适用于出国旅行者的有用联系方式
机构
电话号码
网址
国际旅行者医疗救助协会（IAMAT）
美国：(716) 754-4883
加拿大：(416) 652-0137
美国疾病控制和预防中心（CDC）
美国：免费电话 (800) CDC-INFO (800-232-4636)
TTY（电传打字机）：(888) 232-6348
CDC COVID-19 信息
美国：免费电话 (800) CDC-INFO (800-232-4636)
TTY（电传打字机）：(888) 232-6348
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/international-travel-during-covid19.html
CDC 疟疾信息
美国：免费电话 (800) CDC-INFO (800-232-4636)
TTY（电传打字机）：(888) 232-6348
CDC 寨卡感染者妊娠信息
美国：(866) 626-6847
美国国务院，海外公民服务
来自美国和加拿大：（888）407-4747
来自海外：（202）501-4444
世界卫生组织（WHO）
国际：(+41 22) 791-2111
美洲地区：(202) 974-3000