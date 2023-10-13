肾脏是一对豆状小器官，位于躯干后部、下肋后面。虽然人出生时都有一对肾脏，但只要有一个肾脏是健康的，身体就能有效运转。

肾脏的功能包括平衡体液含量，调节血压和红细胞生成，以及过滤体内废物。每个肾脏由大约一百万个称为肾单位的过滤单位组成。每个肾单位包含一小团拧在一起的小血管（称为肾小球）。肾小球的半透膜可以使血液的水和可溶性废物通过。然后，过滤后的废物通过尿液被排出体外。

糖尿病是一种因血流中的葡萄糖（或血糖）过多引起的，会损伤半透膜并导致高血压的疾病。血压升高导致肾脏需要过滤过多血液，而超负荷工作会损伤肾单位。这种疾病被称为糖尿病肾病。肾单位中的肾小球过滤膜不再起作用，因此本应滤除的废物开始在体内积存，而本应潴留的重要血液蛋白却流失。

这种病的症状通常在 80% 的肾脏受损时才会出现。如果出现症状，则通常包括肿胀、疲劳、食欲不振、高血压、多尿和过度口渴。