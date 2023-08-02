遗忘症是指完全或部分丧失回忆过去几秒钟，过去几天，更久以前，或在事件导致痴呆后发生的经历或事件的能力。
由于脑部的许多区域都参与记忆，所以几乎在脑部的任何地方损害都可能造成遗忘症。
遗忘症的原因尚不明确。
记忆丧失持续的时间取决于伤害的严重程度。
医生可通过询问简单的问题和进行正式的记忆测试来评估记忆丧失情况。
如果可能，应尽可能治疗记忆丧失的病因。
记忆丧失可分为以下几类：
逆行： 忘记导致遗忘症的事件之前发生的事件
顺行： 忘记导致遗忘症的事件之后发生的事件
特定感觉： 这种遗忘症患者会忘记由一种感觉处理的事件，例如听觉
丧失对事实的记忆比丧失对学习的技能的记忆更常见。
遗忘多长时间以前的记忆存在很大差异，患者可遗忘在遗忘症发生前的数秒到数天的记忆、或更久以前的记忆，并影响更远期的（久远或长期）记忆。
记忆的处理包括以下内容：
接收新信息(注册)
将新信息与已经储存在脑部中的记忆、思维图片或其他有助于记忆提取(编码)的事物联系起来
回忆记忆（提取记忆）
脑部储存信息和从记忆中回忆信息的机制主要位于颞叶和额叶，但脑部的许多区域都与记忆有关。例如，位于脑部深处的海马体参与新记忆的形成和记忆的提取。海马体是边缘系统的一部分，控制着情感的体验和表达。因此，海马体有助于将记忆与记忆形成时经历的情感联系起来。
来自边缘系统的情绪会影响记忆的存储及记忆提取。边缘系统包括大脑和某些脑内深层结构。负责觉醒和意识的脑干区域也与记忆有关。
遗忘症的原因
遗忘症的原因尚不明确。可能是
营养障碍，尤其是硫胺素缺乏，可导致韦尼克-科尔萨科夫综合征
影响脑的头部损伤
脑部感染（脑炎）
痴呆症，例如阿尔茨海默病
严重的精神压力（例如分离性遗忘症)
某些药物的使用(例如某些抗抑郁药、肌肉松弛药或阿片类药物，以及两性霉素 B 或锂)
根据病因，遗忘症可能是
暂时性的，正如头部外伤后发生的情况
永久的和不变的（正如在严重疾病之后发生的情况，例如脑炎或影响大部分脑部的中风）
渐进的（正如引起脑部退化性改变的疾病那样，例如阿尔茨海默病）
由于记忆
遗忘症常是许多电影和电视剧的流行主题。剧中的人物常常不知道自己的身份，并且对过去没有记忆。他们基本上是从新开始，但是，多数情况下他们的精神功能完整。然而，这种电影的写照与现实生活中相差甚远。
电影中： 遗忘症可能与任何颅脑异常或损伤都不相关。患者就是忘记而已。原因可能不明确。有时，睡眠能让有关过去的回忆清晰，这是完全不可能的场景，充满了戏剧性。遗忘的原因也可能是车祸等头部的外伤或者心灵的创伤如目击谋杀、被绑架等。也可能是像在 《黑衣人》和《美丽心灵的永恒阳光》那样，回忆可能会被一个特殊的设备擦除。
现实中：脑炎、酗酒、中风、药物（两性霉素 B、锂盐）、脑肿瘤和脑外伤是遗忘症的常见原因。心理创伤偶尔可以导致分离性遗忘症。心理创伤不能导致记忆力减退，恰恰相反，经历者不能忘记所发生的事。他们常常记起创伤事件，即使他们宁愿忘记。
电影中： 遗忘症患者在日常活动方面有极少问题。可轻易获得新的工作和结交新的（或以前的）朋友。
现实中： 多数人由于脑部的损伤难于学习和掌握新知识和新技能。因此，他们很难完成日常活动。患者难以记住名称、以及他们要前往何处及其原因。这些问题可导致挫败感，因此遗忘症患者通常有意识模糊和迷失感。
电影中： 患者通常经历彻底的人格改变。价值观和行为发生转变。坏人变为好人。
现实中： 遗忘症几乎不能影响人格和个性，除非控制这些功能的脑区损坏。
电影中： 创伤导致的遗忘症患者将创伤记忆完整准确地储存在潜意识深处。在合适的触发点，他们能像摄像机一样再现创伤的有关记忆。
现实中： 脑的记忆重现是动态的。当人们回忆某件事件时，他们会重建记忆，从脑部的不同位置提取一些信息。外伤或其他事件相关的记忆并不会被冻存，更不会随时间流逝而重建。
电影中： 遗忘症可通过物理方式根治。即，因头部击打导致的遗忘症通常可通过再次击打而恢复。或者不管遗忘症的原因如何，当被催眠后或看到相似的物体时恢复记忆。
现实中： 多数电影中的方法是不现实的。脑的第二次打击常常导致更严重的损伤。催眠仅在遗忘症原因为干扰性事件时才有效。然而，通常在轻微、小心施行时才有效。治疗及成功治疗的机会取决于病因。
电影中： 记忆并没有丢失，仅仅是暂时不能想起而已。
现实中： 记忆是否恢复取决于病因和疾病的严重程度。通常情况下，如果损伤不严重或者病因为暂时性，则可恢复。这时，遗忘症常持续几分钟或几小时，多数病人无需治疗，记忆也可恢复。当损害严重时，记忆常不能恢复。
遗忘症的症状
根据损伤的严重程度，遗忘症可以持续几分钟、几小时或更长时间。有时突然临时遗忘（称作短暂性全面性遗忘症）。
某些患者不经治疗便可恢复记忆。但如果脑损伤严重，一些人再也不能形成新的记忆。患者更可能记住遥远过去的事情。例如，患者可能记住第一次婚姻，而忘记当前婚姻。
遗忘症的诊断
医师的评估
记忆的正式测试
医生可通过询问简单的问题（例如重复三个项目的列表）和正式的记忆测试评估记忆丧失情况。这类评估的结果和患者的症状通常可表明原因和可能需要进行的其他检查。
遗忘症的治疗
如果可能，治疗病因
如果已找到遗忘症的病因，则尽可能治疗。这种治疗可能会或不会缓解遗忘症。