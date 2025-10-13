常用于治疗哮喘的药物
药物
一些副作用
注释
抗胆碱能类（吸入）
异丙托铵
噻托铵
口干
心跳加快
主要在急诊室与β-肾上腺素能药物联合使用
短效 β-肾上腺素能药物（吸入）
沙丁胺醇
Levalbuterol
心率增加
震颤
用于立即缓解急性发作
沙丁胺醇也可用作口服制剂
长效 β-肾上腺素能药物（吸入）
阿福特罗
福莫特罗
Salmeterol
心率增加
震颤
用于正在进行的治疗不用于急性缓解
不推荐单独使用（在无其他哮喘治疗药物情况下）
超长效 β-肾上腺素能药物（吸入）
茚达特罗
奥达特罗
维兰特罗
流鼻涕和打喷嚏
高血压
咳嗽
头痛
不建议单独使用（在无其他哮喘治疗药物的情况下）。
维兰特罗仅与氟替卡松联用
皮质类固醇（吸入）
倍氯米松
布地奈德
环索奈德
Flunisolide
糠酸氟替卡松
丙酸氟替卡松
莫米松
曲安奈德
口腔真菌感染（鹅口疮）
声音改变
吸入剂用于预防哮喘发作（长期控制）
皮质类固醇（口服或注射）
甲基泼尼松龙
泼尼松龙
泼尼松
体重增加
血糖水平上升
精神病（罕见）
骨质疏松症
白内障
皮肤变薄和易瘀伤
失眠
用于哮喘急性发作以及不能通过吸入药物治疗控制的哮喘
免疫调节剂（注射）
Benralizumab
度普利尤单抗
美泊利单抗
Omalizumab
瑞利珠单抗
注射部位不适
偶有过敏
用于严重哮喘者以减少口服皮质类固醇的用量
白三烯调节剂（口服）
孟鲁司特
扎鲁司特
Zileuton
嗜酸性肉芽肿性多血管炎
齐留通可致肝酶升高
相比治疗，更多用于预防（长期控制）
肥大细胞稳定剂（吸入）
克罗莫林
Nedocromil
咳嗽或喘息
有助于预防发作，通常与运动有关，但不适用于急性发作的治疗
奈多罗米在美国不适用
甲基黄嘌呤（口服）
茶碱
心率增加
震颤
胃部不适
癫痫（血药浓度过高）
严重心律失常（血药浓度过高）
可预防和治疗
口服，但可以在医院静脉注射