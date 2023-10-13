老年化专题：骨关节炎
关于骨关节炎的很多误解目前仍旧存在。例如，有人认为它是衰老不可避免的一部分，跟长白头发和皮肤变化一样，它仅会导致极轻微的残疾，治疗对它无效。
随着年龄的增加，骨关节炎变得常见。例如，人在衰老过程中会出现以下问题：
当然，随着年龄增加，骨关节炎并非不可避免。骨关节炎不是简单的由于年龄增加和磨损引起。其他因素包括简单或重复损伤、异常的活动、代谢疾病、关节感染或其他关节疾病。
有效的治疗包括止痛药、锻炼、物理治疗以及某些情况下的手术治疗。
韧带破坏通常伴随年龄增加。将关节连为一体的韧带随着年龄增加，其弹性下降，使得关节变得僵硬。这一变化是由组成韧带的蛋白发生化学改变而导致。因此，大多数人随着年龄的增长身体灵活度下降。韧带更容易撕裂，而且一旦发生，其愈合将会很困难。老年人应就锻炼计划咨询训练人员或医生，以避免容易撕裂韧带的活动。
对于患有累及手和膝盖等浅表关节的骨关节炎的老年人，将非甾体抗炎药 (NSAID) 涂抹到患处关节的皮肤上可能是首选治疗方案。与口服相比，这会减少 NSAID 药物的吸收量，从而使副作用的风险降到最低。考虑到老年人的消化道出血和肾功能障碍风险增加，口服 NSAID 应尽可能缩短使用时间。当无法口服 NSAID 时，对乙酰氨基酚是一种合理的替代药物，但对乙酰氨基酚作为镇痛剂的效果不如 NSAID。
有时可能需要更强效的镇痛药，例如曲马多，但医生仅在必要时开具这类药物，以免出现副作用和可能的成瘾问题。此外，这些药物可导致老年人意识模糊。