剂和 SGLT2 抑制剂。对于射血分数轻度降低的心力衰竭 (HFmrEF)，ARNI 和 SGLT2 抑制剂可能有帮助。
患者应按时服药并确保随时备有医生在处方中开出的药物，这一点很重要。
醛固酮拮抗剂
醛固酮是一种激素，可使肾脏保留盐和水。因此，醛固酮拮抗剂（阻断剂）可直接阻断醛固酮的效应（不同于起间接阻断作用的 ACE 抑制剂），有助于控制体液潴留。这类药物可延长心力衰竭患者的生存期并缩短住院时间。
血管紧张素转化酶 (ACE) 抑制剂
血管紧张素 II 是一种激素，可触发醛固酮和血管加压素的释放，而醛固酮和血管加压素均可使肾脏保留盐和水。因此，ACE 抑制剂有助于控制体液潴留，是治疗收缩性心力衰竭的一类主要药物。这些药物不仅能够减少症状和住院天数，而且可以延长寿命。ACE 抑制剂可降低血液中血管紧张素 Ⅱ 的水平，从而使醛固酮水平下降，这在正常情况下有助于升高血压（见图调节血压：肾素-血管紧张素-醛固酮系统）。同时，ACEI 能扩张动静脉和促进肾排出多余水分从而减轻心脏的负荷。这类药亦直接有利于心脏及血管壁。
血管紧张素 II 受体阻滞剂 (ARB)
血管紧张素 Ⅱ 受体阻滞剂 (ARB) 的作用与 ACE 抑制剂类似。如果有些患者不能耐受 ACE 抑制剂引起的副作用——咳嗽，则可改用 ARB，这类药物不太可能引起咳嗽。
血管紧张素受体/脑啡肽酶抑制剂
血管紧张素受体/脑啡肽酶抑制剂 (ARNI) 是一种用于治疗心力衰竭的新型组合药物。它们包括一种 ARB 和一种脑啡肽酶抑制剂（一类新药）。脑啡肽酶是一种参与对机体排钠起信号作用的某些物质（肽）分解的酶。这类药物通过抑制这些肽的分解，降低血压并增加钠排泄，从而减轻心脏的工作负荷。在收缩性心力衰竭患者中，这类药物在延长生存期方面的效果优于 ACE 抑制剂或 ARB 单独用药。
β-受体阻滞剂
β受体阻滞剂用于心力衰竭治疗中，现在常与ACEI合用于治疗心力衰竭。这些药物可阻断去甲肾上腺素（增加心脏的负荷）的效应，并能长期改善心功能和生存期，是收缩性心力衰竭患者的一种基本疗法。β 受体阻滞剂可以首先减小心脏收缩力，因此，当心力衰竭被药物稳定下来后，随后也会减小心收缩力。
地高辛
地高辛，最古老的治疗心力衰竭的药物之一，可以增加心肌收缩力，减慢心率。地高辛有助于缓解有些收缩期心力衰竭患者的症状，但与此处讨论的其他抗心力衰竭药不同，它不能延长患者的生存期。
利尿剂
如果仅限盐不能减轻体液潴留，医生通常会开一些利尿剂（“水丸”）。这些药物通过增加尿量，减少血容量而有助于肾排出盐及水分。
袢利尿剂（如呋塞米、托拉塞米或布美他尼）是最常用于治疗心力衰竭的利尿剂。这些利尿剂通常长期口服，但在紧急情况下，静脉注射也非常有效。袢利尿剂通常适用于中重度心力衰竭。
噻嗪类利尿剂（如氢氯噻嗪）的作用温和，可降低血压，特别适用于同时患有高血压的心力衰竭病人。
袢利尿剂和噻嗪类利尿剂可使钾在尿液中流失，导致低钾血症。因此，也可能给予能使血钾水平升高的利尿剂（保钾利尿剂）或钾补充剂。对于所有心力衰竭患者，螺内酯都是首选的保钾利尿剂，除非患者的肾功能严重减退，否则应使用螺内酯。它能延长心衰患者的生存期。
利尿剂可能加重尿失禁。因此，利尿剂应定时服用，以免发生尿失禁时找不到卫生间。
窦房结抑制剂
窦房结是心脏的一部分，可触发心跳并设置心率。伊伐布雷定是这类可减慢窦房结起搏速率的药物中首先被发现的药物。减慢心率可降低心脏的工作负荷，并有助于减少某些心衰患者需要住院的次数。
钠-葡萄糖共转运蛋白 2 抑制剂 (SGLT2)
钠-葡萄糖共转运蛋白 2 抑制剂用于治疗糖尿病。除了降低血糖（葡萄糖）水平之外，这类药物也对心肌和血管具有有益作用。达格列净是这类药物中的一种，已被证明可减少心力衰竭症状并改善某些收缩性心力衰竭患者的生活质量。这类药物中的另一种药物恩格列净已被证明可减少因舒张性心力衰竭而住院的情况。
血管扩张剂
血管扩张剂（增宽血管的药物）可使心脏能更轻松地泵血。与更为有效的 ACE 抑制剂或血管紧张素 II 受体阻滞剂相比，肼屈嗪、硝酸异山梨酯、硝酸甘油贴片或喷雾剂等血管扩张剂现在不常使用。尽管如此，不能服用 ACE 抑制剂或血管紧张素 II 受体阻滞剂或者这些药物无效的患者会受益于血管扩张剂。在一些出现晚期症状的病人中，这些药物与 ACEI 或血管紧张素抑制剂联用可以改善生活质量并延长寿命。
其他用于治疗心力衰竭的药物
其他药物有时也有助于治疗。
如果心律异常，可给予抗心律失常药（见表治疗心律失常使用的一些药物）。
医生也尝试使用除地高辛外可增强心脏泵血能力的药物，但迄今为止，尚无疗效得到证实的其他药物，并且有些药物会增加死亡危险。
用于治疗心力衰竭的一些药物
药物
注释*
醛固酮拮抗剂
Eplerenone
螺内酯
这些药物抑制醛固酮激素的作用，醛固酮能促进盐和液体的潴留，对心脏可能造成直接的负面影响。
两种都是保钾利尿剂，可延长生存期并减少住院次数。
与螺内酯相比，依普利酮导致男性乳房胀痛或变大的可能性较小。
血管紧张素转化酶 (ACE) 抑制剂
卡托普利
Enalapril
赖诺普利
哌道普利
喹那普利
雷米普利
群多普利
ACE 抑制剂可引起血管增宽（扩张），从而降低心脏的工作量。
它们也可能对心脏有直接的益处。
这些药物是治疗心力衰竭的主要药物。
它们可以减轻症状，降低住院率，延长生命。
血管紧张素 Ⅱ 受体阻滞剂
Candesartan
氯沙坦
缬沙坦
ARB 类作用类似于 ACEI，耐受性更好。
它们可用于不能服用 ACE 抑制剂的患者。
血管紧张素受体/脑啡肽酶抑制剂
缬沙坦联合沙库必曲
这种联合疗法适用于有轻度或中度症状的收缩性心力衰竭患者。在这些患者中，该联合疗法在延长生存期方面的效果优于单独使用 ACE 抑制剂。
患者应至少停用 ACE 抑制剂 36 小时后，再开始接受缬沙坦/沙库必曲治疗。
β-受体阻滞剂
必索洛尔
卡维地洛
美托洛尔
β-受体阻滞剂减慢心率和阻断心脏的过度刺激。
这些药物通常和 ACEI 合用并产生额外的益处。
它们可导致一过性的症状加重，但可产生心功能的长期改善。
强心苷
地高辛
地高辛等强心苷可增强每次心搏的力度，并减慢房颤病人的心率。
鸟苷酸环化酶刺激剂
维利西呱
导致从心脏右侧向肺部输送血液的动脉变宽
袢利尿剂
布美他尼
依他尼酸
呋塞米
Torsemide
帮助排出水盐，因此导致血容量减少。
保钾利尿剂
Amiloride
氨苯喋啶
由于利尿剂可以防止钾的丢失，因此可以与导致钾丢失的噻嗪类利尿剂或袢利尿剂合用。
螺内酯和依普利酮属于保钾利尿剂，也是醛固酮受体阻滞剂。
窦房结抑制剂
伊伐布雷定
伊伐布雷定可用于某些收缩性心力衰竭患者。
钠-葡萄糖共转运蛋白 2 抑制剂
这些糖尿病治疗药物对有或无糖尿病的心衰患者也有帮助
达格列净
通常不用于低血压或肾功能不良的患者
恩格列净
通常不用于低血压或肾功能不良的患者
噻嗪类和噻嗪类样利尿剂
氯噻酮
氢氯噻嗪
吲达帕胺
Metolazone
这些利尿剂的作用与袢利尿剂类似。这两类利尿剂合用特别有效。
阿片类药物
吗啡
吗啡可缓解急症伴随的焦虑症状，如急性肺水肿。
需要小心监控。
血管扩张剂
肼屈嗪
硝酸异山梨酯
硝酸甘油
血管扩张剂可扩张血管。
这些药通常在那些不能使用 ACEI 或血管紧张素 Ⅱ 受体抑制剂的患者中使用。
硝酸甘油特别适用于同时患有心力衰竭和心绞痛的患者和患有急性心力衰竭的患者
肼苯哒嗪类与硝酸盐类合用已证明是有效的，特别是在非洲裔人群中
* 抗高血压药列表显示 ACE 抑制剂、血管紧张素 II 受体阻滞剂、利尿剂和 β-受体阻滞剂的部分副作用。