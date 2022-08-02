做好旅游准备是很关键的，即使对于健康者，也该认真对待旅游准备。与离家在外生病或受伤的花费相比，合适的准备是低成本的。
在旅行前，人们及其医务人员应查看计划的行程和相关病史、推荐的疫苗接种、预防疟疾和旅行者腹泻等感染的措施，以及避免受伤的建议。对于老年旅行者，最常见的死亡原因是心脏病发作和中风；对于其他旅行者，最常见的死亡原因是道路交通事故。
美国疾病控制与预防中心 (CDC) 建议旅行者考虑在旅行前尽可能接近出发时间（不超过 3 天）接受病毒检测，以检测 COVID-19 感染（参见 CDC：新型冠状病毒肺炎 (COVID-19) 期间旅行）。此外，旅行者可以携带未使用的 COVID-19 检测试剂盒，以在旅行期间进行测试。通常在随身行李和托运行李中都允许携带未使用的检测试剂盒（参见美国交通部：计划您的旅行）。
旅行医疗包
旅行医疗包可用于轻伤和轻微疾病。有用的内容包括：
急救用品（例如绷带、胶带、弹力带）
止痛药（例如对乙酰氨基酚和非类固醇抗炎药）
减充血药（例如去氧肾上腺素）
制酸药
抗生素
止泻药（如洛哌丁胺）
而且，应考虑带上1%氢化可的松乳膏等局部用药（一种非处方抗真菌药膏）及抗生素乳膏。
旅行者应该携带旅行医用套盒、处方药、备用眼镜或其他矫正镜片（把最近用的手写的处方也带上），助听电池可放在手提袋中，以防托运的行李延误、丢失或被盗。有特殊饮食和医疗需要的人应做好详细计划并带上自己的食物及用品。常识性预防措施常常可防止许多大问题的发生。
美国运输安全管理局 (TSA) 禁止在商业飞行中携带含超过 90 mL（3 盎司）液体或凝胶的容器，但 TSA 允许旅行期间携带数量合理的大量医疗必需液体、凝胶和气溶胶。这些物品必须在安检处向 TSA 官员申报以供检查，方可携带登机（参见 tsa.gov 网站）。
旅行健康保险
健康保险对于旅行者而言是很重要的。即使是国内旅游，但离家在外，某些计划限制了健康保健的范围。因此，旅行者应该知道自己计划的局限性。
国际旅游时，范围更是一个问题。一些国内旅游保险限制带疫苗及预防性药物行国际旅游，即使进入某一国家时需接种一些疫苗。同样，联邦医疗保险（Medicare）及许多商业健康保险计划在国外无效，不承担在美国以外国家或地区进行的任何治疗费用。而且，提供护理前，在国际医院内可能需要现金存款或全额付款。
为避免费用较高或无法获得护理，旅行者应提前明确其健康计划提供的国际覆盖范围（如果有）、如何获得国际护理的预先核淮以及出现紧急情况后如何索赔。旅行健康保险，包括紧急疏散保险，可通过很多商业机构、旅行社及某些大型信用卡公司购买。旅行者可能希望为以下服务投保
急救护理（约1/30的出国旅行者需要急救护理）
在国外或返回美国的交通运输过程中提供陪伴的医务人员、医疗设备及护理
牙科护理
产前或产后护理
处方药丢失或被盗
医学翻译
非盈利性组织国际旅行者医疗救助协会（IAMAT－www.iamat.org）在世界各城市中有许多讲英语的医生。有关列出在外国会讲英语的医生的其他名录，可从几个组织中和网站上获取。美国顾问可帮助游客查找并获得急救医疗服务。
适用于出国旅行者的有用联系方式
机构
电话号码
网址
国际旅行者医疗救助协会（IAMAT）
美国：(716) 754-4883
加拿大：(416) 652-0137
美国疾病控制和预防中心（CDC）
美国：免费电话 (800) CDC-INFO (800-232-4636)
TTY（电传打字机）：(888) 232-6348
CDC COVID-19 信息
美国：免费电话 (800) CDC-INFO (800-232-4636)
TTY（电传打字机）：(888) 232-6348
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/international-travel-during-covid19.html
CDC 疟疾信息
美国：免费电话 (800) CDC-INFO (800-232-4636)
TTY（电传打字机）：(888) 232-6348
CDC 寨卡感染者妊娠信息
美国：(866) 626-6847
美国国务院，海外公民服务
来自美国和加拿大：（888）407-4747
来自海外：（202）501-4444
世界卫生组织（WHO）
国际：(+41 22) 791-2111
美洲地区：(202) 974-3000
旅行疫苗
到大多数发展中国家旅行，接种疫苗是很重要的；而且，进入某些国家也需要接种疫苗。理想情况下，旅行者应在出行前至少 6 至 8 周到常规医疗保健从业者处，接受必要的疫苗接种并确保接受所有最新的常规免疫接种，包括 COVID-19 疫苗接种。国际预防接种证书是记录接种名称与日期最好的形式。证书容易携带，并且可从许多旅行诊所或美国政府印刷局的文件部主管处获得。
美国疾病控制与预防中心 (CDC) 网站提供一般旅行和最新免疫接种信息、与 COVID-19 相关的旅行信息以及疟疾预防建议（也可从 CDC 疟疾热线获得：855-856-4713）。（另请参见疟疾。）
国际旅游相关的疫苗*,†
感染
建议接种疫苗的地区
注释
全世界
根据年龄、旅行者的并发症和卫生机构的最新指示，建议接种加强针疫苗。
另请参见 COVID-19 疫苗
所有中低收入国家
至少间隔6个月注射一次，连续注射两次。‡
另见甲型肝炎疫苗。
所有低收入和中等收入国家（乙型肝炎在中国尤为常见）
建议长期居住的旅行者和所有医护人员接种该疫苗。‡
另见乙型肝炎疫苗。
全世界
北半球季节性：9 月至次年 5 月
南半球季节性：4 月至 9 月
在热带地区，流感全年都会传播。
有时在北半球和南半球使用略有不同的流感疫苗。
日本脑炎
亚洲和南亚大部分地区的农村，尤其是种植水稻、养猪的地区
注射2次，间隔28天。18–65 岁的成人最快可以在首次接种后 7 天接种第二剂。应在旅行前至少1周给予最后一剂疫苗。
不推荐对孕妇使用该疫苗。
对于在流行区停留时间不到一个月的人，通常不建议接种该疫苗。
撒哈拉以南非洲以北，从马里到埃塞俄比亚（脑膜炎地带）
遍布全世界，特别是拥挤的居住环境（如宿舍）
单次接种四价疫苗有效。
在旱季（12月到次年6月）脑膜炎地带中感染风险较高。
在沙特阿拉伯小朝期间进入者需注射该疫苗。
另见脑膜炎球菌疫苗。
所有国家，包括美国
有被动物咬伤的旅客建议注射该疫苗，包括在农村露营者、兽医及田地工作者。
但在被动物咬伤之后仍需注射疫苗（额外保护）。
仅当感染风险较高时，才可在妊娠期间注射该疫苗。
另见狂犬病预防。
所有低收入国家，尤其是南亚（包括印度）
有两种可用形式。
单次注射形式： 该形式的保护时间为2年，且与药丸形式的疫苗相比该形式对孕妇更安全。
药丸： 隔一天一粒，共四粒。该形式的保护时间为5年，对孕妇不安全。
另见伤寒预防。
热带南美洲及热带非洲
这种疾病比较少见，但很多国家要求入境者证明已注射该疫苗。§
该疫苗对孕妇不安全。
在老年人中，该疫苗的副作用风险增加。§
一剂接种对大多数旅行者的生命有保护作用。
另见黄热病预防。
*除了表格里列出的疫苗外，游客还需及时进行常规疫苗接种，包括流感疫苗、麻风疫苗、流行性腮腺炎疫苗、风疹疫苗、破伤风疫苗、白喉疫苗、小儿麻痹症疫苗、肺炎链球菌疫苗及水痘疫苗。
†所有建议均可能更改。关于最新的建议，请咨询美国疾病控制与预防中心（www.cdc.gov 或 800-CDC-INFO [800-232-4636]）。也请参见免疫接种概述。
§对于60岁以上旅行者，医生可考虑填写黄卡豁免部分（国际疫苗接种证），而无需接种黄热病疫苗。然后，这些旅行者应特别注意防虫方面的个人防护措施。
患有某些疾病的旅行者做准备
存在躯体疾病旅行时需做特殊准备。有带病旅行者在出行前需拜访自己的医生以确保身体状况良好，并确定是否需要调整药物。书面形式的详细医疗信息可能是在医疗紧急事故中最有价值的东西，这类信息包括
疫苗接种
药品
主要诊断性检查结果
治疗类型及日期
该类人群可以要求自己的医生以书信形式准备一份这样的信息。医疗警觉识别腕带或项带对于有快速的、危及生命的症状、谵妄或意识丧失等症状（如糖尿病、震颤及严重的过敏反应）是必不可少的。有心脏病的游客还需携带最近一次的心电图（ECG）。旅客还应携带医疗保险的证据。
药品
应将药物装在原装瓶中，以便在紧急情况下可查看药物的准确名称和服用说用。药物的通用名比商品名更有用，因为商品名在不同的国家是不相同的。
旅客还需备一份药在手提包中，以防托运行李在运输过程中丢失、被盗或延误或返程时间延迟。因为阿片类药物、注射器及任何大量药物可能会令安全官员或海关官员生疑，所以旅行者应该携带医生提供的证明来解释所持物品的医疗用途。除此之外，注射器应与需要注射的药物放在一起。旅客还应检查机舱、航线及大使馆以决定所带的药物还需备哪些补充资料来平稳通过检查。另见美国运输安全管理局（TSA）法规。
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