由于记忆
遗忘症常是许多电影和电视剧的流行主题。剧中的人物常常不知道自己的身份，并且对过去没有记忆。他们基本上是从新开始，但是，多数情况下他们的精神功能完整。然而，这种电影的写照与现实生活中相差甚远。
电影中： 遗忘症可能与任何颅脑异常或损伤都不相关。患者就是忘记而已。原因可能不明确。有时，睡眠能让有关过去的回忆清晰，这是完全不可能的场景，充满了戏剧性。遗忘的原因也可能是车祸等头部的外伤或者心灵的创伤如目击谋杀、被绑架等。也可能是像在 《黑衣人》和《美丽心灵的永恒阳光》那样，回忆可能会被一个特殊的设备擦除。
现实中：脑炎、酗酒、中风、药物（两性霉素 B、锂盐）、脑肿瘤和脑外伤是遗忘症的常见原因。心理创伤偶尔可以导致分离性遗忘症。心理创伤不能导致记忆力减退，恰恰相反，经历者不能忘记所发生的事。他们常常记起创伤事件，即使他们宁愿忘记。
电影中： 遗忘症患者在日常活动方面有极少问题。可轻易获得新的工作和结交新的（或以前的）朋友。
现实中： 多数人由于脑部的损伤难于学习和掌握新知识和新技能。因此，他们很难完成日常活动。患者难以记住名称、以及他们要前往何处及其原因。这些问题可导致挫败感，因此遗忘症患者通常有意识模糊和迷失感。
电影中： 患者通常经历彻底的人格改变。价值观和行为发生转变。坏人变为好人。
现实中： 遗忘症几乎不能影响人格和个性，除非控制这些功能的脑区损坏。
电影中： 创伤导致的遗忘症患者将创伤记忆完整准确地储存在潜意识深处。在合适的触发点，他们能像摄像机一样再现创伤的有关记忆。
现实中： 脑的记忆重现是动态的。当人们回忆某件事件时，他们会重建记忆，从脑部的不同位置提取一些信息。外伤或其他事件相关的记忆并不会被冻存，更不会随时间流逝而重建。
电影中： 遗忘症可通过物理方式根治。即，因头部击打导致的遗忘症通常可通过再次击打而恢复。或者不管遗忘症的原因如何，当被催眠后或看到相似的物体时恢复记忆。
现实中： 多数电影中的方法是不现实的。脑的第二次打击常常导致更严重的损伤。催眠仅在遗忘症原因为干扰性事件时才有效。然而，通常在轻微、小心施行时才有效。治疗及成功治疗的机会取决于病因。
电影中： 记忆并没有丢失，仅仅是暂时不能想起而已。
现实中： 记忆是否恢复取决于病因和疾病的严重程度。通常情况下，如果损伤不严重或者病因为暂时性，则可恢复。这时，遗忘症常持续几分钟或几小时，多数病人无需治疗，记忆也可恢复。当损害严重时，记忆常不能恢复。