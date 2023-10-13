黏多糖病的类型
疾病名称
注释
Hurler综合征（MPS IH）
Scheie综合征 (MPS IS)
Hurler-Scheie综合征 (MPS IH/S)
疾病开始时间： Hurler 综合征为出生后第一年
Scheie 综合征为 5 岁以后
Hurler-Scheie 综合征为 3-8 岁
一些症状： 角膜混浊、关节僵硬、面部笨重特征、头发粗大、舌头大、智力障碍、心脏病、听力和视力障碍、腹股沟疝和脐疝、睡眠呼吸暂停、脑积水
治疗： 缓解症状
拉罗尼酶替代治疗
干细胞移植或骨髓移植
Hunter 综合征 (MPS II)
疾病开始时间： 2-4 岁之间
一些症状： 类似于 Hurler 综合征，但较轻且无角膜混浊
轻度形式中，智力正常
在重度形式中，智力障碍和身体残疾加重，在 15 岁之前死亡
治疗： 缓解症状
艾杜硫酶替代治疗
干细胞移植或骨髓移植
Sanfilippo 综合征 (MPS III)*
疾病开始时间： 2-6 岁之间
一些症状： 与 Hurler 综合征类似，但有严重的智力障碍
治疗： 缓解症状
莫基奥综合征 (MPS IV)†
疾病开始时间： 1-4 岁之间
一些症状： 与 Hurler 综合征相似，但骨骼变化严重，包括脊柱最上端骨骼发育不全；智力可能正常
治疗： 缓解症状
对于 IVA 型，采用依洛硫酸酯酶 α 酶替代疗法
Maroteaux-Lamy 综合征(MPS VI)
疾病开始时间： 各不相同，但可能与 Hurler 综合征相似
一些症状： 与 Hurler 综合征相似，但智力正常
治疗： 缓解症状
加硫酶替代治疗
Sly综合征(MPS VII)
疾病开始时间： 1-4 岁之间
一些症状： 与 Hurler 综合征相似，但严重程度差异更大
治疗： 缓解症状
干细胞移植或骨髓移植
透明质酸酶缺乏症 (MPS IX)
疾病开始时间： 6 个月龄
一些症状： 关节周围软组织中的肿瘤、异常形态特征、身材矮小、智力正常
治疗： 未确立
*这种黏多糖病还包括IIIA、IIIB、IIIC和IIID型。
†该黏多糖病还包括IVA和IVB型。