做好旅游准备是很关键的，即使对于健康者，也该认真对待旅游准备。与离家在外生病或受伤的花费相比，合适的准备是低成本的。

在旅行前，人们及其医务人员应查看计划的行程和相关病史、推荐的疫苗接种、预防疟疾和旅行者腹泻等感染的措施，以及避免受伤的建议。对于老年旅行者，最常见的死亡原因是心脏病发作和中风；对于其他旅行者，最常见的死亡原因是道路交通事故。

美国疾病控制与预防中心 (CDC) 建议旅行者考虑在旅行前尽可能接近出发时间（不超过 3 天）接受病毒检测，以检测 COVID-19 感染（参见 CDC：新型冠状病毒肺炎 (COVID-19) 期间旅行）。此外，旅行者可以携带未使用的 COVID-19 检测试剂盒，以在旅行期间进行测试。通常在随身行李和托运行李中都允许携带未使用的检测试剂盒（参见美国交通部：计划您的旅行）。

如何在出国旅行时保护自己的健康 视频

旅行医疗包 旅行医疗包可用于轻伤和轻微疾病。有用的内容包括： 急救用品（例如绷带、胶带、弹力带）

止痛药（例如对乙酰氨基酚和非类固醇抗炎药）

减充血药（例如去氧肾上腺素）

制酸药

抗生素

止泻药（如洛哌丁胺） 而且，应考虑带上1%氢化可的松乳膏等局部用药（一种非处方抗真菌药膏）及抗生素乳膏。 旅行者应该携带旅行医用套盒、处方药、备用眼镜或其他矫正镜片（把最近用的手写的处方也带上），助听电池可放在手提袋中，以防托运的行李延误、丢失或被盗。有特殊饮食和医疗需要的人应做好详细计划并带上自己的食物及用品。常识性预防措施常常可防止许多大问题的发生。 美国运输安全管理局 (TSA) 禁止在商业飞行中携带含超过 90 mL（3 盎司）液体或凝胶的容器，但 TSA 允许旅行期间携带数量合理的大量医疗必需液体、凝胶和气溶胶。这些物品必须在安检处向 TSA 官员申报以供检查，方可携带登机（参见 tsa.gov 网站）。

旅行健康保险 健康保险对于旅行者而言是很重要的。即使是国内旅游，但离家在外，某些计划限制了健康保健的范围。因此，旅行者应该知道自己计划的局限性。 国际旅游时，范围更是一个问题。一些国内旅游保险限制带疫苗及预防性药物行国际旅游，即使进入某一国家时需接种一些疫苗。同样，联邦医疗保险（Medicare）及许多商业健康保险计划在国外无效，不承担在美国以外国家或地区进行的任何治疗费用。而且，提供护理前，在国际医院内可能需要现金存款或全额付款。 为避免费用较高或无法获得护理，旅行者应提前明确其健康计划提供的国际覆盖范围（如果有）、如何获得国际护理的预先核淮以及出现紧急情况后如何索赔。旅行健康保险，包括紧急疏散保险，可通过很多商业机构、旅行社及某些大型信用卡公司购买。旅行者可能希望为以下服务投保 急救护理（约1/30的出国旅行者需要急救护理）

在国外或返回美国的交通运输过程中提供陪伴的医务人员、医疗设备及护理

牙科护理

产前或产后护理

处方药丢失或被盗

医学翻译 非盈利性组织国际旅行者医疗救助协会（IAMAT－www.iamat.org）在世界各城市中有许多讲英语的医生。有关列出在外国会讲英语的医生的其他名录，可从几个组织中和网站上获取。美国顾问可帮助游客查找并获得急救医疗服务。 表格 适用于出国旅行者的有用联系方式 表格