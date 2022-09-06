心力衰竭是指心脏的泵血能力无法满足身体需求，导致血流减慢，血液积聚在静脉和肺内（充血），并且/或者出现其他可能进一步削弱心功能或使心脏僵硬的改变。治疗心力衰竭的药物包括

有助于缓解症状的药物：利尿剂、血管扩张剂或地高辛

有助于延长生存期的药物：血管紧张素转化酶 (ACE) 抑制剂、β-受体阻滞剂、醛固酮拮抗剂、血管紧张素 II 受体阻滞剂 (ARB)、血管紧张素受体/脑啡肽酶抑制剂 (ARNI)、钠-葡萄糖共转运蛋白 2 抑制剂 (SGLT2) 或窦房结抑制剂

使用哪类药物取决于心力衰竭的类型。对于收缩性心力衰竭（射血分数降低的心力衰竭 [HFrEF]），各类药物都有帮助。对于舒张性心力衰竭（射血分数保留型心力衰竭 [HFpEF]），通常只使用 ACE 抑制剂、ARB、醛固酮拮抗剂、β-受体阻滞剂和 SGLT2 抑制剂。对于射血分数轻度降低的心力衰竭 (HFmrEF)，ARNI 和 SGLT2 抑制剂可能有帮助。

患者应按时服药并确保随时备有医生在处方中开出的药物，这一点很重要。

醛固酮拮抗剂 醛固酮是一种激素，可使肾脏保留盐和水。因此，醛固酮拮抗剂（阻断剂）可直接阻断醛固酮的效应（不同于起间接阻断作用的 ACE 抑制剂），有助于控制体液潴留。这类药物可延长心力衰竭患者的生存期并缩短住院时间。

血管紧张素转化酶 (ACE) 抑制剂 血管紧张素 II 是一种激素，可触发醛固酮和血管加压素的释放，而醛固酮和血管加压素均可使肾脏保留盐和水。因此，ACE 抑制剂有助于控制体液潴留，是治疗收缩性心力衰竭的一类主要药物。这些药物不仅能够减少症状和住院天数，而且可以延长寿命。ACE 抑制剂可降低血液中血管紧张素 Ⅱ 的水平，从而使醛固酮水平下降，这在正常情况下有助于升高血压（见图调节血压：肾素-血管紧张素-醛固酮系统）。同时，ACEI 能扩张动静脉和促进肾排出多余水分从而减轻心脏的负荷。这类药亦直接有利于心脏及血管壁。

血管紧张素 II 受体阻滞剂 (ARB) 血管紧张素 Ⅱ 受体阻滞剂 (ARB) 的作用与 ACE 抑制剂类似。如果有些患者不能耐受 ACE 抑制剂引起的副作用——咳嗽，则可改用 ARB，这类药物不太可能引起咳嗽。

血管紧张素受体/脑啡肽酶抑制剂 血管紧张素受体/脑啡肽酶抑制剂 (ARNI) 是一种用于治疗心力衰竭的新型组合药物。它们包括一种 ARB 和一种脑啡肽酶抑制剂（一类新药）。脑啡肽酶是一种参与对机体排钠起信号作用的某些物质（肽）分解的酶。这类药物通过抑制这些肽的分解，降低血压并增加钠排泄，从而减轻心脏的工作负荷。在收缩性心力衰竭患者中，这类药物在延长生存期方面的效果优于 ACE 抑制剂或 ARB 单独用药。

β-受体阻滞剂 β受体阻滞剂用于心力衰竭治疗中，现在常与ACEI合用于治疗心力衰竭。这些药物可阻断去甲肾上腺素（增加心脏的负荷）的效应，并能长期改善心功能和生存期，是收缩性心力衰竭患者的一种基本疗法。β 受体阻滞剂可以首先减小心脏收缩力，因此，当心力衰竭被药物稳定下来后，随后也会减小心收缩力。

地高辛 地高辛，最古老的治疗心力衰竭的药物之一，可以增加心肌收缩力，减慢心率。地高辛有助于缓解有些收缩期心力衰竭患者的症状，但与此处讨论的其他抗心力衰竭药不同，它不能延长患者的生存期。

利尿剂 如果仅限盐不能减轻体液潴留，医生通常会开一些利尿剂（“水丸”）。这些药物通过增加尿量，减少血容量而有助于肾排出盐及水分。 袢利尿剂（如呋塞米、托拉塞米或布美他尼）是最常用于治疗心力衰竭的利尿剂。这些利尿剂通常长期口服，但在紧急情况下，静脉注射也非常有效。袢利尿剂通常适用于中重度心力衰竭。 噻嗪类利尿剂（如氢氯噻嗪）的作用温和，可降低血压，特别适用于同时患有高血压的心力衰竭病人。 袢利尿剂和噻嗪类利尿剂可使钾在尿液中流失，导致低钾血症。因此，也可能给予能使血钾水平升高的利尿剂（保钾利尿剂）或钾补充剂。对于所有心力衰竭患者，螺内酯都是首选的保钾利尿剂，除非患者的肾功能严重减退，否则应使用螺内酯。它能延长心衰患者的生存期。 利尿剂可能加重尿失禁。因此，利尿剂应定时服用，以免发生尿失禁时找不到卫生间。

窦房结抑制剂 窦房结是心脏的一部分，可触发心跳并设置心率。伊伐布雷定是这类可减慢窦房结起搏速率的药物中首先被发现的药物。减慢心率可降低心脏的工作负荷，并有助于减少某些心衰患者需要住院的次数。

钠-葡萄糖共转运蛋白 2 抑制剂 (SGLT2) 钠-葡萄糖共转运蛋白 2 抑制剂用于治疗糖尿病。除了降低血糖（葡萄糖）水平之外，这类药物也对心肌和血管具有有益作用。达格列净是这类药物中的一种，已被证明可减少心力衰竭症状并改善某些收缩性心力衰竭患者的生活质量。这类药物中的另一种药物恩格列净已被证明可减少因舒张性心力衰竭而住院的情况。

血管扩张剂 血管扩张剂（增宽血管的药物）可使心脏能更轻松地泵血。与更为有效的 ACE 抑制剂或血管紧张素 II 受体阻滞剂相比，肼屈嗪、硝酸异山梨酯、硝酸甘油贴片或喷雾剂等血管扩张剂现在不常使用。尽管如此，不能服用 ACE 抑制剂或血管紧张素 II 受体阻滞剂或者这些药物无效的患者会受益于血管扩张剂。在一些出现晚期症状的病人中，这些药物与 ACEI 或血管紧张素抑制剂联用可以改善生活质量并延长寿命。