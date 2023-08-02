遗忘症是指完全或部分丧失回忆过去几秒钟，过去几天，更久以前，或在事件导致痴呆后发生的经历或事件的能力。

由于脑部的许多区域都参与记忆，所以几乎在脑部的任何地方损害都可能造成遗忘症。

遗忘症的原因尚不明确。

记忆丧失持续的时间取决于伤害的严重程度。

医生可通过询问简单的问题和进行正式的记忆测试来评估记忆丧失情况。

如果可能，应尽可能治疗记忆丧失的病因。

记忆丧失可分为以下几类：

逆行： 忘记导致遗忘症的事件之前发生的事件

顺行： 忘记导致遗忘症的事件之后发生的事件

特定感觉： 这种遗忘症患者会忘记由一种感觉处理的事件，例如听觉

丧失对事实的记忆比丧失对学习的技能的记忆更常见。

遗忘多长时间以前的记忆存在很大差异，患者可遗忘在遗忘症发生前的数秒到数天的记忆、或更久以前的记忆，并影响更远期的（久远或长期）记忆。

记忆的处理包括以下内容：

接收新信息(注册)

将新信息与已经储存在脑部中的记忆、思维图片或其他有助于记忆提取(编码)的事物联系起来

回忆记忆（提取记忆）

脑部储存信息和从记忆中回忆信息的机制主要位于颞叶和额叶，但脑部的许多区域都与记忆有关。例如，位于脑部深处的海马体参与新记忆的形成和记忆的提取。海马体是边缘系统的一部分，控制着情感的体验和表达。因此，海马体有助于将记忆与记忆形成时经历的情感联系起来。

来自边缘系统的情绪会影响记忆的存储及记忆提取。边缘系统包括大脑和某些脑内深层结构。负责觉醒和意识的脑干区域也与记忆有关。

遗忘症的原因 遗忘症的原因尚不明确。可能是 营养障碍，尤其是硫胺素缺乏，可导致韦尼克-科尔萨科夫综合征

影响脑的头部损伤

降低脑部供血或营养供给的疾病（包括中风和心脏骤停）

癫痫发作

脑部感染（脑炎）

痴呆症，例如阿尔茨海默病

长期酗酒

脑肿瘤

严重的精神压力（例如分离性遗忘症)

某些药物的使用(例如某些抗抑郁药、肌肉松弛药或阿片类药物，以及两性霉素 B 或锂) 根据病因，遗忘症可能是 暂时性的，正如头部外伤后发生的情况

永久的和不变的（正如在严重疾病之后发生的情况，例如脑炎或影响大部分脑部的中风）

渐进的（正如引起脑部退化性改变的疾病那样，例如阿尔茨海默病） 由于记忆

遗忘症的症状 根据损伤的严重程度，遗忘症可以持续几分钟、几小时或更长时间。有时突然临时遗忘（称作短暂性全面性遗忘症）。 某些患者不经治疗便可恢复记忆。但如果脑损伤严重，一些人再也不能形成新的记忆。患者更可能记住遥远过去的事情。例如，患者可能记住第一次婚姻，而忘记当前婚姻。

遗忘症的诊断 医师的评估

记忆的正式测试 医生可通过询问简单的问题（例如重复三个项目的列表）和正式的记忆测试评估记忆丧失情况。这类评估的结果和患者的症状通常可表明原因和可能需要进行的其他检查。