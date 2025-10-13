作为一名幼儿教育工作者，每天都充满惊喜。我热爱在充满乐趣、活泼的氛围中工作，在这里我能发挥创造力，见证孩子们成长。我吃午饭的时间并不总是很充裕。到了晚上，我最不想做的事就是下厨。所以最近我经常吃快餐和外卖。过去几个月来，我发现自己经常出现腹胀、胀气和腹痛的症状。有些日子我便秘得很厉害，有些日子又腹泻不止。

我也一直在与压力和焦虑作斗争，而且存在入睡困难的问题。我去看医生时，我们讨论了症状并做了些血液检查，以排除其他疾病的可能性，比如溃疡性结肠炎和乳糜泻。但检查结果都正常。最终，我被诊断出患有肠易激综合征，即 IBS。IBS 的病因往往不明。我和我的医生都怀疑我的症状可能是高热量、高脂肪食物引发的。所以我正在尝试吃更小份、低脂且富含纤维的食物。