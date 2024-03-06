黏多糖病是一种溶酶体贮积病，其中复杂糖分子不能正常分解并且有害含量的糖分子累积在人体组织中。表现为特殊面容，全身多脏器异常（如骨骼、眼睛、肝脏和脾脏等），有时伴有智力残疾。当父母将导致这些疾病的缺陷基因遗传给孩子时，就会发生黏多糖病。

当人体缺乏分解和储存复杂糖分子所需的酶时，就会发生黏多糖病。

症状通常包括身体矮小、多毛、指关节僵硬、面部皮肤粗糙。

诊断基于症状、体格检查和血液检查。

治疗取决于具体类型，可能包括终生酶替代疗法，有时还包括骨髓移植。

尽管寿命可能正常，但一些类型可导致过早死亡。

有几类不同的遗传性疾病。在许多遗传代谢性疾病中，患病儿童的父母双方均携带异常基因的其中 1 个拷贝。因为通常要有 2 个拷贝的异常（隐性）基因才能发生该疾病，所以通常父母双方都不患该疾病。一些遗传代谢性疾病是 X 连锁，这意味着只有 1 个异常基因的拷贝就会引起男孩患病。（另请参见遗传代谢性疾病概述。）

称为黏多糖（糖胺聚糖）的复杂糖分子是许多人体组织的重要组成部分。在黏多糖病中，人体缺乏分解（代谢）和储存黏多糖所需的酶。因此，多余的黏多糖进入血液，在全身非常规部位沉积。

黏多糖病的类型很多，具体取决于缺少哪种特定酶。这些类型通过罗马数字进行分类，有时还会使用特定的名称（例如，Hurler综合征和Hunter综合征）。

黏多糖病的症状 不同类型的黏多糖病的症状略有不同，但通常在婴儿期和儿童期出现身材矮小、毛发粗糙和发育异常。面部可能显得笨重、头部较大、额头突出、鼻子短、嘴唇和舌头较大。大动脉或心脏瓣膜可受累。手指关节常变僵硬。 某些类型的黏多糖病会导致智力障碍，这种智力障碍可能会在一生中恶化。而有些可导致视力或听力受损。 表格 黏多糖病的类型 表格

黏多糖病的诊断 产前筛查检测

根据症状和检查

骨骼 X 线检查

有时需要进行影像检查或其他血液检查 出生前，可通过产前筛查，羊膜穿刺术或绒毛膜绒毛采样来诊断黏多糖病。 出生后，医生通常根据症状和体格检查结果做出诊断。家庭其他成员患有黏多糖病者也可提示诊断。尿检可能有助于诊断，但有时不准确。X 线可检查出特异性的骨骼异常。 黏多糖病也可通过分析血细胞来诊断。提供了遗传检测，用于确定一对夫妇生下患遗传性疾病的婴儿的风险是否增加。 根据症状，进行其他检查。例如，患有心脏问题的儿童可能会接受成像检查，即超声心动图，而患有听力问题的儿童可能会接受听力检查。

黏多糖病的治疗 酶替代疗法

有时进行骨髓或干细胞移植 治疗因疾病类型而异。 终身酶替代疗法被用于治疗某些黏多糖病，可以防止疾病恶化并逆转某些并发症。 骨髓移植或干细胞移植可能对某些人有帮助。但是，这些操作可能会导致死亡或致残，因此这些治疗仍存在争议。

黏多糖病的预后 该病的预后取决于疾病的类型。寿命有可能正常。某些类型（通常是影响心脏的类型）可能会导致过早死亡。