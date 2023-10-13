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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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适用于出国旅行者的有用联系方式

机构

电话号码

网址

国际旅行者医疗救助协会（IAMAT）

美国：(716) 754-4883

加拿大：(416) 652-0137

http://www.iamat.org

美国疾病控制和预防中心（CDC）

美国：免费电话 (800) CDC-INFO (800-232-4636)

TTY（电传打字机）：(888) 232-6348

http://www.cdc.gov/travel

CDC COVID-19 信息

美国：免费电话 (800) CDC-INFO (800-232-4636)

TTY（电传打字机）：(888) 232-6348

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/international-travel-during-covid19.html

CDC 疟疾信息

美国：免费电话 (800) CDC-INFO (800-232-4636)

TTY（电传打字机）：(888) 232-6348

http://www.cdc.gov/malaria/

CDC 寨卡感染者妊娠信息

美国：(866) 626-6847

http://www.cdc.gov/zika/

美国国务院，海外公民服务

来自美国和加拿大：（888）407-4747

来自海外：（202）501-4444

http://www.travel.state.gov

世界卫生组织（WHO）

国际：(+41 22) 791-2111

美洲地区：(202) 974-3000

http://www.who.int/ith/en/

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